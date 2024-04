Ceny OC i AC w I kwartale 2024 roku

W I kwartale 2024 roku ubezpieczenia OC i AC były droższe we wszystkich województwach - wynika z danych CUK Ubezpieczenia. Średnia cena polisy OC była o 10 proc. wyższa r/r i wyniosła 582 zł. Stawki autocasco wzrosły o niespełna 8 proc.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak kształtowały się średnie ceny OC w I kw. 2024?

Jakie były ceny AC w I kw. 2024 w poszczególnych województwach?

Ile kosztuje ubezpieczenie najpopularniejszych aut?



Polisy OC droższe niż przed rokiem.

Najwięcej za obowiązkową ochronę płacili właściciele pojazdów w woj. dolnośląskim (707 zł) oraz pomorskim (666 zł).

Sprawdzają się prognozy ekspertów potwierdzające obawy kierowców o wzrost stawek OC komunikacyjnego. Spodziewaliśmy się wzrostu, ale jego poziom zaskakuje tendencją. Ceny ubezpieczenia były o ponad 10 proc. wyższe niż rok temu. To znajduje uzasadnienie w zachowaniu klientów, którzy coraz więcej czasu poświęcają na porównywanie cen i konsultacje z doradcami. Takie działanie pozwala zaoszczędzić spore sumy pieniędzy – stwierdza Marcin Dyliński, Dyrektor Departamentu Marketingu i E-Commerce CUK Ubezpieczenia.

Stawki AC najniższe w województwie łódzkim

Wzrosty cen napraw oraz części zamiennych automatycznie przełożyły się na wzrost cen polis AC. Poza tym na wysokość ubezpieczenia wpływają czynniki związane z kierowcą, jego historią szkodową oraz cechami samochodu. Ubezpieczyciele szacują ryzyko stłuczek, wypadków, czy kradzieży aut, aby optymalnie wyliczyć składkę. Kierowcy mogą zaoszczędzić porównując oferty. Ułatwiliśmy ten proces kupującym online. Teraz wypełniając dwa pola mogą porównać wszystkie polisy na rynku – podpowiada Marcin Dyliński z CUK Ubezpieczenia.

W Lubuskim, cena autocasco była najwyższa w kraju, osiągając średnio 1274 zł.

Ile za ubezpieczenie najpopularniejszych aut?

Stawki ubezpieczeń dla popularnych na rynku pierwotnym modeli zmieniły się znacząco na przestrzeni w porównaniu do tego samego okresu 2023 roku. Przykładowo koszty polis OC, są droższe średnio o 13 proc. Bez względu na to, czy chcemy ubezpieczyć pojazd nowy, czy używany, warto skorzystać z internetowych porównywarek oraz porad agentów. To aktualnie najkorzystniejsza metoda oszczędności i najlepszego zakresu ubezpieczenia – podsumowuje Marcin Dyliński z CUK Ubezpieczenia.

CUK Ubezpieczenia zwraca uwagę na stabilizację cen paliwa. Eksperci jednak prognozują, że ceny wkrótce znów wzrosną. Niemniej jednak sytuacja na rynku samochodowym napawa optymizmem. W I kw. 2024 roku liczba nowych rejestracji samochodów wzrosła o 13 proc. r/r, a import używanych samochodów z zagranicy zwiększył się o 25 proc.A jak kształtują się ceny polis samochodowych w I kwartale 2024 roku?Średnia cena polisy OC komunikacyjnego wyniosła w pierwszym kwartale 2024 roku - 582 zł. To o 10 proc. więcej niż w tym samym okresie rok temu. Najwięcej za obowiązkową ochronę płacili właściciele pojazdów w woj. dolnośląskim (707 zł) oraz pomorskim (666 zł) w analizowanym okresie stawki wzrosły tutaj o ok. 11 proc. Drożej było też w mazowieckim i śląskim - 540 zł. Jednocześnie to jedyne lokalizacje, gdzie koszt polisy OC wzrósł o 13 proc. Natomiast województwami, w których ceny ubezpieczenia OC wzrosły najmniej były podkarpackie i małopolskie ok. 7 proc.Dobrowolne ubezpieczenie autocasco w analizowanym okresie podrożało o niespełna 8 proc. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Oznacza to średnią dla kraju na poziomie 1024 zł. Jednak w niektórych regionach wzrost oscylował od 13 do 15 proc. Dotyczyło to Dolnego Śląska, Lubuskiego, Podlasia oraz Opolszczyzny. W Lubuskim, cena autocasco była najwyższa w kraju, osiągając średnio 1274 zł. W analizowanym okresie nie odnotowano ani jednego województwa, w którym ceny nie wzrosły. Najmniejszy wzrost zanotowano na Zachodniopomorskim, Podkarpackim i w Małopolsce, średnio około 4 proc. Najniższe ceny za autocasco mieli kierowcy z Łódzkiego, płacąc średnio około 896 zł.Od stycznia do marca tego roku najczęściej ubezpieczanymi przez osoby prywatne samochodami osobowymi były Volkswagen Golf IV, Opel Corsa i Ford Fiesta. Ile kosztowało średnio ubezpieczenie tych samochodów w pierwszym kwartale 2024 roku?Dla Volkswagena Golf IV roczna polisa OC dla modeli z lat 1997-2003 kosztowała około 604 zł. Posiadacze Opla Corsy z lat 2006-2011 płacili średnio 558 zł. Właściciele Forda Fiesta musieli liczyć się ze średnią ceną na poziomie 551 zł. Jeśli decydowali się na zakup ubezpieczenia AC, składka wynosiła średnio 403 zł.