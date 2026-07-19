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XPENG L03 oficjalnie. Producent ujawnia cenę, specyfikację i wyposażenie

2026-07-19 11:35

XPENG L03 oficjalnie. Producent ujawnia cenę, specyfikację i wyposażenie

XPENG L03 oficjalnie © fot. mat. prasowe

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Ile kosztuje XPENG L03 i co oferuje nowy elektryczny SUV Coupé? Marka podczas światowej premiery w Monachium pokazała model, który jednocześnie trafił na 65 rynków. XPENG L03 ma przyciągnąć klientów nowoczesną stylistyką, systemami AI, dwiema wersjami napędu oraz technologiami rozwijanymi z myślą o autonomicznej mobilności. Poznaliśmy już europejskie ceny, specyfikację oraz termin rozpoczęcia sprzedaży.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ile kosztuje XPENG L03 w Europie i kiedy model trafi do sprzedaży?
  • Jaką specyfikację oraz technologie oferuje nowy SUV?
  • Na czym polega system NGP oparty na sztucznej inteligencji i kiedy pojawi się w Europie?

XPENG L03 – specyfikacja nowego SUV-a Coupé


XPENG L03 to SUV Coupé dostępny w dwóch wersjach napędowych: w pełni elektrycznej (BEV) oraz z technologią range extender (REEV), oznaczonej jako L03 Power X.

Za projekt odpowiada JuanMa Lopez, wcześniej związany m.in. z Ferrari. Samochód otrzymał sylwetkę typu fastback z bezramkowymi drzwiami, a współczynnik oporu powietrza wynosi 0,228.
XPENG L03 - sylwetka z boku
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fot. mat. prasowe

XPENG L03 - sylwetka z boku

Stylistykę XPENG L03 ma być inspirowana supersamochodami

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We wnętrzu znalazł się 15,6-calowy ekran centralny, wyświetlacz HUD, oświetlenie ambientowe oraz inteligentny system klimatyzacji. Producent przewidział także 37 schowków, pojemny bagażnik oraz możliwość holowania przyczepy z hamulcem o masie do 1500 kg.

XPENG deklaruje, że model został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami pięciogwiazdkowych testów bezpieczeństwa.

W wersji REEV zastosowano opracowany przez producenta układ Kunpeng Range Extender, który ma zwiększać zasięg podczas dłuższych podróży.
XPENG L03 w trasie
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fot. mat. prasowe

XPENG L03 w trasie

Jednym z kluczowych rozwiązań technologicznych premierowego modelu jest najnowszy system NGP (VLA 2.0) – Navigation Guided Pilot, oparty na modelu AI

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System NGP i sztuczna inteligencja w XPENG L03


Jedną z najważniejszych nowości jest system NGP (VLA 2.0), czyli rozwinięty system wspomagania kierowcy oparty na sztucznej inteligencji. Producent zapowiada rozpoczęcie jego wdrażania w Europie od 2027 roku.

System ma analizować sytuację na drodze i podejmować decyzje w bardziej złożonych scenariuszach niż tradycyjne systemy ADAS. Za przetwarzanie danych odpowiadają trzy układy Turing AI o łącznej mocy obliczeniowej do 2250 TOPS.
XPENG L03 - sylwetka z tyłu
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fot. mat. prasowe

XPENG L03 - sylwetka z tyłu

Model powstał pod kierownictwem JuanMa Lopeza, wcześniej odpowiedzialnego za design nadwozi, m.in. samochodów Ferrari

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Model wyposażono również w nową wersję systemu XOS 6 z asystentem głosowym AI, który obsługuje wiele języków i ma lepiej rozumieć kontekst wypowiedzi użytkownika. Kolejne funkcje będą udostępniane w aktualizacjach OTA.

XPENG będzie współpracował z Google Maps


Podczas premiery producent ogłosił współpracę z Google Maps dla samochodów sprzedawanych poza Chinami.

XPENG będzie pierwszym producentem z regionu Azji i Pacyfiku, który wykorzysta Google Maps Auto SDK. Dzięki temu kierowcy otrzymają fabrycznie zintegrowany system nawigacji bez konieczności instalowania aplikacji lub korzystania z Android Auto.
XPENG L03 w trasie fot. 2
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fot. mat. prasowe

XPENG L03 w trasie fot. 2

Współczynnik oporu aerodynamicznego wynosi 0,228, co stanowi jeden z najlepszych wyników w swojej klasie

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Usługi Google Maps będą także wykorzystywane do działania systemów NGP oraz XPILOT Assist. Model L03 będzie pierwszym, który otrzyma tę funkcjonalność.

Robotaxi i humanoidalny robot IRON


Podczas wydarzenia XPENG przedstawił również plany rozwoju innych projektów związanych z autonomiczną mobilnością.

Firma prowadzi testy platformy Robotaxi w Chinach oraz zapowiada rozpoczęcie globalnego wdrażania humanoidalnego robota IRON od 2027 roku. Producent analizuje także możliwości współpracy z partnerami w Europie przy rozwoju usług autonomicznego transportu.
XPENG L03 - Physical AI
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fot. mat. prasowe

XPENG L03 - Physical AI

Podczas premiery w Monachium, XPENG pokazał, jak technologie Physical AI rozwijane są nie tylko w samochodach, ale również w robotyce, autonomicznej mobilności i pojazdach latających

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XPENG L03 – cena w Europie


Podczas premiery poznaliśmy także pierwsze europejskie ceny modelu:
  • XPENG L03 BEV – od 34 900 euro,
  • XPENG L03 Power X (REEV) – od 38 490 euro.

XPENG L03 - sylwetka z boku fot. 2
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fot. mat. prasowe

XPENG L03 - sylwetka z boku fot. 2

Wnętrze wyposażono m.in. w centralny ekran o przekątnej 15,6 cala

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Sprzedaż modelu w Europie rozpocznie się jesienią 2026 roku. Ceny na poszczególnych rynkach, w tym w Polsce, mają zostać ogłoszone w najbliższych tygodniach.

Przeczytaj także: Kolejne chińskie auta debiutują w Polsce. Co oferują modele Changan? Kolejne chińskie auta debiutują w Polsce. Co oferują modele Changan?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: SUV, chińskie samochody, nowe modele samochodów, samochody elektryczne, samochody hybrydowe, premiery aut, XPENG L03, XPENG

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