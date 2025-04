Majówka 2025 na polskich drogach. Gdzie fotoradary, remonty i wypadki?

Weekend majowy to dla wielu Polaków pierwsza w roku okazja do dłuższego wypoczynku. I wprawdzie w tym roku układ kalendarza nie jest dla nas zbyt łaskawy - do dyspozycji przy pomyślnych wiatrach mamy zaledwie 4 dni - to jednak nie powstrzymuje nas to od wyjazdów. Należy się zatem spodziewać, że ruch na polskich drogach będzie co najmniej wzmożony. Na co uważać? Gdzie spodziewać się wypadków, fotoradarów, podwyższonych opłat za przejazdy? Odpowiedzi na te pytania przygotował NaviExpert.

Kiedy należy się spodziewać największego ruchu na drogach?

Gdzie podczas majówki dochodzi do największej liczby wypadków drogowych?

W których miejscach naszego kraju pokazały się nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości?

Ile kosztuje przejazd autostradą?



Maj najbardziej wypadkowym miesiącem w roku (!)

To szczególnie niepokojące w kontekście zbliżającego się długiego weekendu. Nieważne, czy zaczynamy wolne w piątek, czy już w środę – gdy w myślach jesteśmy już na wypoczynku, łatwiej o błąd za kierownicą. Towarzyszy nam rozluźnienie, spada czujność. Do tego na drogach pojawi się więcej aut niż zwykle, także prowadzonych przez mniej doświadczonych kierowców. Warto zachować szczególną ostrożność – mówi Katarzyna Przybylska z Telematics Technologies.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najbardziej wypadkowo wojewódzkie odcinki dróg krajowych i autostrad Najwięcej zgłoszeń o wypadkach podczas ubiegłorocznej majówki odnotowano na mazowieckich odcinkach S8 Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Remonty i nowe inwestycje

A1 pomiędzy węzłami Kopytkowo i Warlubie wraz z zamknięciem węzła Kopytkowo. Ruch odbywa się jedną nitką i występują odczuwalne ograniczenia prędkości. Utrudniony dostęp na DW231 dla podróżujących na północ. Zakończenie prac na tym odcinku zaplanowane na drugą połowę maja.

A1 Pelplin i Kopytkowo. Ruch jedną nitką. Częściowo zamknięty węzeł Pelplin oraz MOP Olsze w kierunku Łodzi. Ograniczenia prędkości. Prace mają potrwać do końca maja.

A2 między węzłami Poznań Krzesiny i Poznań Wschód, częściowe przełożenie ruchu.

A4 od węzła Murckowska do węzła Chrzanów, liczne utrudnienia, remonty nawierzchni, zwężenia, miejscami ruch skierowany na jedną jezdnię.

S1 węzeł Mysłowice Kosztowy, ruch skierowany na jedną jezdnię, zamknięte łącznice węzła.

S1 Bielsko-Biała budowa drogi, remont na węźle.

S6/S7 i węzeł Gdańsk Południe - duża przebudowa z utrudnieniami w ruchu.

S7 Zakroczym-Płońsk, przebudowa do standardów drogi ekspresowej. Liczne zwężenia i ograniczenie prędkości, koniec prac zaplanowany w sierpniu.

S86 Sosnowiec - Katowice, przebudowa wiaduktów w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad jezdnią S86.

S19 Rzeszów - Sokołów Małopolski, rozbudowa drogi do dwóch jezdni.

Gdańsk - zamknięty most Siennicki dla samochodów. Otwarcie latem 2027.

Gdańsk - przebudowa estakady w ciągu ul. Elbląskiej. Zmiana organizacji ruchu wraz z zamknięciem części węzła.

DW527 - wlot do Olsztyna. Prace zaplanowane na kilka najbliższych lat.

DK45 Krapkowice zerwana konstrukcja mostu (po powodzi).

DK91 Częstochowa - Koziegłowy, przebudowa drogi, ruch skierowany na jedną jezdnię.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najnowsze odcinki dróg i rejestratory prędkości, trwające remonty 25 kwietnia otwarto obwodnicę Zawiercia i Poręby w ciągu drogi krajowej nr 78 Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości

Droższe autostrady

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Obowiązujące opłaty za autostrady na dzień 25.04.2025 Na początku kwietnia z kolei zmieniły się stawki za przejazd 60-kilometrowym, koncesyjnym odcinkiem A4 Katowice - Kraków Kliknij, aby przejść do galerii (4)

W naszym najnowszym raporcie przeanalizowaliśmy m.in. gdzie dochodzi do największej liczby wypadków, kiedy na drogach panuje największy ruch, które odcinki są w remoncie, gdzie pojawiły się nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości, a także ile zapłacimy po podwyżkach za przejazdy autostradami.