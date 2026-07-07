Cyberatak na stacje ładowania? Eksperci ostrzegają przed nowym zagrożeniem dla samochodów elektrycznych

Cyberatak na stacje ładowania nie musi oznaczać wyłącznie wyłączenia pojedynczej ładowarki. Zdaniem ekspertów zagrożone mogą być całe sieci obsługujące samochody elektryczne, a skutki obejmować także systemy energetyczne i dane użytkowników. Wraz z rozwojem elektromobilności rośnie potrzeba traktowania infrastruktury ładowania jako elementu infrastruktury krytycznej i wdrażania nowoczesnych zabezpieczeń cyberbezpieczeństwa.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego stacje ładowania samochodów elektrycznych stają się atrakcyjnym celem cyberataków?

Jakie skutki może mieć przejęcie kontroli nad siecią ładowarek EV?

Jakie dane użytkowników mogą zostać ujawnione w wyniku ataku na infrastrukturę ładowania?

Co operatorzy stacji ładowania powinni zrobić, aby zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels Stacje ładowania samochodów elektrycznych mogą stać się celem cyberataków Zdaniem ekspertów największym zagrożeniem nie jest zhakowanie jednej stacji, ale możliwość przejęcia kontroli nad całą siecią

Ładowarki to już nie tylko gniazdka z prądem



Ładowarki nie są już samodzielnymi urządzeniami. Funkcjonują na styku sieci elektroenergetycznej, systemów płatności, pojazdów oraz usług chmurowych. Przejęcie jednej platformy zarządzania może oznaczać jednoczesny dostęp do tysięcy stacji ładowania – podkreśla Eli Smadja, Security Research Group Manager w Check Point Software Technologies.

Nie pojedyncza ładowarka, lecz cały system

Prawdziwe ryzyko pojawia się wtedy, gdy napastnik uzyskuje możliwość jednoczesnego sterowania tysiącami ładowarek. Może to doprowadzić do zakłócenia pracy sieci elektroenergetycznej, systemów rozliczeniowych lub uniemożliwić ładowanie pojazdów dokładnie wtedy, gdy będzie ono najbardziej potrzebne – dodaje Smadja.

Ładowarki mogą ujawniać nasze codzienne życie

W przypadku przejęcia konta użytkownika lub samej infrastruktury cyberprzestępcy mogą odtworzyć, gdzie dana osoba mieszka, pracuje i jakimi trasami się porusza. Dla przedstawicieli administracji, wojska czy biznesu takie informacje mogą mieć ogromną wartość wywiadowczą – ostrzega ekspert Check Point.

Polska nie jest wyjątkiem

Połączyliśmy strategiczną infrastrukturę fizyczną z internetem szybciej niż zdołaliśmy ją odpowiednio zabezpieczyć. Dzisiaj bezpieczeństwo ładowarek powinno być traktowane z taką samą powagą jak bezpieczeństwo innych elementów infrastruktury krytycznej – podsumowuje Eli Smadja.

OPINIA: Leszek Cieloch, Redaktor, Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Motoryzacyjnych

Ładowarka samochodu elektrycznego to dziś nie tylko punkt poboru energii, ale element zaawansowanej infrastruktury cyfrowej, który komunikuje się z pojazdem, systemami płatności i siecią energetyczną. Dlatego wraz z rozwojem elektromobilności rośnie znaczenie cyberbezpieczeństwa. Warto jednak zachować proporcje. Raport niemieckiego urzędu BSI nie wskazuje, że samochody elektryczne są niebezpieczne. Pokazuje raczej, że infrastruktura ładowania staje się częścią infrastruktury krytycznej, podobnie jak bankowość internetowa czy telekomunikacja. Nowoczesne stacje ładowania wykorzystują szyfrowaną komunikację i zaawansowane mechanizmy uwierzytelniania, które skutecznie ograniczają ryzyko ataków.



Największym wyzwaniem pozostaje zabezpieczenie centralnych systemów zarządzających tysiącami urządzeń jednocześnie. Cyberbezpieczeństwo staje się dziś równie ważne dla operatorów stacji ładowania jak szybkość ładowania czy dostępność punktów. To właśnie ono będzie w dużej mierze decydować o zaufaniu użytkowników do elektromobilności w najbliższych latach.

Eksperci Check Point Software Technologies ostrzegają, że infrastruktura EV powinna być traktowana jak element infrastruktury krytycznej – podobnie jak sieci energetyczne czy systemy finansowe.Nowoczesna stacja ładowania jest jednocześnie połączona z siecią energetyczną, systemami płatności, pojazdami oraz usługami chmurowymi. To sprawia, że staje się atrakcyjnym celem zarówno dla cyberprzestępców, jak i grup prowadzących działania sabotażowe.Według raportu BSI wiele wdrożeń nadal korzysta z komunikacji pozbawionej odpowiedniego szyfrowania, co otwiera drogę do ataków typu Man-in-the-Middle. W praktyce oznacza to możliwość przejęcia komunikacji pomiędzy operatorem a stacją, instalacji złośliwego oprogramowania czy manipulowania parametrami ładowania.Zdaniem ekspertów największym zagrożeniem nie jest zhakowanie jednej stacji, ale możliwość przejęcia kontroli nad całą siecią.BSI zwraca uwagę, że wraz z rozwojem inteligentnego zarządzania energią oraz technologii Vehicle-to-Grid, umożliwiającej oddawanie energii z samochodu do sieci, potencjalny wpływ cyberataków będzie systematycznie wzrastał.Raport wskazuje również na zagrożenia związane z prywatnością. Podczas procesu ładowania systemy przetwarzają informacje o lokalizacji użytkownika, czasie ładowania, sposobie przemieszczania się czy danych płatniczych.W Polsce infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych również opiera się głównie na standardzie OCPP, wykorzystywanym przez największych operatorów. Samo stosowanie tego protokołu nie oznacza podatności na cyberatak – kluczowe znaczenie ma to, czy komunikacja między ładowarką a systemem operatora jest odpowiednio zabezpieczona, m.in. z wykorzystaniem szyfrowania TLS.Raport niemieckiego BSI wskazuje jednak, że część europejskich operatorów nadal utrzymuje starsze instalacje, które ze względu na kompatybilność nie korzystają z nowoczesnych mechanizmów bezpieczeństwa, co może zwiększać ryzyko ataków. Ponieważ operatorzy w Polsce nie ujawniają szczegółów konfiguracji swoich systemów, nie można ocenić skali zagrożenia, jednak eksperci podkreślają, że podobne ryzyko może dotyczyć również krajowej infrastruktury ładowania.Problem dotyczy wszystkich krajów intensywnie rozwijających elektromobilność. Chiny dysponują już ponad 4,7 mln publicznych punktów ładowania, Europa przekroczyła milion, a Stany Zjednoczone rozwijają sieć wspieraną federalnym programem inwestycyjnym wartym 5 mld dolarów.Eksperci podkreślają, że tempo rozwoju infrastruktury jest znacznie szybsze niż wdrażanie odpowiednich standardów cyberbezpieczeństwa.Zdaniem specjalistów Check Point raport BSI powinien być sygnałem ostrzegawczym również dla operatorów infrastruktury w Polsce. Wdrażanie zasad security by design, regularne testy bezpieczeństwa oraz stały monitoring systemów powinny stać się standardem, zanim elektromobilność stanie się jednym z filarów krajowego transportu.