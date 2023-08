Hybryda plug-in. Moc i łatwe ładowanie od Mazdy

Artykuł sponsorowany Ekologia i moc. Łatwe ładowanie i znakomite osiągi. Bardzo niska emisja CO2 i luksus. Tworząc nową Mazdę CX-60 japońscy inżynierowie wznieśli się na szczyty kunsztu, dając kierowcom do dyspozycji luksusowy SUV klasy premium z napędem hybrydowym plug-in o niesłychanej wprost dynamice. Szukasz dobrego samochodu? Rodzinnego, sportowego i ekonomicznego? Zastanów się na wyborem Mazdy CX-60. Ekologia i moc. Łatwe ładowanie i znakomite osiągi. Bardzo niska emisja CO2 i luksus. Tworząc nową Mazdę CX-60 japońscy inżynierowie wznieśli się na szczyty kunsztu, dając kierowcom do dyspozycji luksusowy SUV klasy premium z napędem hybrydowym plug-in o niesłychanej wprost dynamice. Szukasz dobrego samochodu? Rodzinnego, sportowego i ekonomicznego? Zastanów się na wyborem Mazdy CX-60.

Ładowanie z gniazdka Akumulator elektrycznego silnika w CX-60 PHEV można ładować bezpośrednio z gniazdka elektrycznego. W w trybie czysto elektrycznym z prędkościami do 100 km/h auto zapewnia zasięg 63 km.

Napęd. Mocno bijące serce Mazdy CX-60

Hybryda: moc i niska emisyjność

Cisza podczas jazdy Hybrydowy silnik oraz liczne innowacyjne rozwiązania izolujące i pochłaniające dźwięk zapewniają komfortową jazdę bez hałasu, nawet gdy w pełni korzystamy z mocy CX-60.

Pierwszy i od razu rewelacyjny

Eko w mieście, eko w trasie

Moc …i cisza

PHEV - rozwiązanie klasy premium Układ napędowy PHEV łączy czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności skokowej 2,5 litra, z bezpośrednim wtryskiem paliwa oraz mocny silnik elektryczny z akumulatorem o pojemności 17,8 kWh i napięciu prądu 355 V.

Pełna hybryda. Dobry wybór

Auta z napędem wyłącznie spalinowym dobiegają już końca swoich dni – przynajmniej w Europie. Redukcja emisyjności dotyczy każdego sektora gospodarki w UE, w tym transportu i motoryzacji. Dlatego już wszyscy producenci samochodów wprowadzają do oferty samochody jeśli nie całkowicie elektryczne, to co najmniej hybrydowe, łączące w sobie największe zalety napędu elektrycznego i spalinowego.Drogą tą podąża również japońska marka – Mazda CX-60 nie tylko jest pierwszym modelem tej marki w technologii PHEV (), lecz również pierwszym autem korzystającym z technologii Mazda M Hybrid Boost.Gama układów napędowych Mazdy CX-60 obejmuje nowe silniki: pierwszą w wydaniu Mazdy jednostkę typu PHEV, czyli czterocylindrowyz napędem hybrydowym z możliwością ładowania akumulatora z gniazdka, oraz dwa rzędowe silniki sześciocylindrowe, pierwsze w historii markii dwóch różnych poziomach mocy (200KM lub 254KM).Wszystkie trzy jednostki napędowe współpracują z nową,i przenoszą moc na opracowany przez Mazdę układ napędu na cztery koła i-Activ AWD. Silnik Diesla o niższej mocy oraz jednostka benzynowa mogą występować z napędem jedynie na tylne koła.Japońscy konstruktorzy zdążyli już nas przyzwyczaić do perfekcyjnego projektowania i budowy swoich modeli aut. Projektanci Mazdy CX-60 podeszli więc do tworzenia tego modelu w sposób typowy dla inżynierów z Kraju Kwitnącej Wiśni, czyli braku kompromisów w kluczowych obszarach. W przypadku tego modelu połączyli w jedno. Efekt? Doskonały samochód SUV klasy premium – prestiżowy, elegancki, szlachetny, mocny i bezpieczny.W swoim pierwszym hybrydowym systemie napędowym, ładowanym bezpośrednio „z gniazdka”, pogodzili niską emisyjność, z wysoką mocą i niesłychaną wprost dynamiką.Pierwszy w wydaniu Mazdy zelektryfikowanyłączy zmodyfikowaną wersję czterocylindrowego silnika benzynowego, o pojemności skokowej 2,5 litra, z bezpośrednim wtryskiem paliwa, oraz silnikiem elektrycznym z akumulatorem o pojemności 17,8 kWh i napięciu prądu 355 V.Silnik benzynowy osiąga moc maksymalną 191 KM / 141 kW przy 6000 obr./min i maksymalny moment obrotowy 261 Nm. Silnik elektryczny dostarcza mocy 129 kW i momentu obrotowego 270 Nm, dostępnego przy 4000 obr./min.i moment obrotowy wynoszący aż 500 Nm. Dzięki tym parametrom jest to najmocniejszy, seryjnie produkowany samochód w historii Mazdy.Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV zapewnia imponujące osiągi. Może przyśpieszaći osiąga(elektronicznie ograniczoną). Jeśli dodamy jeszcze, że Mazda CX-60 PHEV posiada napęd na wszystkie koła, to rysuje się obraz auta zarówno rodzinnego, jak i z mocnym, sportowym „pazurem”. To SUV który znakomicie sprawdzi się zarówno w mieście, jak i w dynamicznej jeździe po bezdrożach.Podczas jazdy w trybie napędu czysto elektrycznego, nowa Mazda CX-60 PHEV cechuje się doskonałymi parametrami ekologicznymi. Jej, a analogicznie mierzona Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV prowadzonaz prędkościami do 100 km/h zapewnia. Zasięg taki w zupełności wystarcza do codziennego poruszania się w mieście – dojazdu do pracy, odwiezienia dzieci do szkoły, zakupy.Jak przystało na SUV klasy premium, Mazda jest również idealnym autem na dłuższe trasy – na przykład na wyjazd wakacyjny czy weekendowy. Mazda CX-60 PHEVna pochyłościach 8 i 12 proc., czyli na przykład przyczepę kempingową, motorówkę czy żaglówkę.Napęd elektryczny czy hybrydowy (mieszany) jest cichszy już z samego założenia. Silniki elektryczne są przecież znacznie cichsze od swoich spalinowych odpowiedników. Nowy hybrydowy SUV Mazdy również i w tym obszarze wyznacza najwyższe poziomy. Japońscy inżynierowie postawili sobie poprzeczkę bardzo wysoko, wyciszając wnętrze tego mocnego SUV-a.Mazda CX-60 korzysta zarówno z technologii izolowania, jak i pochłaniania dźwięku, by eliminować wszelkie nieprzyjemne hałasy i zapewniać pełny komfort akustyczny w kabinie pojazdu., czyli zapobieganie przenikaniu dźwięków, udoskonalono poprzez zmniejszenie do niezbędnego minimum liczby otworów i szczelin w podłodze oraz poprzez użycie dwuwarstwowego materiału w panelach nadwozia i poszyciu zewnętrznym w celu wyciszenia hałasu wywołanego opływem powietrza.Rozwiązania służąceto z kolei warstwy wygłuszające pomiędzy panelami karoserii i strukturą nadwozia, tłumiące dźwięki o niskich częstotliwościach, takie jak hałasy toczenia.Tak dobre wyciszenie gwarantuje dobry komfort jazdy. Również i zwolennicy sportowego „pazura” Mazdy CX-60 mogą cieszyć się cichym wnętrzem podczas wykorzystywania pełnej, a napęd na wszystkie koła otwiera dodatkowe możliwości w poszukiwaniu za kierownicą odrobiny adrenaliny.SUV Mazdy z napędem hybrydowym i możliwością ładowania z gniazdka to bardzo starannie przemyślana propozycja japońskiego koncernu. Japończycy zaproponowali bardzo mocny samochód, idealny zarówno do regularnej, powtarzalnej jazdy w mieście, jak i na dłuższe wyprawy czy do jazdy terenowej. To SUV dla ludzi ceniących moc i wolność, ale również wygodę, prestiż i ekologię.