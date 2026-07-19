XPENG L03 oficjalnie. Producent ujawnia cenę, specyfikację i wyposażenie

Ile kosztuje XPENG L03 i co oferuje nowy elektryczny SUV Coupé? Marka podczas światowej premiery w Monachium pokazała model, który jednocześnie trafił na 65 rynków. XPENG L03 ma przyciągnąć klientów nowoczesną stylistyką, systemami AI, dwiema wersjami napędu oraz technologiami rozwijanymi z myślą o autonomicznej mobilności. Poznaliśmy już europejskie ceny, specyfikację oraz termin rozpoczęcia sprzedaży.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile kosztuje XPENG L03 w Europie i kiedy model trafi do sprzedaży?

Jaką specyfikację oraz technologie oferuje nowy SUV?

Na czym polega system NGP oparty na sztucznej inteligencji i kiedy pojawi się w Europie?

XPENG L03 – specyfikacja nowego SUV-a Coupé

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe XPENG L03 w trasie Jednym z kluczowych rozwiązań technologicznych premierowego modelu jest najnowszy system NGP (VLA 2.0) – Navigation Guided Pilot, oparty na modelu AI Kliknij, aby przejść do galerii (7)

System NGP i sztuczna inteligencja w XPENG L03

XPENG będzie współpracował z Google Maps

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe XPENG L03 w trasie fot. 2 Współczynnik oporu aerodynamicznego wynosi 0,228, co stanowi jeden z najlepszych wyników w swojej klasie Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Robotaxi i humanoidalny robot IRON

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe XPENG L03 - Physical AI Podczas premiery w Monachium, XPENG pokazał, jak technologie Physical AI rozwijane są nie tylko w samochodach, ale również w robotyce, autonomicznej mobilności i pojazdach latających Kliknij, aby przejść do galerii (7)

XPENG L03 – cena w Europie

XPENG L03 BEV – od 34 900 euro,

XPENG L03 Power X (REEV) – od 38 490 euro.

XPENG L03 to SUV Coupé dostępny w dwóch wersjach napędowych: w pełni elektrycznej (BEV) oraz z technologią range extender (REEV), oznaczonej jako L03 Power X.Za projekt odpowiada JuanMa Lopez, wcześniej związany m.in. z Ferrari. Samochód otrzymał sylwetkę typu fastback z bezramkowymi drzwiami, a współczynnik oporu powietrza wynosi 0,228.We wnętrzu znalazł się 15,6-calowy ekran centralny, wyświetlacz HUD, oświetlenie ambientowe oraz inteligentny system klimatyzacji. Producent przewidział także 37 schowków, pojemny bagażnik oraz możliwość holowania przyczepy z hamulcem o masie do 1500 kg.XPENG deklaruje, że model został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami pięciogwiazdkowych testów bezpieczeństwa.W wersji REEV zastosowano opracowany przez producenta układ Kunpeng Range Extender, który ma zwiększać zasięg podczas dłuższych podróży.Jedną z najważniejszych nowości jest system NGP (VLA 2.0), czyli rozwinięty system wspomagania kierowcy oparty na sztucznej inteligencji. Producent zapowiada rozpoczęcie jego wdrażania w Europie od 2027 roku.System ma analizować sytuację na drodze i podejmować decyzje w bardziej złożonych scenariuszach niż tradycyjne systemy ADAS. Za przetwarzanie danych odpowiadają trzy układy Turing AI o łącznej mocy obliczeniowej do 2250 TOPS.Model wyposażono również w nową wersję systemu XOS 6 z asystentem głosowym AI, który obsługuje wiele języków i ma lepiej rozumieć kontekst wypowiedzi użytkownika. Kolejne funkcje będą udostępniane w aktualizacjach OTA.Podczas premiery producent ogłosił współpracę z Google Maps dla samochodów sprzedawanych poza Chinami.XPENG będzie pierwszym producentem z regionu Azji i Pacyfiku, który wykorzysta Google Maps Auto SDK. Dzięki temu kierowcy otrzymają fabrycznie zintegrowany system nawigacji bez konieczności instalowania aplikacji lub korzystania z Android Auto.Usługi Google Maps będą także wykorzystywane do działania systemów NGP oraz XPILOT Assist. Model L03 będzie pierwszym, który otrzyma tę funkcjonalność.Podczas wydarzenia XPENG przedstawił również plany rozwoju innych projektów związanych z autonomiczną mobilnością.Firma prowadzi testy platformy Robotaxi w Chinach oraz zapowiada rozpoczęcie globalnego wdrażania humanoidalnego robota IRON od 2027 roku. Producent analizuje także możliwości współpracy z partnerami w Europie przy rozwoju usług autonomicznego transportu.Podczas premiery poznaliśmy także pierwsze europejskie ceny modelu:Sprzedaż modelu w Europie rozpocznie się jesienią 2026 roku. Ceny na poszczególnych rynkach, w tym w Polsce, mają zostać ogłoszone w najbliższych tygodniach.