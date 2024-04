Lokalna oferta użytkowych samochodów amerykańskiej marki została zaktualizowana. Właśnie pojawiło się najnowsze wydanie najmniejszego modelu, który występuje zarówno jako osobówka, jak i model dostawczy.

Przestronne i pojemne wnętrze

Profil jest niezły, jak na ten kształt nadwozia. Wszystko za sprawą ładnie poprowadzonej linii przeszkleń, która zwęża się ku tyłowi.

Rolę centrum dowodzenia pełni dotykowy ekran centralny. Opiera się na systemie SYNC 4, który uchodzi za jeden z najlepszych w swojej klasie.

Sprawdzone silniki

Ford Tourneo Courier i Transit Courier mają po 4337 milimetrów długości, 2076 milimetrów szerokości (z lusterkami) i 1827-1839 milimetrów wysokości.

Wrażenia z jazdy

Okiem przedsiębiorcy

Ford Tourneo Courier to oczywiście kombivan ukrywający w swoich skromnych gabarytach rodzinną przestrzeń, która może przydać się również podczas prowadzenia niewielkiego biznesu. Jego dostawcza alternatywa to Transit Courier posiadający skrzynię załadunkową zapewniającą jeszcze większe możliwości przewozowe.Zacznijmy od stylistyki. Wiem, że to sprawa mniej istotna w takim modelu, ale i tak warto na nią zwrócić uwagę, bo jest ciekawsza, niż można zakładać. Mam tu na myśli przede wszystkim pas przedni z fajnie narysowanymi reflektorami i szerokim grillem.Profil też jest niezły, jak na ten kształt nadwozia. Wszystko za sprawą ładnie poprowadzonej linii przeszkleń, która zwęża się ku tyłowi - w wersji osobowej, rzecz jasna. Na samym końcu znajduje się natomiast ścięta, szeroka klapa sąsiadująca z pionowymi lampami.Choć zdjęcia tego nie oddają, nie jest to duży samochód. Ford Tourneo Courier i Transit Courier mają po 4337 milimetrów długości, 2076 milimetrów szerokości (z lusterkami) i 1827-1839 milimetrów wysokości. Ten najwyższy wariant to odmiana Active, która ma „uterenowiony” charakter.Miłym zaskoczeniem jest kokpit, który nie wygląda surowo. Oprócz nowoczesnych instrumentów, można tu dostrzec urozmaicenia pod postacią różnych faktur, dekorów czy kolorów. Praca w samochodzie nie musi być przecież smutna, prawda? No właśnie.Cyfrowe wskaźniki oferują wysoką rozdzielczość, co oczywiście cieszy. Mogą wyświetlać przeróżne informacje - dobrane do potrzeb i oczekiwań użytkownika. Przed nimi zagościła kierownica, na której ramionach znajdują się fizyczne przyciski.Rolę centrum dowodzenia pełni dotykowy ekran centralny. Opiera się na systemie SYNC 4, który uchodzi za jeden z najlepszych w swojej klasie. Zapewnia czytelność i łatwą obsługę. Co ważne, mamy tu bezprzewodową łączność Apple CarPlay i Android Auto. Szkoda tylko, że ekranem zintegrowano panel klimatyzacji. Ten klasyczny byłby znacznie bardziej ergonomicznym rozwiązaniem. Niestety, coraz większa liczba producentów z niego rezygnuje.Ford Tourneo Courier i Ford Transit Courier oferują liczne rozwiązania zwiększające praktyczność. Oprócz pojemnych kieszeni, kierowca i pasażerowie mają do dyspozycji głębokie schowki, uchwyty na butelki, dwie półki, gniazda 12V i USB, a także indukcyjną ładowarkę.Jeżeli chodzi o poziom wykończenia, to dominują tu twarde plastiki, ale solidnie spasowane. Co ważne, faktury materiałów pozwalają na łatwe wyczyszczenie, a to w wielu przypadkach może okazać się ważne dla potencjalnego klienta.Fotele estetycznie wyglądają i mają odpowiednie gabaryty. Producent oferuje różne wzory tapicerek, co z pewnością spodoba się nabywcom osobowej wersji. Jeżeli chodzi o zakres regulacji, to nawet osoby o skrajnych sylwetkach dobiorą odpowiednie ustawienie.Dostęp do drugiego rzędu w Tourneo Courier ułatwiają drzwi przesuwne - z obu stron. To bardzo wygodne, także wtedy gdy chcemy wyjąć dzieci z fotelika. Celowo podkreślam rodzinny charakter tego auta, bo w wielu aspektach jest po prostu lepszy od crossovera czy SUV-a. I warto o tym pamiętać.Przestrzeń na nogi tylnych pasażerów jest wystarczająca. Nad głowami mogą natomiast latać drony - pół żartem, pół serio. To typowe dla kombivanów, które dysponują charakterystycznymi kubaturami kabin.A co z bagażnikiem? Jest na tyle duży, że nie będę używał standardowej jednostki miary w tym zakresie. W konfiguracji pięcioosobowej, użytkownicy mają do dyspozycji 1,3 metra sześciennego, co oczywiście oznacza pakowanie bez jakichkolwiek wyrzeczeń. Pozbycie się drugiego rzędu zaowocuje wzrostem do 2,4 metra sześciennego.W przypadku Transita Couriera wygląda to jeszcze lepiej. Przestrzeń załadunkowa wynosi dokładnie 2,9 metra sześciennego, co na pewno przyda się podczas przewozu większych ładunków. W tym miejscu warto dodać, że próg znajduje się na wysokości zaledwie 583 milimetrów, a długość przestrzeni załadunkowej na wysokości podłogi to 1802 milimetry. Z kolei ładowność to bazowo 680 kilogramów (z możliwością powiększenia do 845 kilogramów).Gama Tourneo Couriera ogranicza się do silnika 1.0 Ecoboost oferującego 125 koni mechanicznych i 200 niutonometrów. Może on współpracować z sześciobiegową skrzynią manualną lub automatem o siedmiu przełożeniach. W obu przypadkach występuje napęd na przednią oś.Osiągi są praktycznie identyczne. Sprint do setki zajmuje niewiele ponad 11 sekund, a prędkość maksymalna wynosi 175 km/h. Jeżeli chodzi o spalanie, to trzeba liczyć się z wynikiem na poziomie 7 litrów w cyklu mieszanym.Transit Courier daje znacznie większe możliwości konfiguracji silnikowych. Oprócz wyżej wymienionych wariantów, jest także 100-konna wersja tego samego silnika. Występuje tylko i wyłącznie z przekładnią mechaniczną. Producent podaje tylko prędkość maksymalną (167 km/) i spalanie wynoszące 6,6 litra.Najciekawszą ofertą wydaje się diesel o pojemności 1,5 litra. To konstrukcja EcoBlue, która generuje 110 koni mechanicznych i 250 niutonometrów. Seryjnie występuje z siedmiobiegowym automatem. Potrafi rozpędzać się do 167 km/h i zużywać 5,5 litra w cyklu mieszanym.To już nie te czasy, gdy jedziesz małym autem użytkowym i nie słyszysz własnych myśli. Zarówno Transit Courier, jak i Tourneo Courier to naprawdę cywilizowane samochody - i to w każdych warunkach. Już po kilku minutach jazdy zaskoczyła mnie zwrotność i zwinność tych aut. Idealnie manewruje się nimi w ciasnych ulicach, co ma ogromne znaczenie dla dostawcy lub przedstawiciela handlowego.Owa zwinność objawia się także w niezłym zawieszeniu, które nie pozwala na przesadne przechyły - podczas normalnej jazdy. Gwałtowne zmiany kierunku zaowocują podsterownością, ale nie jest to auto na odcinki specjalne, więc nie gra to roli dla potencjalnego użytkownika. Koniec, kropka.Istotne mogą być natomiast systemy wsparcia, które działają całkiem sprawnie. Nie każdy lubi asystentów pasa ruchu czy monitorowania znaków, dlatego dobrze, że można je wyłączyć. Ciekawostką jest tak zwany Wrong Way Alert, który informuje użytkownika o jeździe pod prąd. Wydaje się to przesadną dbałością o bezpieczeństwo, ale wciąż nie brakuje takich sytuacji na drogach, dlatego warto docenić starania Forda w tym zakresie. Na pochwałę zasługuje też kamera o wysokiej rozdzielczości.Miłym zaskoczeniem jest przyzwoity poziom tłumienia nierówności - także na pusto. Poza tym, do prędkości 100 km/h jest relatywnie cicho. Przy prędkościach autostradowych słychać już opory powietrza, ale i tak jest znacznie lepiej, niż w poprzedniku.Układy napędowe nie kryją żadnych zaskoczeń. Wielu z nas miało już do czynienia z tymi silnikami w innych modelach. Przy tych gabarytach sprawdzają się bardzo dobrze. Najfajniejszym wyborem wydaje się 125-konny EcoBoost ze względu na dynamikę i automat, ale można przypuszczać, że firmowy pragmatyzm sprawi, że większą popularnością będą cieszyły się 100-konne alternatywy.Czas zajrzeć do cennika. Tourneo Courier startuje od 99 876 złotych. Pamiętajmy, że w standardzie ma 125-konny silnik i sześciobiegową skrzynię manualną. Dopłata do automatu wynosi w tym przypadku 7400 złotych.Bazowe wyposażenie obejmuje m.in.: światła do jazdy dziennej, halogeny, przesuwne drzwi po obu stronach, elektryczne i podgrzewane lusterka, tylne czujniki parkowania, ośmiocalowy ekran multimedialny SYNC 4, cyfrowe wskaźniki (również ośmiocalowe), klimatyzację, system zapobiegający kolizjom, asystenta pasa ruchu, tempomat, automatyczne światła i elektryczne szyby z przodu. I do pracy nie trzeba niczego więcej.Podstawowa wersja wyposażeniowa Transita Couriera jest praktycznie taka sama. Różnicę stanowi jednak oferta silnikowa. „Blaszak” ze 100-konnym silnikiem benzynowym startuje od 81 750 złotych. Za wersję 125-konną trzeba zapłacić 83 750 złotych, a dopłata do automatu to 6000 złotych. Z kolei diesel zaczyna się od 91 750 złotych.Ford Tourneo Courier i Ford Transit Courier to bardzo zwinne i praktyczne samochody, które mogą spodobać się nie tylko klientom flotowym. Ten pierwszy w odpowiedniej wersji może być realną alternatywą dla crossovera - jakkolwiek to brzmi.Nabywcy indywidualni pewnie będą częściej sięgać po zróżnicowane konfiguracje. Z kolei firmy skupią się na optymalizacji kosztów. Najważniejsze jednak, że obie grupy docelowe mają w czym wybierać.