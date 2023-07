Jakie kampery sprzedają się w Polsce? Ile kosztują?

Pandemia i obostrzenia w podróżach, które stały się jej pokłosiem, przyczyniła się do istotnego wzrostu popularności "domów na kółkach", czyli kamperów. Serwis OTOMOTO przyjrzał się temu rynkowi, wskazując m.in. na najbardziej popularne modele samochodów campingowych i ich ceny. Niestety wieści, które niesie za sobą ta analiza, nie zachwycą tych, którzy o kamperze marzą, ale dysponują skromnym budżetem na ten cel.

Przeczytaj także: Popularność kamperów mocno w górę, rosną też ceny

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak dużo kamperów rejestruje się w Polsce?

Jakim budżetem musi dysponować osoba, której marzy się używany, kilkunastoletni kamper?

Które marki kamperów cieszą się największą popularnością?

Rośnie wiek i rosną ceny

Kamperowe podium: Polska, Niemcy, Francja

Fiat na czele podaży i popularności

Kamper jak kilka mieszkań

Rynek kamperów w Polsce dopiero się rozwija, a co za tym idzie, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, nad Wisłą wciąż nie jest ich wiele. Jednak w czasie pandemii wyraźnie można było zaobserwować wzrost zainteresowania mobilnymi mieszkaniami - rok 2021 był rekordowym na rynku samochodów kempingowych i przyczep - w tym czasie przybyło w Polsce ponad 90% kamperów.Trend podróżowania własnym kamperem pozostał, choć wróciła już możliwość wizyt w hotelach i pensjonatach. Dane z 2023 roku pokazują, że Polacy wciąż rejestrują używane kampery, pochodzące spoza Polski - wg Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, w I kwartale 2023 roku zarejestrowano zaledwie 1,5% mniej używanych kamperów z zagranicy niż w tym czasie w 2022 roku. Większe różnice widać w rejestracji nowych pojazdów w analogicznym okresie - spadek wyniósł ponad 33%.W kategorii kamperów, w porównaniu do cen z zeszłego roku, widać poważne wzrosty. Samochody w wieku od 15 do 20 lat, za które w zeszłym roku na OTOMOTO średnio trzeba było zapłacić około 85 tysięcy złotych, dziś kosztują o prawie 30 tysięcy więcej - to wzrost o 34%. Mocno podrożały też najstarsze kampery - za pojazdy w wieku 20-30 lat sprzedający oczekują dziś o 26% więcej niż w 2022 roku, a najnowsze samochody, których wiek nie przekroczył jeszcze 2 lat kosztują o około 17% więcej.Zmienia się także proporcja podaży - ponad połowę ofert w OTOMOTO stanowią dziś samochody w cenie do 220 tysięcy złotych (w ubiegłym roku stanowiły 45%), a 28% z nich stanowią pojazdy w najniższym przedziale cenowym. Odpowiada to preferencjom kupujących - użytkownicy OTOMOTO najczęściej wyświetlali kampery w wieku 15-20 lat, najchętniej w cenie do 80 000 złotych (27,78% wyświetleń ogłoszeń).Zdecydowanie najwięcej, bo 42% używanych kamperów na OTOMOTO pochodzi z Polski - i to wskaźnik, który wyraźnie rośnie - w ubiegłym roku kampery z Polski stanowiły 35% ofert na platformie. Drugim najpopularniejszym krajem pochodzenia są Niemcy - oferty “samochodów do mieszkania” sprowadzonych bezpośrednio zza naszej zachodniej granicy stanowią 27% ogłoszeń. Dalej na podium, z wynikiem prawie 17% znalazła się Francja.Fiat jest najpopularniejszym i najłatwiej dostępnym samochodem kempingowym na OTOMOTO. Pokrywa się to ze statystykami pierwszych rejestracji kamperów importowanych z zagranicy. W I kwartale 2023 liderem także był Fiat.Osoby poszukujące w tym roku kampera na OTOMOTO, po Fiacie najczęściej wyświetlały oferty sprzedaży pojazdów marki Citroen i Buerstner, co w przypadku ostatniej marki rozmija się z podażą. Pod względem liczby ogłoszeń, Citroen awansował w top 10 najczęściej wystawianych marek w porównaniu do zeszłego roku, jednak marka Buerstner nie znalazła się w tym zestawieniu ani w bieżącym, ani w ubiegłym roku.Wśród oferowanych do sprzedaży najnowszych samochodów kampingowych, można znaleźć takie, których cena przekracza kwotę, którą płaci się za duże mieszkanie w Warszawie. W niemal 9-metrowym kamperze za około 2,5 miliona złotych można znaleźć 4 miejsca do spania, kuchnię, toaletę oraz silnik diesla i automatyczną skrzynię biegów. Przy tym, do udanych wakacji potrzeba już tylko słońca.