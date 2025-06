Jakie utrudnienia na drogach w drodze na wakacje?

Wakacje samochodem to opcja wybierana ciągle przez bardzo dużą grupę Polaków. Aby podróż przebiegła sprawnie, bezproblemowo i nie generowała niepotrzebnej zupełnie irytacji (wszak urlop powinien służyć relaksowi), warto zdawać sobie sprawę, na których odcinkach polskich dróg mogą czekać nas utrudnienia w ruchu. Oto garść praktycznych i aktualnych informacji od NaviExpert.

Remonty i objazdy: co może spowolnić wakacyjną trasę?

A1 Węzeł Gdańsk Południe – budowa nowego węzła w związku z budową OMT. Wszystkie relacje są dostępne, jednak tworzą się duże korki, występują ograniczenia prędkości.

S3 – budowa dwóch fragmentów trasy Świnoujście - Dargobądz i Dargobądz – Troszyn (łącznie 33 km drogi ekspresowej). Kierowcy mogą korzystać z jednej jezdni przyszłej dwujezdniowej drogi. Docelowo S3 będzie drogą ekspresową łączącą Sudety (miejscowość Lubawka) ze Świnoujściem. Między Świnoujściem a Łunowem kierowcy mogą poruszać się dwoma jezdniami, ale prace na tym odcinku nadal trwają. Do do Troszyna prace bardziej intensywne i wiążą się z przekładkami ruchu.

DW501/DK89 – rozbudowa estakady ul. Elbląskiej w Gdańsku. Przełożenie ruchu na jedną nitkę.

Gdańsk - zamknięcie mostu Siennickiego.

Zamknięcie DW527 pomiędzy węzłem Olsztyn Południe a Olsztynem.

DK65 Ełk – Olecko. Duże utrudnienia na drogach. Planowane zakończenie prac Planowane zakończenie prac IV kwartał 2025.

DK63 Pisz – Jeże. Duże utrudnienia w ruchu. Planowane zakończenie inwestycji 2026.

A2 Południowa Obwodnica Poznania – rozbudowywana o trzeci pas ruchu. Zmiany organizacji ruchu, ograniczenia prędkości i zwężenia pasów.

S11 – 14 czerwca ruszył remont zachodniej obwodnicy Poznania, między w. Poznań Zachód a węzłem Tarnowo Podgórne. Do końca czerwca montaż oznakowania i budowa przewiązek. Główne prace od 1 lipca, cały remont 14 km odcinka (obie jezdnie) ma zakończyć się we wrześniu.

S7 – przebudowa do standardów drogi ekspresowej Zakroczym-Płońsk.

A4 Mysłowice - Katowice – remonty nawierzchni, utrudnienia w ruchu, miejscowo ruch skierowany na jedną jezdnię.

S1 węzeł Mysłowice Kosztowy - ruch skierowany na jedną jezdnię, zamknięta łącznica węzła.

S86 Sosnowiec – Katowice - remonty wiaduktów, utrudnienia w ruchu.

S19 Sokołów Małopolski - Rzeszów - rozbudowa drogi do przekroju dwóch jezdni, utrudnienia w ruchu.

S1/S51- przebudowa i rozbudowa Bielsko-Biała - ruch skierowany na jedną jezdnię.

DK35 Wałbrzych - budowa ronda, utrudnienia w ruchu.

DK91 Koziegłowy - Częstochowa - przebudowa drogi, ruch skierowany na jedną jezdnię.

DW925 Rybnik - Ruda Śląska - przebudowa drogi, duże utrudnienia w ruchu.

DW925 (DTŚ) Zabrze - remont nawierzchni, ruch skierowany na jedną jezdnię.

DK45 Krapkowice – zerwany most, ruch skierowany przez miasto, dodatkowo przebudowa DK45 na odcinku Krapkowice - Rogów Opolski - utrudnienia w ruchu.

DK79 Chorzów ul. Katowicka - awaryjne zamknięcie estakady, duże utrudnienia w ruchu.

Iwonicz-Zdrój al. Torosiewicza - uszkodzenie konstrukcji mostu, droga zamknięta.

Cieszyn - remonty ul. Haźlaskiej, Zaleskiego, Słowicza, Wiślańska - utrudnienia na drogach i blokady.

Opole ul. Plebiscytowa – przebudowa drogi, utrudnienia w ruchu.

Kłodzko ul. Kościuszki – przebudowa mostu, utrudnienia w ruchu.

Zakopane – zamknięty dla ruchu most w ciągu ul. Powstańców Śląskich.

Planowane remonty

A1 pomiędzy węzłem Pelplin i Kopytkowo (planowany odcinek 43-51 km trasy). Ruch jedną nitką, ograniczenia prędkości. Prace rozpoczną się po zakończeniu remontu odcinka na wysokości węzła Pelplin (36-43 km trasy).

A1 pomiędzy węzłami Swarożyn i Pelplin – start II połowa lipca. Ruch będzie odbywał się jedną nitką.

Nowe inwestycje drogowe

Wśród zakończonych remontów można wymienić:

DK20 Szczecinek – otwarty 30 kwietnia łącznik do S11. Trasa licząca 4,3 km, łączy okolice Miękowa z przedmieściami Szczecinka w rejonie Sitna.

DK74 Opatów – od 20 maja można korzystać z 3-kilometrowego łącznika północy do budowanej obwodnicy Opatowa. Na tym etapie łącznik stanowi alternatywę dla już istniejących połączeń, częściowo odciążając inne drogi.

DK32 Żodyń – od 26 maja kierowcy mogą ominąć Żodyń, jadąc drogą krajową nr 32. Oddano do ruchu ponad 3-kilometrową obwodnicę, która wyprowadzi ruch tranzytowy z miejscowości.

Na 30 czerwca planowane jest zakończenie prac związanych z rozbudową DK22 na odcinku Malbork - granica województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

S1 - pierwszy 16-kilometrowy odcinek trasy od węzła Oświęcim do Dankowic ma być gotowy w III kwartale tego roku.

DK66 - w sierpniu br. planowane otwarcie południowej obwodnicy Bielska Podlaskiego.

Bezpieczna jazda to jazda zaplanowana z wyprzedzeniem i oparta na rzetelnych danych.

W najnowszym raporcie przyjrzeliśmy się aktualnej sytuacji na drogach – wskazaliśmy odcinki objęte remontami, te, na których prace już się zakończyły, oraz te, które są dopiero planowane – mówi Katarzyna Przybylska z Telematics Technologies. I dodaje: – To bez wątpienia wartościowe dane, ale mamy świadomość, że trudno je wszystkie zapamiętać, a tym bardziej brać pod uwagę podczas prowadzenia pojazdu. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z nawigacji, która uwzględnia te informacje w czasie rzeczywistym. Aplikacja nie tylko optymalizuje trasę, omijając najbardziej obciążone fragmenty, ale również prowadzi nowymi drogami i informuje kierowcę o miejscach, gdzie szczególna ostrożność jest kluczowa.

Tego lata prace drogowe obejmą wiele kluczowych odcinków – od dróg krajowych i wojewódzkich, po lokalne przebudowy. Część z nich może skutecznie wydłużyć czas podróży i zaskoczyć nawet doświadczonych kierowców. Poniżej wymieniamy te bardziej uciążliwe.Północ:Mazury:Polska Centralna:Południe:A także:Są i dobre wieści – nowe i wyremontowane odcinki dróg. Spośród inwestycji, z których kierowcy mogą korzystać od tego roku warto wspomnieć o: DW212, Zachodnie obejście Chojnic, DW689, Obwodnica Hołody, DK22, Obwodnica Strzelec Krajeńskich, DK75, Łącznik Brzeski, DK94 i Obwodnica Brzeska.Pod koniec kwietnia oddano do ruchu obwodnicę Poręby i Zawiercia. Obwodnica, to fragment drogi krajowej nr 78 o długości 16,6 km łączy obwodnicę Siewierza z drogą wojewódzką nr 791 w Zawierciu. Inwestycja skraca czas przejazdu nawet o połowę, względem poprzedniego przebiegu DK78. W budowie jest przedłużenie tej trasy do Żerkowic. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem cała obwodnica powinna być gotowa do wiosny 2028.18 czerwca otwarto pierwszy odcinek Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. To 16-kilometrowy fragment w ciągu drogi S7, między Chwaszczynem a Żukowem. Dodatkowo otwarta została południowa obwodnica Żukowa (DK20). Wraz z częściowym otwarciem OMT, zamknięty zostanie łącznik pomiędzy DK20 a tzw. Trasą Chwaszczyńską Pod koniec roku ma być gotowy drugi odcinek z Żukowa do węzła Gdańsk-Południe. Nowa trasa ma odciążyć dotychczasową trasę S6, gdzie ruch ma spaść nawet o 30%.