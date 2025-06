Eksperci obalają 6 mitów o autach elektrycznych we flotach

Arval Consulting prezentuje białą księgę BEV. Opracowanie „Elektryczne floty bez tajemnic: fakty kontra mity” to potężna dawka informacji bazujących na badaniach i danych operacyjnych. Jego autorzy zdecydowali się również rozprawić z najczęstszymi obawami menedżerów flot i użytkowników pojazdów elektrycznych. Oto 6 mitów, które obalili.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co jest tańsze: utrzymanie floty aut elektrycznych czy spalinowych lub hybryd?

Czy zasięg aut elektrycznych nadal pozostaje problemem?

Czy stacji ładowania pojazdów elektrycznych jest wystarczająco?

Całkowity koszt posiadania BEV jest średnio o 10% niższy niż aut spalinowych i hybrydowych.

Nowoczesne BEV mają zasięg od 400 do 960 km, pokrywając potrzeby większości flot.

W UE działa ponad 821 tys. punktów ładowania, w Polsce ponad 9,5 tys. z rocznym wzrostem o 42%.

Akumulatory litowo-jonowe zachowują ponad 85% pojemności po 7 latach.

Elektryki emitują nawet do 50% mniej CO₂ niż samochody spalinowe.

Już 7,4% nowych elektryków w UE to auta dostawcze.

Pracując na co dzień z szefami firm, flotowcami i kierowcami, wciąż widzimy, że decyzje dotyczące elektryfikacji flot są często opóźniane przez mity, które dawno przestały mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dlatego przygotowaliśmy dokument, który te mity punktuje i rozbraja – konkretnymi liczbami i sprawdzonymi przykładami z rynku. Niektóre z tych twierdzeń jeszcze kilka lat temu miały w sobie sporą dozę prawdy. Ale rynek aut elektrycznych rozwija się błyskawicznie, postęp technologiczny jest widoczny gołym okiem i dziś pojazd BEV bardzo różni się od tego sprzed trzech czy pięciu lat – mówi Radosław Kitala, Consulting & Arval Mobility Observatory Manager w Arval Service Lease Polska.

Oto sześć najpopularniejszych mitów o pojazdach elektrycznych we flotach, wskazanych przez Arval Consulting:

Mit 1: Pojazdy elektryczne są zbyt drogie

Mit 2: Pojazdy elektryczne mają zbyt mały zasięg

Mit 3: Punkty ładowania są mało dostępne

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Auto elektryczne W całym cyklu życia pojazdy elektryczne emitują nawet 50% mniej CO₂ niż samochody z silnikiem spalinowym

Mit 4: Baterie w autach elektrycznych ulegają szybkiej degradacji

Mit 5: Pojazdy elektryczne są nieekologiczne

Mit 6: Nie da się elektryfikować flot użytkowych

Dane zebrane w białej księdze Arval Consulting to kompas, który ma pomóc firmom nawigować przez zalewające nas informacje o elektromobilności. Zawarto w nim szczegółowe zestawienia liczbowe, analizy legislacyjne i prognozy, które pozwalają w bardziej świadomy sposób podejść do transformacji energetycznej firmowej floty – podsumowuje Radosław Kitala.

Celem publikacji jest dostarczenie rynkowi wiedzy opartej na faktach i liczbach, która pozwoli podejmować decyzje strategiczne w duchu efektywności i zrównoważonego rozwoju . Eksperci Arval Consulting wskazują nie tylko potencjał wynikający z transformacji energetycznej flot, ale także związane z nią wyzwania.Fakt: Całkowity koszt posiadania (TCO) pojazdu BEV jest średnio o 10% niższy niż w przypadku samochodu spalinowego lub hybrydowego. W przypadku aut w pełni elektrycznych koszty serwisowe są nawet o 66% niższe niż w autach spalinowych i 49% niższe niż w hybrydach.Dodatkowo wydatki na energię pozwalają na redukcję kosztów aż o 42% względem kosztów paliwa. To oznacza, że mimo wyższej ceny zakupu, pojazdy elektryczne stają się tańsze w dłuższym okresie użytkowania – szczególnie przy intensywnej eksploatacji flotowej.Fakt: Dzisiejsze samochody BEV oferują zasięg od 400 do nawet 960 km na jednym ładowaniu. To wystarcza do codziennej pracy kierowców w większości flot, nawet tych operujących na długich trasach. Dzięki systemom telematycznym, menedżerowie mogą analizować zużycie energii i planować najbardziej efektywne wykorzystanie pojazdu – uwzględniając ładunek, trasę, pogodę i styl jazdy. Dobór odpowiedniego modelu do profilu użytkownika pozwala całkowicie wyeliminować obawy o niewystarczający zasięg.Fakt: W 2024 roku liczba punktów ładowania w UE wzrosła do ponad 821 000 (z 172 000 w 2020 roku). Ponad 130 000 z nich stanowią szybkie ładowarki DC, które potrafią naładować auto do 80% w 20–60 minut, a ultraszybkie nawet w mniej niż 20 minut. W Polsce na koniec kwietnia 2025 r. funkcjonowały 9524 (+42% r/r) ogólnodostępne punkty ładowania, w tym 6468 AC (+35% r/r) oraz 3 056 DC (+62% r/r) – wynika z danych Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności.Coraz więcej firm inwestuje też w ładowarki domowe i biurowe, co pozwala zapewnić gotowość pojazdu do pracy każdego dnia. Według „Barometru Flotowego 2025” , 19% ankietowanych organizacji w UE ma ładowarki zainstalowane w siedzibie firmy, a kolejne 32% planuje zainstalować punkty ładowania w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Dodatkowo co piąta firma dofinansowuje instalację ładowarek w domach pracowników.Fakt: Dane z pojazdów Arval wskazują, że po kilku latach użytkowania średnia pojemność baterii wynosi 93% wartości początkowej. Roczna degradacja akumulatora to zaledwie 1,7%, co oznacza, że po 7 latach auto nadal zachowuje ponad 85% zasięgu. Wiele akumulatorów objętych jest gwarancją do 10 lat lub 200 000 km, co potwierdza ich trwałość i niezawodność. Dodatkowo coraz więcej baterii trafia po pierwszym cyklu życia do systemów magazynowania energii, zamiast na złom.Fakt: W całym cyklu życia pojazdy elektryczne emitują nawet 50% mniej CO₂ niż samochody z silnikiem spalinowym. Choć produkcja baterii jest energochłonna, ten ślad węglowy kompensowany jest po przejechaniu zaledwie 18 000 km autem BEV. Nawet w krajach o wysokiej zawartości węgla w miksie energetycznym, pojazdy BEV nadal wytwarzają mniej emisji w ciągu swojego okresu eksploatacji niż pojazdy spalinowe. Co więcej, UE wprowadza regulacje nakazujące recykling nawet 95% metali z akumulatorów. Dzięki rosnącemu udziałowi odnawialnych źródeł energii, BEV będą jeszcze bardziej ekologiczne w kolejnych latach.Fakt: W 2023 roku elektryczne pojazdy dostawcze stanowiły już 7,4% wszystkich nowych rejestracji aut elektrycznych w UE – to sześciokrotny wzrost od 2019 roku. Większość lekkich samochodów dostawczych (LCV) pokonuje dziennie 200–300 km, co mieści się w zasięgu dostępnych eLCV. Strategiczne planowanie, ładowanie nocne i profilowanie przypadków użycia sprawiają, że elektryfikacja flot dostawczych jest coraz łatwiejsza i bardziej opłacalna.