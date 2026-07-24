Najpopularniejsze auta używane w Polsce. Jak tracą na wartości?
2026-07-24 00:09
Najpopularniejsze auta używane w Polsce. Jak tracą na wartości? © fot. mat. prasowe
Przeczytaj także: Ile traci na wartości nowy samochód?
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie marki i modele młodych samochodów używanych cieszyły się największym zainteresowaniem Polaków w I połowie 2026 roku?
- Jak zmieniały się ceny samochodów używanych z roczników 2021–2025?
- Które popularne modele samochodów najbardziej straciły na wartości w ciągu kilku lat?
- Jak utrata wartości samochodu wpływa na decyzje dealerów dotyczące cen i rotacji aut używanych?
Raport prezentuje kluczowe trendy na rynku używanych samochodów osobowych w I połowie 2026 roku, opracowane na podstawie rzeczywistych danych pochodzących z ogłoszeń sprzedaży aut z tzw. drugiej ręki oferowanych przez autoryzowanych dealerów. Analiza obejmuje pojazdy z roczników 2021–2025 i pokazuje zarówno poziom zainteresowania ofertami, jak również zmiany cen oraz utratę wartości pojazdów w czasie.
Jakie marki są najbardziej popularne wśród samochodów używanych w Polsce?
Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie, w rankingu popularności młodych aut używanych w naszym kraju, tworzonym w oparciu o punktację powiązaną z zainteresowaniem kupujących poszczególnymi ofertami sprzedaży, wyraźnie prowadzi Toyota. Na kolejnych miejscach na podium znajdują się kolejno Skoda oraz Volkswagen. W pierwszej piątce najbardziej popularnych marek samochodów używanych w I półroczu uplasowały się jeszcze Kia i Audi.
Najpopularniejsze auta używane w Polsce - marki
Co ciekawe, trzeci za całe pół roku Volkswagen, w kwietniu i maju był czwarty, a w czerwcu drugi. Z kolei 12 Cupra w czerwcu zajęła wysokie siódme miejsce.
A jak popularność aut używanych kształtuje się pod względem modeli samochodów?
Zgodnie z danymi zawartymi w analizie, liderem zestawienia pozostaje Toyota Corolla. Na kolejnych miejscach znajdują się Skoda Octavia, Kia Sportage, Skoda Superb oraz Hyundai Tucson.
Najpopularniejsze auta używane w Polsce - modele
O ile modele z czołówki nie rotowały mocno w Top 15 w zależności od miesiąca, ale w drugiej części klasyfikacji następowały spore przetasowania. Przykładowo Cupra Formentor w kwietniu była piąta, ale w styczniu dopiero 11. Z kolei Volkswagen Passat w marcu siódmy a w maju… 15.
Jak duża jest utrata wartości popularnych w Polce modeli samochodów używanych?
Przygotowany przez Związek Dealerów Samochodów (ZDS) i Autoplac.pl raport pokazuje również bardzo ważną – zarówno dla sprzedających, jak i kupujących – informację, dotyczącą indeksu wartości dla najpopularniejszych, młodych aut używanych w Polsce. W opublikowanym raporcie przyjęto metodologię obrazującą procentowy spadek wartości dla niemalże nowego - ale jednak - samochodu używanego - z rocznika 2025 oraz jego odpowiednika z rocznika 2021. Dla obydwu przypadków przyjęto ceny ofertowe u autoryzowanych dealerów ze stycznia 2026 roku.
Kluczowym wnioskiem wypływającym z analizy danych pod tym kątem jest znaczna rozpiętość procentowego spadku wartości w zależności od marki i modelu samochodu, która waha się w granicach od ok. 25% do niemalże 50%.
Utrata wartości popularnych w Polce modeli samochodów używanych
Deprecjacja wartości jest jednym z kluczowych elementów zarządzania stockiem. Pozwala lepiej ocenić, które modele można utrzymywać dłużej bez dużej presji cenowej, a które wymagają szybszej rotacji, wcześniejszej korekty ceny lub ostrożniejszej ceny zakupu.
Największe ryzyko pojawia się wtedy, gdy wysoka cena, słabszy popyt i długi czas ekspozycji występują jednocześnie. SUV-y i modele o wyższej wartości nominalnej — m.in. Toyota RAV4, Škoda Kodiaq, Toyota Camry, Volkswagen Passat czy Volkswagen Arteon — utrzymują wysokie poziomy cen nawet w starszych rocznikach. Jednocześnie wymagają bardziej precyzyjnej polityki cenowej – mówi Marcin Korzeniewski z Autoplac.pl.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Moto
-
Najpopularniejsze auta używane w Polsce. Jak tracą na wartości?
-
Jaki samochód na wakacje? Nie daj się zwieść liczbie litrów w bagażniku
-
XPENG L03 oficjalnie. Producent ujawnia cenę, specyfikację i wyposażenie
-
Cyberatak na stacje ładowania? Eksperci ostrzegają przed nowym zagrożeniem dla samochodów elektrycznych