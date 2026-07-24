Najpopularniejsze auta używane w Polsce. Jak tracą na wartości?

Które auta używane są w Polsce najbardziej popularne i które modele najszybciej tracą na wartości? Najnowszy raport autorstwa serwisu Autoplac.pl i Związku Dealerów Samochodowych pokazuje wyraźną przewagę Toyoty, a wśród modeli - dominację Corolli. Uwagę zwracają różnice w utracie wartości - niekiedy kilkuletnie egzemplarze są warte o blisko połowę mniej niż auta z rocznika 2025.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie marki i modele młodych samochodów używanych cieszyły się największym zainteresowaniem Polaków w I połowie 2026 roku?

Jak zmieniały się ceny samochodów używanych z roczników 2021–2025?

Które popularne modele samochodów najbardziej straciły na wartości w ciągu kilku lat?

Jak utrata wartości samochodu wpływa na decyzje dealerów dotyczące cen i rotacji aut używanych?

Jakie marki są najbardziej popularne wśród samochodów używanych w Polsce?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najpopularniejsze auta używane w Polsce - modele Toyota Corolla, Skoda Octawia oraz Kia Sportage to 3 modele, którą cieszą się wśród Polaków największą popularnością Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Jak duża jest utrata wartości popularnych w Polce modeli samochodów używanych?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Utrata wartości popularnych w Polce modeli samochodów używanych Największe różnice cenowe widoczne są w przypadku Toyoty Camry (-49%) i Kii Sportage (-48%) Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Największe ryzyko pojawia się wtedy, gdy wysoka cena, słabszy popyt i długi czas ekspozycji występują jednocześnie. SUV-y i modele o wyższej wartości nominalnej — m.in. Toyota RAV4, Škoda Kodiaq, Toyota Camry, Volkswagen Passat czy Volkswagen Arteon — utrzymują wysokie poziomy cen nawet w starszych rocznikach. Jednocześnie wymagają bardziej precyzyjnej polityki cenowej – mówi Marcin Korzeniewski z Autoplac.pl.

Raport prezentuje kluczowe trendy na rynku używanych samochodów osobowych w I połowie 2026 roku, opracowane na podstawie rzeczywistych danych pochodzących z ogłoszeń sprzedaży aut z tzw. drugiej ręki oferowanych przez autoryzowanych dealerów. Analiza obejmuje pojazdy z roczników 2021–2025 i pokazuje zarówno poziom zainteresowania ofertami, jak również zmiany cen oraz utratę wartości pojazdów w czasie.Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie, w rankingu popularności młodych aut używanych w naszym kraju, tworzonym w oparciu o punktację powiązaną z zainteresowaniem kupujących poszczególnymi ofertami sprzedaży, wyraźnie prowadzi Toyota. Na kolejnych miejscach na podium znajdują się kolejno Skoda oraz Volkswagen. W pierwszej piątce najbardziej popularnych marek samochodów używanych w I półroczu uplasowały się jeszcze Kia i Audi.Co ciekawe, trzeci za całe pół roku Volkswagen, w kwietniu i maju był czwarty, a w czerwcu drugi. Z kolei 12 Cupra w czerwcu zajęła wysokie siódme miejsce.A jak popularność aut używanych kształtuje się pod względem modeli samochodów?Zgodnie z danymi zawartymi w analizie, liderem zestawienia pozostaje Toyota Corolla. Na kolejnych miejscach znajdują się Skoda Octavia, Kia Sportage, Skoda Superb oraz Hyundai Tucson.O ile modele z czołówki nie rotowały mocno w Top 15 w zależności od miesiąca, ale w drugiej części klasyfikacji następowały spore przetasowania. Przykładowo Cupra Formentor w kwietniu była piąta, ale w styczniu dopiero 11. Z kolei Volkswagen Passat w marcu siódmy a w maju… 15.Przygotowany przez Związek Dealerów Samochodów (ZDS) i Autoplac.pl raport pokazuje również bardzo ważną – zarówno dla sprzedających, jak i kupujących – informację, dotyczącą indeksu wartości dla najpopularniejszych, młodych aut używanych w Polsce. W opublikowanym raporcie przyjęto metodologię obrazującą procentowy spadek wartości dla niemalże nowego - ale jednak - samochodu używanego - z rocznika 2025 oraz jego odpowiednika z rocznika 2021. Dla obydwu przypadków przyjęto ceny ofertowe u autoryzowanych dealerów ze stycznia 2026 roku.Kluczowym wnioskiem wypływającym z analizy danych pod tym kątem jest znaczna rozpiętość procentowego spadku wartości w zależności od marki i modelu samochodu, która waha się w granicach od ok. 25% do niemalże 50%.Największe różnice cenowe widoczne są w przypadku Toyoty Camry (-49%), Kii Sportage (-48%), Skody Superb (-46%), Hyundaia i30 (-46%), Toyoty RAV4 (-44%) oraz Volkswagena Passata (-44%). Oznacza to, że ceny kilkuletnich egzemplarzy tych modeli na rynku wtórnym są znacząco niższe względem poziomu cen najmłodszych roczników.Deprecjacja wartości jest jednym z kluczowych elementów zarządzania stockiem. Pozwala lepiej ocenić, które modele można utrzymywać dłużej bez dużej presji cenowej, a które wymagają szybszej rotacji, wcześniejszej korekty ceny lub ostrożniejszej ceny zakupu.