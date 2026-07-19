XPENG L03 oficjalnie. Producent ujawnia cenę, specyfikację i wyposażenie
2026-07-19 11:35
XPENG L03 oficjalnie © fot. mat. prasowe
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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Ile kosztuje XPENG L03 w Europie i kiedy model trafi do sprzedaży?
- Jaką specyfikację oraz technologie oferuje nowy SUV?
- Na czym polega system NGP oparty na sztucznej inteligencji i kiedy pojawi się w Europie?
XPENG L03 – specyfikacja nowego SUV-a Coupé
XPENG L03 to SUV Coupé dostępny w dwóch wersjach napędowych: w pełni elektrycznej (BEV) oraz z technologią range extender (REEV), oznaczonej jako L03 Power X.
Za projekt odpowiada JuanMa Lopez, wcześniej związany m.in. z Ferrari. Samochód otrzymał sylwetkę typu fastback z bezramkowymi drzwiami, a współczynnik oporu powietrza wynosi 0,228.
XPENG L03 - sylwetka z boku
We wnętrzu znalazł się 15,6-calowy ekran centralny, wyświetlacz HUD, oświetlenie ambientowe oraz inteligentny system klimatyzacji. Producent przewidział także 37 schowków, pojemny bagażnik oraz możliwość holowania przyczepy z hamulcem o masie do 1500 kg.
XPENG deklaruje, że model został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami pięciogwiazdkowych testów bezpieczeństwa.
W wersji REEV zastosowano opracowany przez producenta układ Kunpeng Range Extender, który ma zwiększać zasięg podczas dłuższych podróży.
XPENG L03 w trasie
System NGP i sztuczna inteligencja w XPENG L03
Jedną z najważniejszych nowości jest system NGP (VLA 2.0), czyli rozwinięty system wspomagania kierowcy oparty na sztucznej inteligencji. Producent zapowiada rozpoczęcie jego wdrażania w Europie od 2027 roku.
System ma analizować sytuację na drodze i podejmować decyzje w bardziej złożonych scenariuszach niż tradycyjne systemy ADAS. Za przetwarzanie danych odpowiadają trzy układy Turing AI o łącznej mocy obliczeniowej do 2250 TOPS.
XPENG L03 - sylwetka z tyłu
Model wyposażono również w nową wersję systemu XOS 6 z asystentem głosowym AI, który obsługuje wiele języków i ma lepiej rozumieć kontekst wypowiedzi użytkownika. Kolejne funkcje będą udostępniane w aktualizacjach OTA.
XPENG będzie współpracował z Google Maps
Podczas premiery producent ogłosił współpracę z Google Maps dla samochodów sprzedawanych poza Chinami.
XPENG będzie pierwszym producentem z regionu Azji i Pacyfiku, który wykorzysta Google Maps Auto SDK. Dzięki temu kierowcy otrzymają fabrycznie zintegrowany system nawigacji bez konieczności instalowania aplikacji lub korzystania z Android Auto.
XPENG L03 w trasie fot. 2
Usługi Google Maps będą także wykorzystywane do działania systemów NGP oraz XPILOT Assist. Model L03 będzie pierwszym, który otrzyma tę funkcjonalność.
Robotaxi i humanoidalny robot IRON
Podczas wydarzenia XPENG przedstawił również plany rozwoju innych projektów związanych z autonomiczną mobilnością.
Firma prowadzi testy platformy Robotaxi w Chinach oraz zapowiada rozpoczęcie globalnego wdrażania humanoidalnego robota IRON od 2027 roku. Producent analizuje także możliwości współpracy z partnerami w Europie przy rozwoju usług autonomicznego transportu.
XPENG L03 - Physical AI
XPENG L03 – cena w Europie
Podczas premiery poznaliśmy także pierwsze europejskie ceny modelu:
- XPENG L03 BEV – od 34 900 euro,
- XPENG L03 Power X (REEV) – od 38 490 euro.
XPENG L03 - sylwetka z boku fot. 2
Sprzedaż modelu w Europie rozpocznie się jesienią 2026 roku. Ceny na poszczególnych rynkach, w tym w Polsce, mają zostać ogłoszone w najbliższych tygodniach.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
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