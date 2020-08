Opony rolnicze: jak zaoszczędzić nawet 12% paliwa?

Efektywność prowadzenia gospodarstwa rolnego w dużej mierze uzależniona jest od wyboru właściwych opon rolniczych. Im są wyższej jakości, tym większa jest ich wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu ubijania ziemi i poboru paliwa. Na jakie parametry zwracać uwagę, kupując ogumienie do maszyn rolniczych? Czym kierować się przy ich wyborze? Oto praktyczne wskazówki od Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym kierować się, wybierając opony rolnicze?

Dlaczego ważne jest ciśnienie w oponach?

Dlaczego nie należy pompować opon rolniczych do wartości wskazanej na ich boku?



Budowa opon rolniczych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ciągnik rolniczy Rozróżniamy dwa główne typy opon rolniczych: radialne i diagonalne

Jak osiągnąć najwyższą trwałość?

Odpowiednie ciśnienie ma znaczenie

– Nigdy nie pompujemy opon rolniczych do wartości wskazanej na boku opony – to są ilości maksymalne, do których można bezpiecznie przepompować oponę podczas jej montażu – przypomina Piotr Sarnecki z PZPO.

Nowe modele maszyn rolniczych charakteryzują się często pokaźną mocą i gabarytami - pisze PZPO. To powoduje, że producenci opon rolniczych nieustannie wręcz poszukują sposobów na to, aby ta moc np. w przypadku traktorów przenoszona była na teren przy jednoczesnej redukcji ugniatania gleby.Parametry eksploatacyjne opon rolniczych uzależnione są od technologii, w jakiej zostały skonstruowane. Istotne znaczenie ma również wytrzymałość ogumienia i odporność danej mieszanki na zużycie oraz zastosowanie technologii, dzięki którym walory robocze można połączyć w obniżeniem ich zużycia na drogach utwardzanych.Oczywiście to jakie technologie są zastosowane i jakimi walorami dysponuje opona, ma wpływ na jej segment rynkowy, a więc także na cenę. Wybór na szczęście jest taki, że każdy rolnik znajdzie coś dla siebie – obojętnie czy gospodaruje na własne potrzeby, czy jest dużym przedsiębiorcą rolnym. Ważne, by mieć ogumienie odpowiednie do własnych potrzeb – ani zbyt zaawansowane, jeśli tego nie wykorzystamy, ani – co gorsza – zbyt tanie, jeśli nasze maszyny są już nowoczesne i zostały kupione z myślą o zwiększeniu wydajności gospodarstwa.Jakie więc czynniki powinniśmy uwzględnić, gdy kupujemy nowe opony z myślą o wielu motogodzinach pracy? Czym się kierować w wyborze? Odpowiedź jest jedna –Zacznijmy jednak od podstaw – rozróżniamy dwa główne typy opon rolniczych : radialne i diagonalne. Różnią się one głównie budową wewnętrzną. Opony diagonalne mają budowę osnowy z kordem ułożonym pod kątem ostrym w stosunku do kierunku obrotu. Z kolei opony radialne mają kord osnowy ułożony prostopadle do kierunku obrotu opony.Jakie płyną z tego wady i zalety? Ogumienie diagonalne jest tańsze i bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Niestety, do poprawnej pracy wymaga dość wysokiego ciśnienia, co przekłada się zarówno na mocniejsze ubijanie gleby, jak i niemożność obniżenia ciśnienia przy pracy w polu. Przy zbyt małej ilości powietrza, opona diagonalna zaczyna się odkształcać – zmniejsza się powierzchnia styku z gruntem, a co za tym idzie, zwiększają się koszty eksploatacyjne. Takie opony są przeznaczone raczej do mniej wymagających prac lub do mniejszych gospodarstw, gdzie skala produkcji nie pozwoli na widoczne oszczędności w eksploatacji.Opony radialne natomiast mają lepszą przyczepność do podłoża i mogą pracować z obniżonym ciśnieniem, nie powodując jednocześnie dużego ugniatania gleby. Dzięki nowoczesnym technologiom zapewniają też lepsze parametry jezdne oraz mniejszy opór toczenia, dzięki czemu pojazd zużywa mniej paliwa. W porównaniu do opon diagonalnych są droższe w zakupie i mają mniejszą odporność na uszkodzenia, ale rekompensują to oszczędnościami paliwa i większą efektywnością prac polowych, co ma policzalne znaczenie przy średnich i większych areałach.Ogumienie możemy chronić przed nadmiernym zużyciem poprzez. Jeśli takowe występują, to objawią się niewłaściwym nachyleniem kół w stosunku do gruntu. W konsekwencji będziemy mieli do czynienia z, szczególnie przednich. Wbrew pozorom mamy także wpływ na trwałość łożysk zwrotni, które odpowiadają za prowadzenie koła pojazdu w pozycji przewidzianej przez zawieszenie i układ kierowniczy. Zużywają się one znacznie szybciej przy nieprawidłowo ustawionej geometrii zawieszenia. Pamiętajmy także, żeBadania wykazały, że– zarówno na gruncie miękkim, jak i utwardzonej powierzchni. W konsekwencji wzrasta uślizg, a także samo zużycie paliwa – co uniemożliwia kontynuowanie efektywnej pracy na polu. Analogicznie jest w przypadku drogi asfaltowej – na skutek wzrostu tarcia o podłoże rośnie poziom spalania. Przed kupnem ogumienia kluczowe jest staranneJak w każdych oponach, tak i w rolniczych ciśnienie w kole bardzo istotnie wpływa na eksploatację oraz spalanie. Parametr ten należy monitorować przed pracami polowymi i dostosowywać do danej pracy, obciążenia osi, masy maszyny, którą będziemy pracować. Służą tego tabele albo kalkulatory przeliczeniowe producentów opon. Kluczowe jest utrzymywanie tego parametru na prawidłowym poziomie – podstawowym błędem popełnianym przez operatorów jest pompowanie do zbyt wysokiego ciśnienia.Bezpieczna praca z obniżonym ciśnieniem, zapewniającym większą efektywność pracy i mniejszy nacisk na podłoże, jest możliwa tylko z nowoczesnym ogumieniem przystosowanym do takiej charakterystyki – czyli z oponami radialnymi. Przesiadka na ten typ opon, co znacznie obniża koszty eksploatacyjne pojazdu. W odróżnieniu od typu diagonalnego,, co skutkuje zwiększeniem pola odcisku w glebie. Przyczynia się to do mniejszego stopnia ugniecenia gleby, po której porusza się maszyna – co jest szczególnie ważne dla operatorów ciężkiego sprzętu rolniczego.Na przestrzeni kilku ostatnich lat producenci ogumienia rolniczego wprowadzili z dużym sukcesem na rynek dwie nowe kategorie opon radialnych, a mianowicie opony klasy IF oraz VF.. Dobór właściwego ciśnienia w przypadku tych opon dokonywany jest na podstawie aktualnego obciążenia koła – dla użytkownika jest to spore ułatwienie, bo pozwala to uniknąć kłopotliwej konieczności zmiany ciśnienia po zakończeniu pracy w polu i przed wyjazdem na drogę utwardzoną, po której ciągnik porusza się ze znacznie większą prędkością.