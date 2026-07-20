Jaki samochód na wakacje? Nie daj się zwieść liczbie litrów w bagażniku © fot. mat. prasowe

Największy bagażnik w samochodzie nie zawsze oznacza najlepszy wybór. Przed wakacjami wielu kierowców zastanawia się, jaki samochód kupić, by bez problemu spakować rodzinę na urlop. Tymczasem eksperci przekonują, że decyzji nie warto podejmować pod wpływem jednego wyjazdu. Kombi często okazuje się praktyczniejsze od SUV-a, a box dachowy może być znacznie rozsądniejszym rozwiązaniem niż zakup większego auta.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy większy samochód zawsze oznacza większy i bardziej funkcjonalny bagażnik?

Dlaczego podawana w litrach pojemność bagażnika nie mówi wszystkiego o jego praktyczności?

Kiedy lepiej wybrać box dachowy zamiast kupować większy samochód?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze auta rodzinnego oprócz wielkości bagażnika?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jaki samochód na wakacje? Nie daj się zwieść liczbie litrów w bagażniku Sam rozmiar samochodu nie gwarantuje większej przestrzeni na bagaż

Duży… może i kosztuje więcej

Czasem kierowcy wręcz próbują sprzedać samochód szybko po zakupie, bo okazuje się zbyt duży na ich codzienne potrzeby. Auto powinno ułatwiać życie, a nie utrudniać, dodatkowo generując dodatkowe koszty. Samochód kupujemy przecież na lata, a nie na jeden wyjazd urlopowy — komentuje Tomasz Czarnecki z Autoplac.pl.

Rozmiar ma znaczenie?

Niektórzy użytkownicy przedkładają typ nadwozia nad rzeczywiste potrzeby. Warto jednak odłożyć emocje na bok i porównywać konkretne modele pod kątem funkcjonalności. Samochód, na pierwszy rzut oka duży, wcale nie musi oferować większej przestrzeni bagażowej. Dlatego przed zakupem zawsze rekomendujemy sprawdzić auto na żywo, także pod kątem przestrzeni bagażowej — komentuje Tomasz Czarnecki z Autoplac.pl.

Liczy się kształt

Kierowcy często porównują jedynie liczbę litrów, tymczasem w praktyce dużo większe znaczenie ma ustawność bagażnika. Regularny kształt, szeroki otwór załadunkowy czy płaska podłoga po złożeniu siedzeń potrafią sprawić, że samochód z teoretycznie mniejszym bagażnikiem okaże się znacznie bardziej funkcjonalny podczas codziennego użytkowania i rodzinnych wyjazdów — wyjaśnia Tomasz Czarnecki z Autoplac.pl.

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