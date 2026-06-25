Chińskie marki samochodów stracą przewagę? UE szykuje nowe cła na PHEV

Komisja Europejska jest coraz bliżej objęcia dodatkowymi cłami samochodów typu plug-in hybrid (PHEV) produkowanych w Chinach. Od października 2024 roku dodatkowe opłaty obowiązują już samochody elektryczne z Państwa Środka, a teraz Bruksela chce zamknąć "taryfową lukę", z której korzystają chińskie hybrydy. Te, nieobjęte dotychczas nowymi cłami, zyskały przewagę cenową i stały się głównym kanałem wzrostu chińskich producentów w Europie.

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Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego Unia Europejska planuje objąć dodatkowymi cłami chińskie hybrydy plug-in (PHEV) i jakie są dotychczasowe regulacje dotyczące samochodów elektrycznych.

Jak chińscy producenci, tacy jak BYD, Chery czy SAIC, wykorzystali lukę taryfową, by zwiększyć sprzedaż w Europie.

Dlaczego hybrydy plug-in pomagają chińskim markom obniżać średnią emisję CO₂ i łatwiej spełniać unijne normy.

Jakie są cele Brukseli w związku z nowymi cłami i dlaczego same bariery handlowe nie zatrzymają chińskiej ekspansji.

Jakie działania podejmują chińskie koncerny i jakie wyzwania stoją przed europejskim przemysłem motoryzacyjnym.

Dlaczego europejscy producenci i organizacje branżowe podkreślają, że kluczem do konkurencyjności jest poprawa warunków inwestycyjnych, obniżenie kosztów energii i wsparcie dla nowych technologii.

Czy chińskie hybrydy zostaną objęte dodatkowymi cłami?

Dlaczego hybrydy plug-in stały się sposobem na obejście ceł?

Jakie są cele Brukseli i z czego wynika deficyt handlowy?

Dlaczego same cła na chińskie samochody nie wystarczą?

obniżenie wysokich kosztów energii,

stworzenie stabilnego i przewidywalnego otoczenia regulacyjnego,

systemowe wsparcie dla lokalnej produkcji baterii i nowoczesnych technologii,

zapewnienie zdecydowanie lepszych warunków do realizacji inwestycji.