Jaki samochód na wakacje? Nie daj się zwieść liczbie litrów w bagażniku
2026-07-20 00:10
Jaki samochód na wakacje? Nie daj się zwieść liczbie litrów w bagażniku © fot. mat. prasowe
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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Czy większy samochód zawsze oznacza większy i bardziej funkcjonalny bagażnik?
- Dlaczego podawana w litrach pojemność bagażnika nie mówi wszystkiego o jego praktyczności?
- Kiedy lepiej wybrać box dachowy zamiast kupować większy samochód?
- Na co zwrócić uwagę przy wyborze auta rodzinnego oprócz wielkości bagażnika?
Bagażnik od lat znajduje się wysoko na liście kryteriów przy wyborze samochodu. Szczególnie przed wyjazdem na wakacje zaczynamy się zastanawiać, czy obecne auto pomieści wszystko, co chcemy zabrać na urlop.
Problem pojawia się wtedy, gdy jedna podróż zaczyna decydować o zakupie pojazdu na kolejne kilka czy nawet kilkanaście lat. Trzeba mieć na uwadze, że jednak przez większość roku auto służy do dojazdów do pracy, szkoły, na zakupy czy poruszania się po mieście. A duży bagażnik, który spełniał swoją rolę na wakacjach, pozostanie pusty...
fot. mat. prasowe
Jaki samochód na wakacje? Nie daj się zwieść liczbie litrów w bagażniku
Duży… może i kosztuje więcej
Większy samochód oznacza też wyższe koszty zakupu i użytkowania. Choć pojedyncze wydatki nie zawsze wydają się duże, w całym okresie użytkowania mogą przełożyć się na spory ubytek z konta. Dlatego przed podjęciem decyzji warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jak często naprawdę potrzebujemy sporej przestrzeni bagażowej. Jeśli rodzinny wyjazd zdarza się raz w roku, znacznie rozsądniejszym rozwiązaniem może okazać się box dachowy.
Czasem kierowcy wręcz próbują sprzedać samochód szybko po zakupie, bo okazuje się zbyt duży na ich codzienne potrzeby. Auto powinno ułatwiać życie, a nie utrudniać, dodatkowo generując dodatkowe koszty. Samochód kupujemy przecież na lata, a nie na jeden wyjazd urlopowy — komentuje Tomasz Czarnecki z Autoplac.pl.
Rozmiar ma znaczenie?
Co do zasady większy samochód oznacza też większy bagażnik. Auta segmentu C zwykle są bardziej przestrzenne niż modele segmentu B, natomiast segment D zapewnia jeszcze lepsze możliwości transportowe. Ale uwaga — nie jest to reguła bez wyjątków.
W ostatnich latach dużą popularność zdobyły SUV-y, które często sprawiają wrażenie bardzo przestronnych, ale ich bagażniki potrafią być mniejsze niż w klasycznych kombi. Przykładem są choćby Jeep Renegade czy Toyota C-HR. Wynika to między innymi z konstrukcji nadwozia, wysoko poprowadzonej podłogi, zastosowania napędu na cztery koła lub baterii w wersjach hybrydowych.
Z drugiej strony nawet niewielkie sedany, takie jak Fiat Tipo czy Citroën C-Elysée, potrafią zaskoczyć głębokim bagażnikiem, choć jego funkcjonalność jest ograniczona stosunkowo niewielkim otworem załadunkowym.
Nie bez znaczenia pozostaje również rodzaj nadwozia. W obrębie segmentów B, C czy D znajdziemy hatchbacki, sedany i kombi. To właśnie kombi najczęściej oferują największą oraz najbardziej funkcjonalną przestrzeń ładunkową. Dobrym przykładem są Škoda Fabia Combi, Škoda Octavia Combi czy Škoda Superb Combi, które od lat uchodzą za jedne z najbardziej praktycznych samochodów w swoich klasach.
Niektórzy użytkownicy przedkładają typ nadwozia nad rzeczywiste potrzeby. Warto jednak odłożyć emocje na bok i porównywać konkretne modele pod kątem funkcjonalności. Samochód, na pierwszy rzut oka duży, wcale nie musi oferować większej przestrzeni bagażowej. Dlatego przed zakupem zawsze rekomendujemy sprawdzić auto na żywo, także pod kątem przestrzeni bagażowej — komentuje Tomasz Czarnecki z Autoplac.pl.
Liczy się kształt
Kupując samochód, wielu kierowców porównuje wyłącznie pojemność bagażnika podawaną w litrach. Tymczasem sama liczba nie mówi wszystkiego. Producenci określają ją według normy VDA, która polega na wypełnianiu przestrzeni bagażowej standaryzowanymi prostopadłościanami o objętości jednego litra. Dzięki temu można porównywać samochody różnych marek, ale to tylko wynik laboratoryjny, nie odzwierciedlający codziennego użytkowania.
Walizki, torby podróżne, wózki dziecięce czy sprzęt sportowy mają nieregularne kształty i nie układają się tak idealnie jak pomiarowe bloczki. Dlatego równie ważne są szerokość otworu załadunkowego, wysokość progu, regularny kształt przestrzeni, możliwość złożenia tylnej kanapy czy obecność dodatkowych schowków i haczyków. Dwa samochody oferujące identyczną pojemność katalogową, mogą okazać się zupełnie różne podczas pakowania bagaży.
Kierowcy często porównują jedynie liczbę litrów, tymczasem w praktyce dużo większe znaczenie ma ustawność bagażnika. Regularny kształt, szeroki otwór załadunkowy czy płaska podłoga po złożeniu siedzeń potrafią sprawić, że samochód z teoretycznie mniejszym bagażnikiem okaże się znacznie bardziej funkcjonalny podczas codziennego użytkowania i rodzinnych wyjazdów — wyjaśnia Tomasz Czarnecki z Autoplac.pl.
Dopasuj do siebie
Nie istnieje samochód z idealnym bagażnikiem dla każdego kierowcy. Rodzina z dwójką dzieci będzie miała zupełnie inne potrzeby niż para wyjeżdżająca na weekend czy osoba regularnie przewożąca rowery, sprzęt sportowy lub psa. Dlatego wybierając auto, warto myśleć perspektywicznie i dopasować go do własnego stylu życia, a nie jednego wyjazdu w roku.
Jeżeli podróże są częścią codzienności, większy i bardziej funkcjonalny bagażnik szybko okaże się inwestycją w wygodę. Bez problemu pomieści bagaże kilku osób, sprzęt sportowy czy inne akcesoria, a jednocześnie pozwoli zachować porządek i komfort w kabinie.
Jeśli jednak większość czasu samochód spędza w miejskiej dżungli, zakup większego modelu wyłącznie z myślą o wakacjach może oznaczać nie tylko wyższe koszty utrzymania, ale również mniej wygodne parkowanie i utrudnioną codzienną eksploatację.
Pojemny bagażnik bez wątpienia pozostaje jednym z największych atutów samochodu w aspekcie funkcjonalności, ale równie ważne są funkcjonalność przestrzeni, rodzaj nadwozia, komfort codziennej jazdy oraz koszty eksploatacji. Warto spojrzeć na auto całościowo, by zakup cieszył przez cały rok, a nie tylko podczas wakacji.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
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