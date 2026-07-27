Wyjazd autem w leasingu lub wynajmie za granicę - jakie zasady i formalności?
2026-07-27 10:29
Wyjazd autem w leasingu lub wynajmie za granicę - jakie zasady i formalności? © wygenerowane przez AI
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Z tego artykułu dowiesz się m.in.:
- Jakie formalności czekają Cię podczas wyjazdu autem w leasingu lub wynajmie za granicę, zwłaszcza poza Strefę Schengen.
- Jakie są wymogi dotyczące dokumentów, takich jak zielona karta, upoważnienie do użytkowania pojazdu czy rozszerzona polisa AC.
- Jakie zasady obowiązują w przypadku podróży do krajów objętych konfliktem, np. Ukrainy, Białorusi czy Rosji.
- Czy możliwe jest prowadzenie pojazdu przez dodatkowego kierowcę i jakie są zasady podnajmowania auta.
- Jakie są konsekwencje niedopełnienia formalności i jak unikać problemów z ubezpieczeniem podczas wakacyjnej podróży.
- Formalności związane z wyjazdem poza Polskę autem zarejestrowanym na firmę leasingową albo wynajmu długoterminowego nie są skomplikowane. Można je wygodnie załatwić czy to przez panel klienta, mailowo, czy kontaktując się telefonicznie z biurem obsługi klienta. Trzeba o te kwestie zadbać, najlepiej z 2-tygodniowym wyprzedzeniem - informuje Adam Sojka, koordynator ds. wsparcie sprzedaży w zespole wynajmu długoterminowego w Superauto.pl.
Jakie mogą być konsekwencje niedopełnienia formalności? – Nie ma za to kar finansowych. Natomiast jeśli użytkownik nie przygotuje się odpowiednio do poruszania się po danym kraju, a spotka go tam jakieś zdarzenie losowe, konsekwencją może być odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela i koniczność pokrycia kosztów naprawy, holowania czy też kradzieży pojazdu przez najemcę lub leasingobiorcę – ostrzega ekspert.
Za granicę, obok dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy i polisy OC, warto zabrać też dokument potwierdzający prawo do użytkowania pojazdu (jest on zarejestrowany na firmę leasingową lub CFM) – aby uniknąć kłopotów na wypadek kontroli drogowej. Przed wyjazdem dobrze jest też sprawdzić zakres ubezpieczenia Assistance, także dostępne limity holowania.
Strefa Schengen
Specjaliści z Superauto.pl przeanalizowali wymogi obowiązujące w wybranych firmach leasingowych i CFM. Na tego typu podmioty zarejestrowano w pierwszym półroczu br. co drugie nowe auto zakupione w Polsce. Zdecydowanie najmniej problemów generuje podróżowanie po krajach Strefy Schengen. Albo nie wiążą si z tym żadne formalności (tak jest np. w firmach Arval, Athlon, BNP Paribas Leasing, Erste Leasing czy Santander Consumer Multirent), albo wystarczy uzyskanie jednej zgody na cały okres kontraktu (np. MasterLease).
Są jednak firmy, które wymagają każdorazowego zgłoszenia wyjazdu z Polski do krajów Strefy Schengen (np. Ayvens, Carfleet czy Alphabet), dlatego warto się upewnić, do której grupy należy podmiot, który wynajął lub wyleasingował nam samochód. PKO Leasing wymaga uzyskania upoważnienia na wyjazd poza Polskę (jeden typ do wszystkich krajów), natomiast zapewnia, że taki dokument można wygenerować np. z portalu klienta w ciągu kwadransa.
fot. mat. prasowe
Korzystanie z aut w wynajmie/leasingu w okresie wakacji
Dodatkowe formalności
Nieco bardziej skomplikowane jest podróżowanie po krajach spoza Strefy Schengen – Konieczne jest posiadania przez kierowcę tzw. zielonej karty, czyli potwierdzenia ubezpieczenia OC, a także rozszerzenia polisy AC, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Wymagane może być też upoważnienie do użytkowania pojazdu za granicą. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza, gdy celem naszej podróży jest kraj należący do UE, np. Grecja, ale dotarcie do niego będzie wymagało przejechania przez kraj spoza Unii, na przykład Albanię - wyjaśnia Adam Sojka.
Ukraina na czarnej liście
Najwięcej problemów rodzi podróżowanie po krajach objętych konfliktem zbrojnym lub sankcjami, czyli w szczególności wjazd do Ukrainy, Białorusi, Rosji czy Mołdawii. Większość przebadanych przez Superauto.pl firm zakazuje lub nie rekomenduje podróży do tych państw, ale np. Santander Consumer Multirent wymaga uzyskania zgody na wjazd do tych państw, podobnie jak Alphabet. Z kolei Athlon nie ma listy „zakazanych" krajów, nie rekomenduje tylko podróży do Ukrainy. PKO Leasing nie zaleca podróży do krajów objętych konfliktami zbrojnymi, natomiast nie ma listy „zakazanych” państw.
Kto może kierować?
Wyjazdy wakacyjne nierzadko wiążą się z wieloma godzinami spędzonymi „za kółkiem”, dlatego warto upewnić się czy możliwe jest prowadzenie wynajętego czy wyleasingowanego pojazdu przez dodatkowego kierowcę. - Większość finansujących nie wymaga specjalnej zgody na prowadzenie pojazdu przez osoby z rodziny lub pracowników firmy - informuje ekspert Superauto.pl.
Takie zasady obowiązują m.in. w Arvalu, Alphabecie, Ayvensie czy Athlonie. Uzyskania zgody wymagają natomiast MasteLease czy BNP Leasing. W PKO Leasing takie upoważnienie generuje się w portalu klienta. Powszechnie na rynku obowiązuje natomiast zakaz podnajmowania aut innym osobom dla celów zarobkowych.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
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