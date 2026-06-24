Złomowanie auta będzie prostsze. Koniec wizyty w urzędzie po kasacji pojazdu © fot. mat. prasowe

Koniec wizyt w urzędzie po złomowaniu auta. Już od 30 czerwca 2026 r. wyrejestrowanie pojazdu po jego demontażu będzie odbywać się automatycznie na podstawie danych przekazywanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Nowe przepisy mają nie tylko uprościć procedury, ale także zachęcić kierowców do korzystania z legalnych stacji demontażu.

Przeczytaj także: Złomowanie auta: jak nie stracić OC?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak nowe przepisy uproszczą proces złomowania i kasacji pojazdu?

Co dzieje się z samochodem po przekazaniu go do legalnej stacji demontażu?

Dlaczego porzucenie niesprawnego auta może wiązać się z kosztami i konsekwencjami?

Mniej formalności

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Złomowanie auta będzie prostsze. Koniec wizyty w urzędzie po kasacji pojazdu Od 30 czerwca 2026 r. właściciele pojazdów wycofywanych z eksploatacji nie będą musieli osobiście składać wniosku o wyrejestrowanie auta po jego demontażu

Cieszę się, że ustawodawca wprowadza zmiany w tym zakresie. Uproszczenie procedury może zachęcić właścicieli starych, niesprawnych i powypadkowych samochodów do wyboru legalnej stacji demontażu zamiast odkładania decyzji lub szukania nieformalnych rozwiązań. To ważne nie tylko dla kierowców, ale również dla całej branży recyklingowej. Legalne stacje demontażu od lat inwestują w specjalistyczną infrastrukturę, systemy ochrony środowiska, place magazynowe oraz technologie odzysku materiałów.



Im więcej pojazdów trafia do autoryzowanych zakładów, tym efektywniej możemy wykorzystywać istniejące moce przerobowe, odzyskiwać surowce i rozwijać nowoczesny recykling. Jednocześnie ograniczamy zjawisko szarej strefy i wzmacniamy uczciwą konkurencję na rynku. Każdy pojazd przekazany do profesjonalnego demontażu to mniej ryzykownych odpadów poza systemem, a więcej materiałów, które mogą zostać ponownie wykorzystane w gospodarce – mówi Przemysław Oleś, prezes OLMET.

Co dzieje się z autem po demontażu?

Porzucenie auta nie jest rozwiązaniem

Legalny demontaż jako część gospodarki cyrkularnej

W przypadku firm takich jak nasza uproszczenie procedur oznacza coś więcej niż tylko mniej formalności. To realna szansa, że więcej pojazdów trafi do legalnego systemu recyklingu, a mniej pozostanie poza kontrolą. Skorzystają na tym właściciele aut, środowisko i cała branża recyklingowa.



Samochód wycofany z eksploatacji nie staje się odpadem bez wartości – jest źródłem surowców, które mogą otrzymać drugie życie i wrócić do gospodarki. To właśnie istota nowoczesnego recyklingu i gospodarki cyrkularnej, którą jako branża rozwijamy każdego dnia – podsumowuje Przemysław Oleś.