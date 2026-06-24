Złomowanie auta będzie prostsze. Koniec wizyty w urzędzie po kasacji pojazdu
2026-06-24 00:10
Złomowanie auta będzie prostsze. Koniec wizyty w urzędzie po kasacji pojazdu © fot. mat. prasowe
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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jak nowe przepisy uproszczą proces złomowania i kasacji pojazdu?
- Co dzieje się z samochodem po przekazaniu go do legalnej stacji demontażu?
- Dlaczego porzucenie niesprawnego auta może wiązać się z kosztami i konsekwencjami?
Złomowanie samochodu to nie tylko sposób na pozbycie się pojazdu, którego dalsza eksploatacja przestała być opłacalna lub bezpieczna. To również ważny element gospodarki o obiegu zamkniętym. Prawidłowo przeprowadzony demontaż pozwala odzyskać cenne surowce, a jednocześnie usunąć z pojazdu elementy i substancje, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska.
Mniej formalności
Zgodnie z obecnymi zasadami właściciel pojazdu po przekazaniu samochodu do stacji demontażu musi dopełnić kolejnych formalności. Potrzebne są m.in. zaświadczenie o demontażu pojazdu, dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, a sprawę wyrejestrowania załatwia się w urzędzie właściwym dla miejsca ostatniej rejestracji pojazdu.
fot. mat. prasowe
Złomowanie auta będzie prostsze. Koniec wizyty w urzędzie po kasacji pojazdu
Od 30 czerwca 2026 r., na podstawie przepisów wdrażających unijne rozwiązania dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, proces ten zostanie uproszczony. Stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów zyskają możliwość przekazywania informacji o złomowaniu bezpośrednio do Centralnej Ewidencji Pojazdów.
W praktyce właściciel auta nie będzie musiał samodzielnie składać wniosku w urzędzie po kasacji pojazdu, a wyrejestrowanie nastąpi na podstawie danych przekazanych do systemu.
Cieszę się, że ustawodawca wprowadza zmiany w tym zakresie. Uproszczenie procedury może zachęcić właścicieli starych, niesprawnych i powypadkowych samochodów do wyboru legalnej stacji demontażu zamiast odkładania decyzji lub szukania nieformalnych rozwiązań. To ważne nie tylko dla kierowców, ale również dla całej branży recyklingowej. Legalne stacje demontażu od lat inwestują w specjalistyczną infrastrukturę, systemy ochrony środowiska, place magazynowe oraz technologie odzysku materiałów.
Im więcej pojazdów trafia do autoryzowanych zakładów, tym efektywniej możemy wykorzystywać istniejące moce przerobowe, odzyskiwać surowce i rozwijać nowoczesny recykling. Jednocześnie ograniczamy zjawisko szarej strefy i wzmacniamy uczciwą konkurencję na rynku. Każdy pojazd przekazany do profesjonalnego demontażu to mniej ryzykownych odpadów poza systemem, a więcej materiałów, które mogą zostać ponownie wykorzystane w gospodarce – mówi Przemysław Oleś, prezes OLMET.
Co dzieje się z autem po demontażu?
Podstawowymi celami profesjonalnego recyklingu pojazdu są możliwie wysoki poziom odzysku materiałów oraz bezpieczne usunięcie elementów mogących stanowić zagrożenie dla środowiska. Najpierw z auta usuwane są paliwo, płyny eksploatacyjne i inne substancje wymagające odpowiedniego postępowania. Następnie demontowane są podzespoły oraz części, które mogą zostać skierowane do dalszego zagospodarowania.
Wbrew powszechnemu przekonaniu samochód nie kończy swojego życia na złomowisku. Dzięki profesjonalnemu recyklingowi nawet 95 proc. masy pojazdu może zostać ponownie wykorzystane w gospodarce. Metale trafiają do hut i zakładów przetwórczych, część komponentów może zostać przygotowana do dalszego wykorzystania, a pozostałe materiały kierowane są do odpowiednich procesów odzysku.
Każdy pojazd wycofany z eksploatacji stanowi również źródło cennych surowców wtórnych. W czasach rosnącego znaczenia bezpieczeństwa surowcowego ich odzysk ma coraz większą wartość dla gospodarki. Większa liczba pojazdów trafiających do legalnego recyklingu zwiększa dostępność materiałów dla przemysłu i ogranicza zależność od surowców pozyskiwanych z importu.
Porzucenie auta nie jest rozwiązaniem
Niesprawny samochód pozostawiony na parkingu, poboczu, prywatnej działce czy w lesie nie znika z odpowiedzialności właściciela. Porzucenie pojazdu jest nielegalne i wiąże się z konsekwencjami finansowymi. Właściciel nadal musi pamiętać o obowiązku ubezpieczenia OC, a brak polisy może oznaczać wysokie kary.
Dodatkowo taki pojazd może zostać usunięty na koszt właściciela, a w określonych sytuacjach działanie karane jest również mandatem, zwłaszcza jeśli wrak zagraża bezpieczeństwu. Z tej perspektywy legalne złomowanie auta jest rozwiązaniem zdecydowanie bardziej korzystnym - zarówno dla właściciela, jak i dla środowiska.
Oddając pojazd do autoryzowanej stacji demontażu, właściciel ma pewność, że płyny eksploatacyjne, akumulatory oraz inne potencjalnie niebezpieczne elementy zostaną zagospodarowane w bezpieczny i zgodny z przepisami sposób.
W ten sposób staje się świadomym uczestnikiem procesu recyklingu, który pozwala odzyskać cenne surowce, ograniczyć negatywny wpływ odpadów na środowisko i wspierać legalnie działające przedsiębiorstwa inwestujące w nowoczesne technologie odzysku.
Legalny demontaż jako część gospodarki cyrkularnej
Nowe przepisy dotyczące wycofywania pojazdów z ruchu porządkują proces, który dotychczas wymagał od właścicieli dodatkowych działań administracyjnych po przekazaniu auta do demontażu. Uproszczenie procedury może zwiększyć dostępność legalnego złomowania i ograniczyć liczbę pojazdów pozostających poza kontrolowanym systemem odzysku.
Dla branży recyklingowej oznacza to szansę na pełniejsze wykorzystanie potencjału legalnych stacji demontażu, które od lat inwestują w nowoczesne technologie odzysku, ochronę środowiska oraz rozwój infrastruktury.
Większa liczba pojazdów trafiających do autoryzowanych zakładów przekłada się na wyższą efektywność odzysku surowców, stabilniejszy rozwój sektora i skuteczniejsze ograniczanie działalności podmiotów funkcjonujących poza oficjalnym systemem. To również korzyść dla gospodarki.
Każdy pojazd wycofany z eksploatacji jest źródłem stali, metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych i innych materiałów, które mogą wrócić do obiegu gospodarczego. Im więcej pojazdów trafia do legalnego recyklingu, tym większe korzyści dla gospodarki o obiegu zamkniętym i bezpieczeństwa surowcowego kraju.
W przypadku firm takich jak nasza uproszczenie procedur oznacza coś więcej niż tylko mniej formalności. To realna szansa, że więcej pojazdów trafi do legalnego systemu recyklingu, a mniej pozostanie poza kontrolą. Skorzystają na tym właściciele aut, środowisko i cała branża recyklingowa.
Samochód wycofany z eksploatacji nie staje się odpadem bez wartości – jest źródłem surowców, które mogą otrzymać drugie życie i wrócić do gospodarki. To właśnie istota nowoczesnego recyklingu i gospodarki cyrkularnej, którą jako branża rozwijamy każdego dnia – podsumowuje Przemysław Oleś.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
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