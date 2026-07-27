Wyjazd autem w leasingu lub wynajmie za granicę - jakie zasady i formalności?

Planując wakacyjną podróż autem w leasingu lub wynajmie, warto pamiętać o różnych formalnościach - od dokumentów i ubezpieczenia po zgody firmy leasingowej lub CFM. W Strefie Schengen procedury są zwykle proste, ale poza nią i do krajów objętych sankcjami wymogi są znacznie ostrzejsze. Sprawdź zasady, by uniknąć problemów i kosztownej odmowy odszkodowania. Dowiedz się, jakie wymogi obowiązują w Strefie Schengen, co jest potrzebne poza UE oraz czy drugi kierowca z rodziny może bez przeszkód prowadzić Twój pojazd.

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Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

Jakie formalności czekają Cię podczas wyjazdu autem w leasingu lub wynajmie za granicę, zwłaszcza poza Strefę Schengen.

Jakie są wymogi dotyczące dokumentów, takich jak zielona karta, upoważnienie do użytkowania pojazdu czy rozszerzona polisa AC.

Jakie zasady obowiązują w przypadku podróży do krajów objętych konfliktem, np. Ukrainy, Białorusi czy Rosji.

Czy możliwe jest prowadzenie pojazdu przez dodatkowego kierowcę i jakie są zasady podnajmowania auta.

Jakie są konsekwencje niedopełnienia formalności i jak unikać problemów z ubezpieczeniem podczas wakacyjnej podróży.

Strefa Schengen

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Korzystanie z aut w wynajmie/leasingu w okresie wakacji Podróż autem w leasingu lub wynajmie za granicę wymaga spełnienia dodatkowych formalności. Większość firm nie nakłada kar finansowych, ale brak przygotowania może skutkować odmową wypłaty odszkodowania w razie zdarzenia losowego, np. awarii czy kradzieży. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Dodatkowe formalności

Ukraina na czarnej liście

Kto może kierować?

- informuje Adam Sojka, koordynator ds. wsparcie sprzedaży w zespole wynajmu długoterminowego w Superauto.pl.Jakie mogą być konsekwencje niedopełnienia formalności?– ostrzega ekspert.Za granicę, obok dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy i polisy OC, warto zabrać też dokument potwierdzający prawo do użytkowania pojazdu (jest on zarejestrowany na firmę leasingową lub CFM) – aby uniknąć kłopotów na wypadek kontroli drogowej. Przed wyjazdem dobrze jest też sprawdzić zakres ubezpieczenia Assistance, także dostępne limity holowania.Specjaliści z Superauto.pl przeanalizowali wymogi obowiązujące w wybranych firmach leasingowych i CFM. Na tego typu podmioty zarejestrowano w pierwszym półroczu br. co drugie nowe auto zakupione w Polsce. Zdecydowanie najmniej problemów generuje podróżowanie po krajach Strefy Schengen. Albo nie wiążą si z tym żadne formalności (tak jest np. w firmach Arval, Athlon, BNP Paribas Leasing, Erste Leasing czy Santander Consumer Multirent), albo wystarczy uzyskanie jednej zgody na cały okres kontraktu (np. MasterLease).Są jednak firmy, które wymagają każdorazowego zgłoszenia wyjazdu z Polski do krajów Strefy Schengen (np. Ayvens, Carfleet czy Alphabet), dlatego warto się upewnić, do której grupy należy podmiot, który wynajął lub wyleasingował nam samochód. PKO Leasing wymaga uzyskania upoważnienia na wyjazd poza Polskę (jeden typ do wszystkich krajów), natomiast zapewnia, że taki dokument można wygenerować np. z portalu klienta w ciągu kwadransa.Nieco bardziej skomplikowane jest podróżowanie po krajach spoza Strefy Schengen- wyjaśnia Adam Sojka.Najwięcej problemów rodzi podróżowanie po krajach objętych konfliktem zbrojnym lub sankcjami, czyli w szczególności wjazd do Ukrainy, Białorusi, Rosji czy Mołdawii. Większość przebadanych przez Superauto.pl firm zakazuje lub nie rekomenduje podróży do tych państw, ale np. Santander Consumer Multirent wymaga uzyskania zgody na wjazd do tych państw, podobnie jak Alphabet. Z kolei Athlon nie ma listy „zakazanych" krajów, nie rekomenduje tylko podróży do Ukrainy. PKO Leasing nie zaleca podróży do krajów objętych konfliktami zbrojnymi, natomiast nie ma listy „zakazanych” państw.Wyjazdy wakacyjne nierzadko wiążą się z wieloma godzinami spędzonymi „za kółkiem”, dlatego warto upewnić się czy możliwe jest prowadzenie wynajętego czy wyleasingowanego pojazdu przez dodatkowego kierowcę.- informuje ekspert Superauto.pl.Takie zasady obowiązują m.in. w Arvalu, Alphabecie, Ayvensie czy Athlonie. Uzyskania zgody wymagają natomiast MasteLease czy BNP Leasing. W PKO Leasing takie upoważnienie generuje się w portalu klienta. Powszechnie na rynku obowiązuje natomiast zakaz podnajmowania aut innym osobom dla celów zarobkowych.