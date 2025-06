Cena OC w V 2025 wzrosła o 10,6% r/r

W maju średnia cena ubezpieczenia OC wzrosła o 10,6% r/r i wyniosła 711 zł - wynika z danych Rankomat.pl. Najdrożej jest na Pomorzu. Najwyższe składki tradycyjnie płaca najmłodsi kierowcy.

W maju średnia składka OC była wyższa o 1,4% niż w kwietniu i aż o 10,6% w porównaniu do ubiegłego roku.

Na Pomorzu kierowcy płacą najwięcej

Kierowcy z Pomorza płacą średnio aż 830 zł, mieszkańcy Dolnego Śląska – 786 zł, a Mazowsza – 773 zł.

Region jest ważnym elementem wyceny składki ze względu na natężenie ruchu i statystyki wypadkowe. Im wyższe, tym większe ryzyko spowodowania szkody, a więc cena OC również będzie wyższa. Innym czynnikiem, szczególnie ryzykownym w oczach ubezpieczycieli jest wiek kierowcy. Takim sposobem 19-latek z Dolnego Śląska płaci średnio 2933 zł za OC. Dla porównania, jego rówieśnik z Podkarpacia zapłaci „tylko” 2144 zł. A 60-latek z tych samych regionów? Odpowiednio 653 zł i 532 zł. W przypadku najmłodszych kierowców szczególnie warto porównywać oferty ubezpieczycieli – komentuje Stefania Stuglik, ekspertka ds. ubezpieczeń komunikacyjnych Rankomat.pl.

Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń, w I kwartale 2025 roku wypłaty z OC komunikacyjnego wyniosły 3,1 mld zł – o 3,5% więcej niż rok wcześniej. Jeszcze mocniej poszybowała średnia wartość szkody – wzrosła o blisko 10% i osiągnęła poziom 10 942 zł. Takie liczby jasno pokazują, dlaczego ubezpieczyciele podnoszą składki. Mimo że KNF zapewnia o poprawie sytuacji i stabilizacji w sektorze OC, warto przypomnieć, że jeszcze w 2024 roku branża notowała stratę techniczną rzędu 600 mln zł. Dlatego kolejne podwyżki – choć niewielkie – wydają się niemal pewne.Kilka procent w góręW maju średnia składka OC była wyższa o 1,4% niż w kwietniu i aż o 10,6% w porównaniu do ubiegłego roku. Choć z pozoru to niewielkie liczby, dla wielu kierowców – zwłaszcza młodych i z dużych miast – te „małe” zmiany oznaczają spore dopłaty. Ubezpieczyciele reagują na bieżąco i podnoszą stawki ostrożnie, ale systematycznie. W skali kraju zmiany są umiarkowane, jednak w niektórych regionach oraz wśród niektórych grup kierowców – zauważalne.Wysokość składki zależy w dużej mierze od miejsca zamieszkania. Kierowcy z Pomorza płacą średnio aż 830 zł, mieszkańcy Dolnego Śląska – 786 zł, a Mazowsza – 773 zł. Dla porównania, w woj. podkarpackim to „zaledwie” 582 zł, a w świętokrzyskim 604 zł. Najmniejszy wzrost rok do roku odnotowano w Lubelskiem (+7%), największy na Podlasiu (+13%).