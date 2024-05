Przewóz osób tylko z polskim prawem jazdy. Co jeszcze zmieni się po 17. czerwca?

Przewóz osób tylko na podstawie polskiego prawa jazdy, automatyczne wyrejestrowanie aut bez przeglądu i umowy OC, czy zmodyfikowane egzaminy na prawo jazdy - to tylko niektóre zmiany, jakie czekają kierowców jeszcze w tym roku. Czy polski rynek jest na nie gotowy? Od czerwca 2023 roku mamy do czynienia z prawdziwą "rewolucją przewozową", która dotyka przede wszystkim osoby świadczące usługi w ramach popularnych aplikacji. Czy nowelizacja przepisów rzeczywiście przełoży się bezpieczeństwo i poziom świadczonych usług? Czy istnieje zagrożenie wzrostu cen przez wyłączenie dużej liczby kierowców z powodu niespełnionych warunków?

Przewóz osób tylko z polskim prawem jazdy

Jednym z warunków uzyskania polskiego prawa jazdy, jest przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym. W praktyce oznacza to, że cudzoziemiec będzie mógł starać się o wymianę zagranicznego prawa jazdy na polski dokument nie wcześniej niż po upływie 185 dni pobytu w Polsce. – zauważa Łukasz Witkowski – Co-founder Natviol, polskiej aplikacji rozliczeniowej dla kierowców i kurierów.

Po 17 czerwca przewóz osób tylko z polskim prawem jazdy Wszyscy kierowcy oferujący odpłatny przewóz osób będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Dodatkowo, kierowcy z krajów spoza Unii Europejskiej lub krajów EFTA, będą zobligowani do zaliczenia teoretycznego egzaminu na prawo jazdy.

Dobrze przygotowana ustawa czy próba łatania dziur?

Od momentu projektu zmiany ustawy, my - branża pośredników płatności dla aplikacji takich jak Uber, Bolt czy innych – chcieliśmy pokazać, jak wygląda system współpracy z kierowcami w praktyce. Jakie są wady i luki procesowe. Co gorsza, duża część przedstawicieli władz, nawet nie wie o naszym istnieniu, co pokazuje brak świadomości funkcjonowania branży przewozu osób. W praktyce oznacza to, że propozycje zmian są oderwane od realnych potrzeb i nie dadzą oczekiwanych zmian w kontekście bezpieczeństwa i uchybień. – komentuje Łukasz Witkowski z Natviol.

Jakie jeszcze zmiany czekają na polskich kierowców w tym roku? 10 czerwca z bazy CEPiK zostaną usunięte pojazdy bez ważnych umów OC i przeglądów rejestracyjnych.

Przewóz osób to tysiące „miejsc pracy” – co teraz?

Pojawienie się oferty przewozów „aplikacyjnych” zrewolucjonizowało rynek usług przewozowych, wprowadzając wiele korzystnych zmian: obniżenie cen, dogodniejsza forma zamawiania usług, możliwość śledzenia położenia pojazdu, płatność bezgotówkowa czy swobodny wybór kierowcy lub pojazdu zgodnie z własnymi preferencjami” – zauważa Łukasz Witkowski, Co-founder Natviol.- Aby usługa przewozu osób była realizowana z najwyższą starannością, my jako pośrednicy między aplikacjami a klientem, zapewniamy procedury pracy, rozliczeń z kierowcami oraz pomagamy właśnie w składaniu dokumentów uprawniających do pracy w roli kierowcy. – wyjaśnia przedstawiciel Natviol.

Jakie jeszcze zmiany czekają na polskich kierowców w tym roku?

Konieczność posiadania polskiego prawa jazdy to nie koniec zmian, jakie czekają na kierowców w tym roku. Już 10. czerwca z bazy CEPiK zostaną usunięte pojazdy bez ważnych umów OC i przeglądów rejestracyjnych. Z kolei po 17. września wprowadzone zostaną podwójne stawki mandatów za powtórne wykroczenia – wylicza Łukasz Witkowski z Natviol.

