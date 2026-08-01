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Klimatyzacja w samochodzie latem. Tych błędów lepiej unikać

2026-08-01 08:58

Klimatyzacja w samochodzie latem. Tych błędów lepiej unikać

Klimatyzacja w samochodzi © fot. mat. prasowe

Ustawiasz klimatyzację na minimum zaraz po wejściu do rozgrzanego auta? Kierujesz zimny nawiew prosto na twarz albo zapominasz o corocznym odgrzybianiu klimatyzacji? Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi "tak", popełniasz błędy, które mogą skończyć się infekcją, alergią lub kosztowną naprawą układu. Eksperci Grupy Cichy-Zasada wyjaśniają, jak korzystać z klimatyzacji w samochodzie, aby zadbać o zdrowie pasażerów i uniknąć awarii podczas letnich podróży.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak korzystać z klimatyzacji w samochodzie, aby uniknąć problemów zdrowotnych?
  • Dlaczego regularne odgrzybianie klimatyzacji i wymiana filtra kabinowego są tak ważne?
  • Jakie błędy kierowców najczęściej prowadzą do awarii klimatyzacji samochodowej?
  • Kiedy warto wykonać serwis klimatyzacji i jak dbać o układ przez cały rok?

1. Szok termiczny na własne życzenie


Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez kierowców po wejściu do nagrzanego auta jest natychmiastowe ustawienie nawiewu na najniższą możliwą temperaturę oraz maksymalną siłę nadmuchu.

Dla organizmu różnica temperatur przekraczająca 5–7°C między otoczeniem a wnętrzem pojazdu stanowi ogromny szok termiczny. Może to prowadzić do spadku odporności, przeziębień, a także zapalenia gardła czy zatok.
Klimatyzacja w samochodzi
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fot. mat. prasowe

Klimatyzacja w samochodzi

Nieprawidłowe korzystanie z układu chłodzenia może prowadzić do kosztownych awarii podzespołów i problemów zdrowotnych


Wskazówka eksperta: Przed uruchomieniem klimatyzacji wywietrz samochód – otwórz na chwilę wszystkie drzwi, aby usunąć najgorętsze powietrze z kabiny. Następnie rozpocznij jazdę i ustaw temperaturę stopniowo, docelowo utrzymując ją w przedziale 21–23°C.

2. Zimny nawiew prosto na twarz


Bezpośrednie skierowanie strumienia lodowatego powietrza na twarz, szyję czy klatkę piersiową daje natychmiastową ulgę, ale szybko kończy się bólami mięśni, przewianiem lub stanami zapalnymi uszu i oczu (np. zapaleniem spojówek).

Wskazówka eksperta: Strumień powietrza powinien być skierowany na szyby oraz w górną część kabiny. Dzięki temu chłodne powietrze opada naturalnie, równomiernie obniżając temperaturę w całym wnętrzu bez narażania pasażerów na bezpośredni podmuch.

3. Zaniedbane odgrzybianie – cichy wróg w układzie


Idealne środowisko do rozwoju grzybów, pleśni i bakterii znajduje się na parowniku klimatyzacji. Wilgoć w połączeniu z brakiem cyrkulacji tworzy mikroklimat, w którym drobnoustroje namnażają się błyskawicznie. Wdychanie takiego powietrza prowadzi do reakcji alergicznych, nawracających infekcji dróg oddechowych oraz nieprzyjemnego zapachu w kabinie.

Kluczowe dla zdrowia jest regularne odgrzybianie (ozonowanie lub metoda chemiczna) połączone z wymianą filtra kabinowego – najlepiej corocznie, podczas wiosennego lub letniego przeglądu.

4. Błędy eksploatacyjne prowadzące do awarii


Nieprawidłowe nawyki wpływają negatywnie również na kondycję techniczną układu:

Brak serwisu czynnika chłodzącego: Naturalne ubytki czynnika sięgają nawet 10–15% rocznie. Gdy w układzie jest go za mało, sprężarka (kompresor) pracuje ze zwielokrotnioną siłą, co prowadzi do jej przegrzania i możliwego uszkodzenia.

Ignorowanie klimatyzacji zimą: Układ klimatyzacji nie służy tylko do chłodzenia – w zimie doskonale osusza powietrze i zapobiega parowaniu szyb. Nieużywana przez kilka miesięcy sprężarka traci smarowanie, co może negatywnie wpłynąć na jej żywotność.

Wyłączanie silnika przy włączonej klimatyzacji: Warto wyłączyć klimatyzację na 2–3 minuty przed dotarciem do celu, pozostawiając sam nawiew. Pozwoli to osuszyć parownik z gromadzącej się wilgoci, hamując rozwój grzybów.

Zadbaj o serwis w Autoryzowanej Stacji Obsługi


Prawidłowo działająca klimatyzacja to nie tylko kwestia komfortu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich podróżujących. Zmniejszenie ryzyka awarii wymaga regularnej diagnostyki układu, kontroli poziomu czynnika oraz okresowej dezynfekcji.

W salonach i serwisach wykwalifikowani specjaliści oferują kompleksowy serwis klimatyzacji, obejmujący ozonowanie, czyszczenie parownika, wymianę filtrów kabinowych (w tym filtrów antyalergicznych) oraz weryfikację szczelności układu.

Przeczytaj także: Jak dbać o klimatyzację w samochodzie? Jak dbać o klimatyzację w samochodzie?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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