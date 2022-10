Leasing samochodu dla obywatela Ukrainy? Potrzebny PESEL i udokumentowany dochód

Osoby narodowości ukraińskiej, które otworzyły w Polsce firmy lub znalazły udokumentowaną pracę mogą wynająć, wyleasingować lub kupić auto na kredyt. Z danych platformy Carsmile wynika, że Ukraińcy poszukujący nowego auta, najchętniej wybierają leasing (70%). Deklarowane przez nich dochody wskazują, że firmy, które otworzyli i prowadzą w Polsce, stosunkowo dobrze sobie radzą. Dla tegorocznych emigrantów ułatwieniem jest wyszukiwanie ofert "po ukraińsku", a także możliwość sprawdzenia historii kredytowej w ukraińskich bankach.

Przeczytaj także: Leasing czy pożyczka? Jak sfinansować zakup samochodu na firmę?

Pochodzisz z Ukrainy? Możesz wynająć auto w Polsce

Podstawą jest numer PESEL. Korzystnie na ocenę zdolności kredytowej wpływa także posiadanie pozytywnej historii w BIK. Jeśli leasingobiorca lub kredytobiorca jej nie ma, zostanie poproszony o przedstawienie informacji potwierdzających osiąganie dochodu w Polsce, na przykład dokumentów księgowych czy wyciągu z rachunku bankowego – wyjaśnia Robert Rodek, członek zarządu Carsmile.

Historia kredytowa z ukraińskich banków

Usługa obejmie dostęp do informacji o 25 milionach kredytobiorców ukraińskich, pochodzących z 71 banków oraz ponad 150 instytucji finansowych działających w Ukrainie – czytamy na stronie BIK.

Samochód znajdziesz „po ukraińsku”

Z myślą o nowo przybyłych do Polski obywatelach Ukrainy, stworzyliśmy ukraińskojęzyczne wersje stron internetowych otomotoklik,pl oraz carsmile.pl. Wystarczy na górze wybrać język, korzystając z suwaka. Samochód jest podstawowym dobrem, ułatwiającym rozpoczęcie życia i pracy w nowym miejscu. W tworzeniu alternatywnych wersji językowych wymienionych platform pomogły nam osoby narodowości ukraińskiej, które ostatnio znalazły zatrudnienie w Carsmile – przyznaje Robert Rodek.

Ukraińcy otwierają w Polsce firmy

Pracujesz w Polsce? Możesz kupić auto na kredyt

Przed wojną w Polsce mieszkało, według różnych statystyk, 1,4-1,5 mln osób narodowości ukraińskiej (dane GUS oraz Unii Metropolii Polskich). Od wybuchu wojny, naszą granicę przekroczyło natomiast 6,6 mln uchodźców – podaje Straż Graniczna.Osoby, które otworzyły w Polsce działalność gospodarczą lub znalazły zatrudnienie w naszym kraju czy to w formie umowy o pracę, czy innej umowy, mogą zaciągać zobowiązania w polskich bankach czy firmach leasingowych. Oznacza to, że mogą wyleasingować, wynająć czy kupić na kredyt samochód. Jakie warunki powinni spełnić?Ta sytuacja dotyczy osób, które w większości wypadków przybyły do Polski przed wojną, w wyniku emigracji ekonomicznej i zdążyły już zbudować w naszym kraju swojej firmy lub znalazły legalne zatrudnienie.Sytuacja emigrantów wojennych jest trudniejsza, ale tu z pomocą przychodzi Biuro Informacji Kredytowej, które wdrożyło niedawno usługę pozwalającą polskim bankom, firmom leasingowym czy firmom wynajmującym samochody, sprawdzać historię kredytową wnioskodawcy w ukraińskim odpowiedniku naszego BIK, co może ułatwić zakup auta osobie, która stosunkowo niedawno przybyła do Polski.Aby wynająć, wyleasingować czy kupić auto na kredyt , Ukraińcy muszą jednak osiągać w Polsce rejestrowany dochód.Ułatwienia dla emigrantów wprowadził też Carsmile.Analitycy platformy Carsmile przebadali wnioski, jakie w ostatnich dwóch latach, złożyły za jej pośrednictwem osoby narodowości ukraińskiej. Z danych tych wynika, że 70% użytkowników było zainteresowanych leasingiem, a 30% wynajmem długoterminowym nowego samochodu. Osoby te w przeważającej większości, wynoszącej 79%, zadeklarowali osiąganie dochodu z działalności gospodarczej, częściej z tytułu prowadzenia spółki prawa handlowego niż jednoosobowej firmy. Uśredniony, zadeklarowany dochód netto wyniósł 10 tys. zł, co może wskazywać na to, że firmy, które otworzyli i prowadzą w naszym kraju Ukraińcy radzą sobie stosunkowo dobrze.A jak wygląda sytuacja w przypadku aut używanych? W tym segmencie rynku osoby narodowości ukraińskiej najczęściej posiłkują się kredytem. Jako źródło dochodu w 80% podają umowę o pracę (w znakomitej większości na czas nieokreślony), a w 12% własną działalność gospodarczą. Uśredniony dochód netto deklarowany we wniosku kredytowym wynosi 5 tys. zł. Widać więc, że osoby o niższych dochodach z oczywistych względów wybierają auto używane. Według danych Otomoto Klik, średnia cena ofertowa auta używanego wynosi obecnie 34,4 tys. zł.