Nowa dyrektywa UE zmienia zasady dla młodych kierowców: prawo jazdy od 17 lat, ale pod warunkiem całkowitej abstynencji za kierownicą i jazdy pod nadzorem dorosłego. Zmiany mają ograniczyć liczbę wypadków z udziałem młodych osób i ujednolicić przepisy w całej Europie, gdzie coraz więcej krajów wprowadza surowsze limity alkoholu dla kierowców.

Przeczytaj także: Utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości? Nowe przepisy ruchu drogowego

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zmiany wprowadza nowa dyrektywa UE dotycząca młodych kierowców i alkoholu

Od jakiego wieku będzie można zdobyć prawo jazdy kat. B w krajach UE

Jakie limity alkoholu obowiązują młodych kierowców w różnych krajach Europy

Dlaczego sama zmiana przepisów nie wystarczy do poprawy bezpieczeństwa na drogach – znaczenie edukacji i świadomości

Co wprowadza nowa dyrektywa?

Jakie limity już dotyczą młodych kierowców w pozostałych krajach UE?

Kliknij, aby powiekszyć fot. wygenerowane przez AI Nowe przepisy UE: prawo jazdy od 17 lat i całkowity zakaz alkoholu dla młodych kierowców Nadchodząca dyrektywa unijna pozwoli 17-latkom wyrabiać prawo jazdy kat. B, ale pod warunkiem prowadzenia pojazdu pod opieką dorosłego i zerowego stężenia alkoholu we krwi w trakcie jazdy. Zaostrzenie podejścia do jazdy pod wpływem wpisuje się w szerszy trend europejski: Hiszpania planuje obniżyć dopuszczalne limity alkoholu, a Włochy zwiększyły wysokość mandatów.

Wyższe kary i niższe limity to za mało

Budowanie świadomości wśród młodych kierowców

Przeczytaj także: Ograniczenie prędkości w mieście nie dla Polaka

Świadomość wśród kierowców na temat trzeźwości na drodze powoli wzrasta. Jak wynika z badania AlcoSense, prawie 70% ankietowanych postanowiło nie wsiadać za kółko, gdy nie byli pewni swojego stanu trzeźwości.– mówi Hunter Abbott, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego z AlcoSense Laboratories.Młodzi kierowcy na okres próbny trwający dwa lata mieliby. Do momentu osiągnięcia pełnoletniości musieliby także. Celem tych zmian jest zmniejszenie liczby wypadków na drogach, które często mają miejsce właśnie z udziałem osób młodych.Wiek, który uprawnia do zdobyciama zostać, dla, a. Dyrektywa wprowadza takżeprzed uzyskaniem prawa jazdy . Taki wymóg jest już w Polsce od dawna, więc zmiana będzie dotyczyć pozostałych państw członkowskich. Powstała również idea stworzenia ujednoliconego mobilnego prawa jazdy, obowiązującego w całej Unii Europejskiej.W niektórych krajach już teraz obowiązuje zerowa tolerancja na alkohol w organizmie w przypadku młodych kierowców. Mowa tu o takich państwach, jak między innymi Włochy, Niemcy czy Czechy. Ich przeciwieństwem są chociażby Belgia, Finlandia czy Dania, bowiem te kraje mają najwyższe dopuszczalne limity dla młodych kierowców i wynoszą one 0,5 promila.W Polsce nie ma obecnie żadnego rozróżnienia i limit 0,2 promila dotyczy każdego kierowcy , niezależnie od wieku czy stażu posiadania prawa jazdy. W świetle nadchodzących zmian, takie rozróżnienie będzie musiało się pojawić. UE dała państwom członkowskim cztery lata na wdrożenie nowych regulacji prawnych.rząd postanowił obniżyć obecny dopuszczalny limit stężenia alkoholu w organizmie do 0,2 promila. Poprzedni wynosił 0,5 promila, w tym 0,3 dla kierowców zawodowych i początkujących. Ma to przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i zachęcić osoby planujące prowadzenie pojazdu do całkowitego zrezygnowania z picia alkoholu. Z koleizdecydowały się na zwiększenie m.in. wysokości mandatów, które w zależności od stężenia alkoholu mogą wynosić od 573 do nawet sześciu tysięcy euro. Zamysł jest identyczny jak w Hiszpanii – zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Ale czy to wystarczy?obniżyła limit z 0,8 na 0,5 promila, a nowe przepisy weszły w życie w 2014 roku. Po 10 latach firma AlcoSense zbadała, jak to wpłynęło na nawyki szkockich kierowców. Co ciekawe, aż 40% z nich zadeklarowało, że nowe przepisy sprawiły, że ograniczyli oni ogólne spożycie alkoholu. I choć można stwierdzić, że to pozytywny efekt surowszego prawa, to liczba wypadków na szkockich drogach spowodowana jazdą po alkoholu nie uległa zmniejszeniu. Wniosek jest zatem taki, że sama zmiana przepisów drogowych nie wystarcza, by zwiększyć bezpieczeństwo na drogach.– podsumowuje Hunter Abbott.