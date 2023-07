Samochód rodzinny: bezpieczeństwo bez kompromisów

Artykuł sponsorowany Prestiż i bezpieczeństwo, komfort i wygoda. Tego oczekujemy od samochodów klasy Premium. Producenci aut z wyższej półki prześcigają się w oferowaniu nabywcom samochodów dopracowanych, wręcz perfekcyjnie. Tą ścieżką podążyli również inżynierowie Mazdy, tworząc flagowy model Mazda CX-60. Samochód na wskroś nowoczesny, ale i ze szlachetną klasą. Prestiż i bezpieczeństwo, komfort i wygoda. Tego oczekujemy od samochodów klasy Premium. Producenci aut z wyższej półki prześcigają się w oferowaniu nabywcom samochodów dopracowanych, wręcz perfekcyjnie. Tą ścieżką podążyli również inżynierowie Mazdy, tworząc flagowy model Mazda CX-60. Samochód na wskroś nowoczesny, ale i ze szlachetną klasą.

Japońska perfekcja

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dusza Ruchu (Kodo) Model Mazda CX-60 zaprojektowany jest zgodnie z filozofią Kodo. Wyróżnia go głęboko rzeźbiona strefa przednia oraz profil boczny z długą maską i uciętym tyłem. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Design, czyli za co lubimy Japończyków

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Duża przestrzeń na bagaże Przestronność CX-60 dotyczy nie tylko części dla pasażerów. Duży bagażnik pozwoli swobodnie korzystać z auta nawet przy dłuższych rodzinnych wyjazdach. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Przestronne i wygodne wnętrze Wnętrze Mazdy CX-60 łączy w sobie szlachetne materiały i różnorodne faktury. Design i użyte materiały nawiązują do tradycyjnych japońskich wzorów. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Po prostu komfort

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mazda CX-60 - nowoczesny i ergonomiczny kokpit System HUD (Head Up Display), czyli wyświetlania najważniejszych danych na przedniej szybie, pozwala na kontrolowanie stanu pojazdu bez odrywania wzroku od drogi, a przez to poprawia bezpieczeństwo podczas jazdy. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Centrum multimedialne na czterech kołach

Dobry wybór

Japońscy inżynierowie mają – całkiem zasłużenie – bardzo dobrą opinię. Uchodzą za perfekcjonistów, dbających o najmniejsze nawet szczegóły. Od funkcjonalności, poprzez trwałość, aż po design. Nie inaczej pracują projektanci i inżynierowie Mazdy, którzy stworzyli model, uniwersalnego SUV-a. Projektując samochód klasy Premium, opracowali model nie tylko. Nowoczesny design, wzbogacony starannie zaprojektowanym wnętrzem, zbudowanym przy wykorzystaniu materiałów najwyższej jakości. Jeśli dodamy do tego jeszcze bogate wyposażenie, otrzymamy samochód niemal idealny – dla Niego, dla Niej, do jazdy po mieście i do dalekich wypraw wakacyjnych, na spotkanie biznesowe, jak i do wożenie dzieci do szkoły czy na zajęcia.Samochód bezpieczny i luksusowy, opracowany przez potomków samurajów, nie godzących się na najmniejsze kompromisy i ustępstwa. Model Mazda CX-60 , to samochód dopracowany pod każdym względem, a w kilku aspektach wręcz wybijający się ponad bardzo wysoko ustawioną poprzeczkę.W modelu Mazda CX-60 kontynuowana jest wyznawana przez Mazdę filozofia projektowania Kodo - Dusza Ruchu.Mocną bryłę pojazdu tworzą głęboko rzeźbiona strefa przednia i profil boczny z długą maską i uciętym tyłem.Koń i Jeździec, czyli Jinba-Ittai, to podejście, które kierowało japońskimi projektantami podczas tworzenia Mazdy CX-60. Co to oznacza w praktyce?Odpowiada za to między innymi system Mazda Driver Personalisation, który zapamiętuje i rozpoznaje osoby siadające na miejscu kierowcy, a następnie automatycznie adaptuje ustawienia fotela, kierownicy, lusterek i wyświetlacza HUD (rozwiązanie wywodzące się z samolotów myśliwskich). System zapamiętuje również preferowane ustawienia klimatyzacji i systemu audio.Szczególną uwagę zwraca bardzo interesujący zestaw dostępnych silników, również w wersji hybrydowej. Tu japońscy konstruktorzy wykorzystali swoją wiedzę i kreatywność, tworząc, 48-woltowym układem „miękkiej hybrydy”. Do wyboru mamy sześciocylindrowe jednostki o pojemności 3,3 litra i mocy 200 KM (moment obrotowy 450 Nm) oraz 254 KM (550 Nm). Słabszy z nich przenosi napęd tylko na oś tylną, drugi zaś na cztery koła. Mazda deklaruje, że mocniejszy wariant wysokoprężny rozpędzi Mazdę CX-60 od zera do 100 km/h w 7,4 sekundy, przy średnim zużyciu paliwa na poziomie 5,3 l/100 km.Z kolei Mazda CX-60 w wersji PHEV (z napędem hybrydowym z możliwością ładowania akumulatora z gniazdka) wprowadza pierwszy u tego producenta. Hybrydowa jednostka napędowa ma moc aż 327 KM , co pozwala na przyspieszenie od zera do 100 km/h w zaledwie 5,8 sek. Jeśli dodamy jeszcze, że napęd jest przekazywany na wszystkie cztery koła, a spalanie wynosi zaledwie 1,5 l/100km, to otrzymujemy samochód o imponujących parametrach – mocny, dynamiczny, ekologiczny i tani w eksploatacji. Tym samym, Mazda CX-60 jest najmocniejszym w historii, seryjnie produkowanym autem japońskiego producenta.Wszystkie jednostki napędowe współpracują z ośmiobiegową, automatyczną skrzynią biegów.Auto jest duże i przestronne.wynosi 570 litrów, wzrasta do 1.148 litrów po położeniu oparć tylnej kanapy i do 1.726 l przy załadunku do poziomu sufitu. Szerokość kabiny na wysokości ramion w rzędzie przednich foteli wynosi 1.504 mm, w tylnym rzędzie siedzeń 1.441 mm. Znakomicie sprawdzi się więc jako samochód rodzinny, bez problemu pomieści bagaże nawet na dłuższy wakacyjny wyjazd. To właśnie duża przestrzeń wewnątrz auta, w połączeniu ze sporym bagażnikiem czyni ten model szczególnie atrakcyjnym w charakterze auta rodzinnego. Bez problemu zmieści się w nim dwójka, a nawet trójka dzieci – czy to maluchów, czy nastolatków.Mazda CX-60 w wersjach z pośrednim i wysokim poziomem wyposażenia może posiadaćo wymiarach 1060 mm x 995 mm, poprawiający widoczność i doświetlenie tylnego rzędu siedzeń.Model Mazda CX-60 ma 4.745 mm długości, 1.890 mm szerokości i 1.680 mm wysokości. Jej promień skrętu wynosi 5,4 m, a rozstaw osi 2.870 mmMazda CX-60 wyposażona jest w szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych, znacząco zwiększających bezpieczeństwo.See-Through View to system kamer 360 stopni, poprawiający widoczność podczas jazdy z niskimi prędkościami.(HDC) pomaga w bezpiecznym pokonywaniu stromych zjazdów o śliskiej lub nierównej nawierzchni.(i-ACC) może teraz uwzględniać ograniczenia prędkości na podstawie informacji uzyskanych z systemu rozpoznawania znaków drogowych.ostrzega z kolei przed wysiadaniem z samochodu pod koła pojazdu nadjeżdżającego z tyłu.Bezpieczeństwo kierowania nową Mazdą podnosi również system HUD (Head Up Display), czyli, w polu widzenia kierowcy. Dane z nawigacji, prędkość jazdy, ostrzeżenia i alarmy – wszystko to można obserwować nie odrywając wzroku od drogi.W Maździe CX-60 fotele są umieszczone wyżej, co poprawia widoczność. Kierowca ma w polu widzenia całą maskę, dzięki czemu łatwiej jest precyzyjnie prowadzić samochód. Szczególnie przyda się to na wąskich drogach lub w alejkach parkingowych.Duża moc dostępnych wersji silników pozwala kierowcy bezpiecznie manewrować w ruchu drogowym – podczas wyprzedzania, stromych podjazdów czy podczas jazdy terenowej.Nie bez znaczenia jest również duży rozstaw osi oraz szerokość pojazdu, co przy relatywnie nisko położonym środku ciężkości, sprawia, że flagowy SUV Mazdy pokonuje zakręty śmiało i dynamicznie. Auto po prostu Mazda CX-60 uzyskałaUwzględnia ona wyniki przeprowadzanych testów zderzeniowych oraz analizę systemów wspomagania kierowcy, bezpieczeństwa biernego i zaawansowanych technologii bezpieczeństwa czynnego.Japońska definicja auta klasy Premium jest prosta. To najwyższe bezpieczeństwo, bardzo dobre osiągi, absolutny komfort, wyjątkowo bogaty zestaw dodatków i akcesoriów oraz wręcz naszpikowanie tego modelu najnowszymi technologiami. To starannie przemyślany i zaprojektowany samochód.łączy w sobie różne materiały i faktury, takie jak drewno klonowe, skóra Nappa, nietypowo tkane japońskie tkaniny, chromowane detale oraz specjalne przeszycia tablicy rozdzielczej.Sposób obróbki wykończenia z drewna klonowego nawiązuje do japońskiej estetyki Hacho – równowagi przy asymetrii i celowo stosowanej nieregularności. Wzory i ściegi reagują na zmiany oświetlenia, a japońska technika nakładania ściegów zwana Kakenui tworzy „szwy zawieszone” z odstępem pomiędzy połaciami tkaniny, ukazując materiał leżący pod szwem.Jak przystało na auto klasy Premium,. Podstawowe wyposażenie obejmuje elektrycznie otwierane szyby, fotele kierowcy i pasażera regulowane w 6 kierunkach, dwustrefową automatyczną klimatyzację, centralny kolorowy ekran o przekątnej 12,3 cala z obsługą pokrętłem wielofunkcyjnym, radio cyfrowe DAB z 8 głośnikami, Bluetooth, bezprzewodowy system Apple CarPlay i Android Auto, nawigację satelitarną oraz tempomat. W bogatszych wersjach wyposażenia dochodzą m.in. wyświetlacz head-up czy elektryczna regulacja przednich foteli w 10 kierunkach i ich wentylacja oraz podgrzewane tylne fotele.Mazda CX-60 wyposażona jest w najnowszą wersję. Posiada on interfejsy Apple CarPlay i Android Auto dostępne poprzez złącze USB i bezprzewodowo, by zapewnić wygodę w korzystaniu ze smartfonów.Auto docenią również miłośnicy gadżetów. Autorska, dostępna w Apple App Store oraz w Google Play Store, umożliwia między innymizaparkowanego na dużym parkingu (pozycja pojazdu wyświetlana jest na mapie na ekranie smartfona),czy alarmowanie o niedomkniętych drzwiach. Aplikacja powiadamia też o zbliżającym się terminie przeglądu okresowego oraz daje możliwość sprawdzenia historii serwisowej. Jednak to nie wszystko. Poprzez aplikację MyMazda możnasiedząc jeszcze wygodnie na domowej kanapie. Aplikacja umożliwia również przesłanie danych do nawigacji w samochodzie. Dla wersji PHEV pozwala też sprawdzić poziom naładowania baterii iDzieło japońskich konstruktorów zadowoli również wymagających melomanów.odznacza się dużym zakresem dynamicznym tonów niskich i wysoką jakością reprodukcji dźwięku. Szczególnie wymagający użytkownicy mogą wybrać złożony z 12 głośników system nagłośnienia marki Bose, o jakości dźwięku charakterystycznej raczej dla systemów studyjnych niż samochodowych.O jakości wykonania i podzespołów Mazdy CX-60 świadczy też bardzo długi okres gwarancji.Auto jednak zaskakuje ceną. Przy parametrach i jakości charakterystycznych dla klasy Premium, dostajemy SUV-a tańszego od modeli wielu konkurentów. Model Mazda CX-60 obejmuje kombinacjęorazPoza podstawowym Prime-Line, do wyboru są jeszcze Exclusive-Line, Homura oraz Takumi. Ceny 200-konnego diesla startują od 224 900 zł, wersja 254-konna od 254 900 zł, a 327-konna hybryda plug-in od 261 900 zł.