Deska samobalansująca Forever Chic Pi MAX 10

Deski samobalansujące to coraz częstszy widok - nie tylko w parkach. Są śmiałkowie, którzy starają się nimi przemieszczać na całkiem długich odcinkach. Większość tego typu urządzeń to jednak zabawki - warto dodać, że o średniej jakości. Firma Forever pokazała jednak model, który pozytywnie zaskakuje pod wieloma względami i może zachęcić także dorosłych.

Niżej znajdziemy "paski świetlne", które nie tylko dobrze wyglądają, ale też pokazują innym nasze położenie po zmroku oraz informują o stanie baterii.

Zacznijmy od designu. Chic Pi MAX 10 wygląda naprawdę nowocześnie i nawet z bliska emanuje jakością. Wszystko jest tu bardzo precyzyjnie zmontowane i wykonane z dbałością o detale. Nawet nadkola mają fajne wycięcia, dzięki którym prezentują się nietypowo. Wrażenie robi także obudowa z aluminium klasy lotniczej. Umieszczono na niej dwie strefy z antypoślizgowymi, gumowymi nakładkami, które przeznaczone są dla butów o skrajnie różnych podeszwach. Pod nimi znalazły się włącznik i gniazdo ładowania. Nieco niżej znajdziemy "paski świetlne", które nie tylko dobrze wyglądają, ale też pokazują innym nasze położenie po zmroku oraz informują o stanie baterii (wraz z komunikatami dźwiękowymi).Solidność tego urządzenia zdradza masa własna przekraczająca 14 kilogramów. To dość dużo, ale przenoszenie nie stanowi większego problemu, tym bardziej że deska Forever jest w niektórych miejscach dość wąska i sama wpada w dłoń. Godne uwagi są także solidne opony. Wykonano je z gumy o przyzwoitej jakości. Nie są więc przesadnie wrażliwe na rodzaj podłoża i trudno je uszkodzić. Warto w tym miejscu dodać, że sprzęt ma udźwig 100 kg, co jest słuszną wartością.Przejdźmy do parametrów technicznych. Za napędzanie odpowiadają dwie jednostki o mocy 350W każda. Ich uzupełnienie stanowi akumulator 36V 4.0AH. Co to oznacza? 15 km/h prędkości maksymalnej, zasięg ponad 10 kilometrów (przy mojej masie, 75-80 kg) i czas pełnego ładowania wynoszący 2-3 godziny (z normalnego gniazdka). Są to parametry jak najbardziej akceptowalne. Nie bez znaczenia jest też wodoodporność klasy IP 54, która pozwala na jazdę po wilgotnej nawierzchni.W praktyce okazuje się, że nawet debiutant o w miarę dobrej koordynacji ruchowej jest w stanie szybko nauczyć się jazdy na takiej desce. Obsługa jest intuicyjna i opiera się na odpowiednim pochylaniu lub przenoszeniu ciężaru na właściwą stronę. Chic Pi MAX 10 bardzo sprawnie reaguje na polecenia użytkownika, dlatego zwłoka czasowa praktycznie nie istnieje. Wszystko odbywa się bardzo płynnie, bez najmniejszych szarpnięć.Gdy bateria się kończy, wysyłane są odpowiednie komunikaty - najpierw świetlne, a potem świetlne i dźwiękowe. Osoba korzystająca z deski ma więc czas, by dojechać do źródła zasilania bądź innego środka transportu. Prezentowany model marki Forever bardzo dobrze sobie radzi z równymi powierzchniami. Nie budzi zastrzeżeń też na kostkach brukowych czy lekkich wybojach. W przypadku tych ostatnich wiele zależy od samego "jeźdźca" i jego umiejętności. Krawężników oczywiście nie uda się przeskoczyć, ale przeniesienie nie stanowi najmniejszego kłopotu.Ile kosztuje Chic Pi MAX 10? Prosto od producenta ok. 1000 zł. Poza samym urządzeniem, klient otrzymuje w zestawie ładowarkę i zestaw instrukcji. Istotna jest też 2-letnia gwarancja. Czy warto pokusić się o taki zakup? Biorąc pod uwagę wydajność i poziom jakości, jest to bez wątpienia jedna z najlepszych propozycji w klasie. Może zainteresować zarówno osoby szukające rozrywki, jak i tych, którzy stawiają na nietypowe sposoby przemieszczania się.