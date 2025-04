Ceny OC dla młodych kierowców powinny być niższe?

Najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie OC płacą młodzi kierowcy. Z danych Rankomat.pl wynika, że w I kw. 2025 roku średnia cena OC dla 19-latka wyniosła aż 2 619 zł, a dla 61-latka - 578 zł. Czy młodzi kierowcy powinni płacić mniej? Oto wnioski z badania Rankomat.pl.

Przeczytaj także: Młodzi kierowcy nie mają najgorzej?

Dlaczego młodzi powinni płacić mniej?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dlaczego młodzi kierowcy powinni płacić mniej? Respondenci, którzy przyznali, że młodzi kierowcy powinni płacić mniej, swoje zdanie argumentują przede wszystkim tym, że ceny OC są za wysokie dla wszystkich, a dla najmłodszych szczególnie. Taką odpowiedź zadeklarowało 55% badanych. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Dlaczego ceny dla młodych są na odpowiednim poziomie?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dlaczego wyższe ceny OC dla młodych kierowców są uzasadnione? 57% uważa, że młodzi kierowcy są brawurowi, a 42% jest przekonanych, że powodują oni najwięcej wypadków. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Jak nie przepłacić?

Średnia cena OC dla 19-latków wzrosła o ponad 500 zł. Ten wzrost o 25,6% sprawia, że najmłodsi kierowcy są grupą, która najbardziej odczuwa podwyżki cen obowiązkowej polisy komunikacyjnej. Różnica w cenie polisy między nimi a 61-latkami wynosi ponad 2 tys. zł. Na szczęście, porównując ceny, mają szansę zaoszczędzić nawet ponad 2 700 zł, a dzięki naszemu programowi wspierającemu młodych kierowców otrzymają kolejnych 300 zł zniżki – mówi Łukasz Wyrzykowski, CMO Rankomat.pl.

Ubezpieczyciele ustalając stawki OC oceniają kierowców pod kątem ryzyka. W przypadku młodych osób brak doświadczenia i niechlubne statystyki wypadkowe sprawiają, że składki są wysokie.Respondenci, którzy przyznali, że młodzi kierowcy powinni płacić mniej, swoje zdanie argumentują przede wszystkim tym, że ceny OC są za wysokie dla wszystkich, a dla najmłodszych szczególnie. Taką odpowiedź zadeklarowało 55% badanych. Niewiele mniej, bo 51%, przyznało, że takie koszty utrudniają im usamodzielnienie się w dorosłym życiu. 32% uważa, że obecne stawki nie odzwierciedlają ryzyka wystąpienia szkody, a 23% twierdzi, że dodatkowe kursy bezpiecznej jazdy, które obniżyłyby składki, mogą być dla nich świetną zachętą. Najrzadziej wskazywano (20%), że nowoczesne samochody wspierają kierowców w bezpiecznej jeździe, co redukuje ryzyko spowodowania szkody.Wśród respondentów, którzy uważają, że młodzi płacą adekwatne składki za OC, dominuje przekonanie, że młodzi kierowcy nie mają doświadczenia i stwarzają większe ryzyko na drogach – twierdzi tak 62% badanych. Nieco mniej, bo 57%, uważa, że młodzi kierowcy są brawurowi, a 42% jest przekonanych, że powodują oni najwięcej wypadków. 40% wychodzi z założenia, że wyższe składki będą motywować młodych do bezpiecznej jazdy, ponieważ w razie szkody zapłacą jeszcze więcej. Najmniej liczna grupa uważa, że młodzi kierowcy decydują się na starsze auta, które są w gorszym stanie technicznym.Jednym z najbardziej efektywnych sposobów na tańsze OC dla młodych kierowców jest rejestracja pojazdu wraz z osobą posiadającą wypracowane zniżki, np. z rodzicem. Ubezpieczyciele uwzględniają wtedy historię współwłaściciela, co może oznaczać oszczędność nawet powyżej 1 000 zł. Przykładowo, OC dla Skody Fabii z 2015 roku, będącej współwłasnością 20-latka i 55-latka, kosztuje około 693 zł. To o ponad 1 000 zł mniej niż w przypadku, gdy ubezpieczenie kupuje 20-latek samodzielnie. Jednak, jeśli dojdzie do szkody, współwłaściciel może stracić swoje zniżki.Decydując się na auta o mniejszej mocy, również można oszczędzić. Dla przykładu – w I kwartale 2025 roku kierowcy w wieku 18–24 lat płacili średnio 1 474 zł za OC na Hyundai Atos (poj. 999 cm³) oraz 2 962 zł za OC na BMW Serii 3 (poj. 2 998 cm³).Jednak wszystko wskazuje na to, że ceny OC będą rosły. Ubezpieczyciele badają rynek i szukają optymalnej strategii cenowej, ponieważ wypłacają coraz więcej odszkodowań, a także rosną koszty obsługi ubezpieczeń oraz likwidacji szkód.