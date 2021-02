Leasing czy pożyczka? Jak sfinansować zakup samochodu na firmę?

Firma, która nosi się z zamiarem zakupu samochodu służbowego i nie wystarcza jej środków, aby zapłacić za to własnej kieszeni, staje przed wcale niełatwym wyborem sposobu sfinansowania tej inwestycji. Najczęściej wybieranymi przez przedsiębiorców opcjami są leasing i pożyczka leasingowa. Santander Consumer Multirent wyjaśnia, czym różnią się te rozwiązania, wskazując na ich korzyści.

Przeczytaj także: Zakup samochodu firmowego - kredyt czy leasing?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kiedy przy zakupie samochodu na firmę warto sięgnąć po leasing?

Co jest bardziej atrakcyjną opcją dla firm, które poszukują finansowania z mniejszą ilością formalności?

Jaki długo trwa umowa pożyczki leasingowej?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak sfinansować zakup samochodu na firmę? Leasing nie obniża zdolności kredytowej, a proces jego uzyskiwania jest wygodny i pozbawiony skomplikowanych procedur.

Wgłębiając się w temat finansowania kupna samochodu na firmę można wyróżnić kilka różnych źródeł, ale z naszych obserwacji wynika, że większość właścicieli firm i tak decyduje się na leasing albo pożyczkę – mówi Marek Lewandowski z Santander Consumer Multirent – Potrzeba zewnętrznego finansowania jest duża. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Santander Consumer Multirent na potrzeby raportu „Auto w sieci”, już 37 proc. przedsiębiorców posiada więcej niż jeden samochód firmowy, a co dziesiąty posiada od 4 do 5 aut, z których korzysta na równi z pracownikami. Jest to opcja nie tylko wygodna, ale i bezpieczniejsza, biorąc pod uwagę trwającą pandemię koronawirusa. Niestety, nie każdy może pozwolić sobie na sfinansowanie tylu pojazdów „z własnej kieszeni”. Właśnie dlatego dobór odpowiedniego finansowania, dopasowanego do potrzeb i możliwości przedsiębiorcy, jest tak ważny – dodaje.

Leasing czy pożyczka, co ma więcej korzyści?

Koniec leasingowania pojazdu to bardzo dobra okazja do nabycia auta po cenie niższej niż rynkowa, za określoną kwotę lub procent jego wartości – komentuje Marek Lewandowski z Santander Consumer Multirent. – Na dodatek auta znanego użytkownikowi, z wszelkimi jego wadami i zaletami. W takiej sytuacji przedsiębiorca nie musi martwić się potencjalnymi niedoskonałościami i łatwiej mu dokonać wyboru, bo zna dany pojazd od podszewki.

Pożyczka leasingowa jest atrakcyjną opcją dla firm, które poszukują finansowania z mniejszą ilością formalności niż ma to miejsce przy np. kredycie samochodowym – komentuje Marek Lewandowski z Santander Consumer Multirent. – Te są ograniczone do minimum, a okres finansowania zazwyczaj jest elastyczny.

Zrealizowane na potrzeby raportu „Auto w sieci” badanie Santander Consumer Multirent nie pozostawia wątpliwości – leasing jest dziś zdecydowanie najpopularniejszą metodą finansowania zakupu samochodu służbowego . Z odpowiedzi udzielonych przez przedsiębiorców wynika, że rozważa go aż 93 proc. z nich.W tej opcji firma leasingowa udziela klientowi prawa do użytkowania pojazdu na określony czas w zamian za miesięczne raty. Leasingobiorca nie staje się przez to właścicielem samochodu - należy on do leasingodawcy. Dopiero po zapłaceniu ostatniej raty i raty wykupowej auto może stać się własnością leasingobiorcy. W leasingu finansowym dzieje się to automatycznie, podczas gdy korzystający z leasingu operacyjnego może sam zdecydować, czy chce wykupić pojazd za określoną w umowie, zwykle niedużą kwotę.Pożyczce leasingowej zdecydowanie bliżej jest do kredytu, mimo że udzielana jest przez firmy zajmujące się leasingiem, a nie banki. W tym przypadku przedsiębiorca również może korzystać z samochodu w zamian za dokonywanie regularnych opłat, ale – w odróżnieniu od leasingu – staje się on przy tym właścicielem pojazdu, który stanowi jednocześnie zabezpieczenie pożyczki.Obie opcje posiadają szeroki wachlarz zalet. Leasing jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie czują potrzeby posiadania auta na własność i bardziej pociąga je możliwość jego „wypożyczenia” na określony czas. W tym przypadku płatności dokonuje się wyłącznie za użytkowanie samochodu, a wydanie zarejestrowanego pojazdu następuje bardzo szybko. Leasing nie obniża zdolności kredytowej , a proces jego uzyskiwania jest wygodny i pozbawiony skomplikowanych procedur.Dodatkowym plusem finansowania zakupu samochodu na firmę z wykorzystaniem leasingu jest możliwość zawarcia w jego kosztach różnych produktów dodatkowych, takich jak ubezpieczenie GAP, assistance, ubezpieczenie na życie, polisa komunikacyjna czy karta paliwowa, z których każdy wiąże się z określonymi benefitami lub ułatwieniami dla użytkownika pojazdu. Leasing operacyjny daje również korzyści podatkowe. Od 2019 roku wszystkie opłaty związane z leasingiem do kwoty określonej w przepisach podatkowych są kosztami uzyskania przychodu, dotyczy to zarówno czynszu inicjalnego (opłaty wstępnej) jak i rat miesięcznych, co wpływa na obniżenie wysokości podatku dochodowego.Dodatkowo VAT naliczany do każdej opłaty leasingowej podlega w całości odliczeniu przez leasingobiorcę. Wyjątek stanowią samochody służbowe używane również do celów prywatnych – w tym przypadku odliczeniu podlega tylko 50 proc. VAT, ale wówczas nieodliczona część może stanowić koszt uzyskania przychodu do wysokości limitu określonego w przepisach podatkowych (limit obejmuje wartość czynszu, rat jak i wartość nieodliczonego VAT).Warto jednak zwrócić uwagę na czas trwania zobowiązania. Jeśli chodzi o najpopularniejszy w Polsce leasing, czyli leasing operacyjny, minimalny okres umowy wynosi 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji, czyli 2 lata w przypadku samochodów.W porównaniu z leasingiem, czas umowy pożyczki leasingowej jest pozbawiony ograniczeń, poza tymi, jakie narzuci sam leasingodawca. Zazwyczaj klient dostaje możliwość dowolnego rozłożenia rat od 6 miesięcy do nawet 8 lat, co jest zaletą dla osób, które chciałyby skorzystać z dłuższego okresu kredytowania i obniżyć w ten sposób wysokość comiesięcznej płatności. Jest to też bardziej korzystna opcja dla osób, które chcą być właścicielami auta od początku i móc swobodnie o nim decydować.Dzięki pożyczce leasingowej przedsiębiorca ma także prawo dokonać odpisów amortyzacyjnych, a w koszty uzyskania przychodu może wliczyć ewentualną prowizję, część odsetkową raty oraz wydatki, jakie wiążą się z eksploatacją pojazdu. Raty spłacane w ramach pożyczki leasingowej są kapitałowo‑odsetkowe, więc nie dolicza się do nich podatku VAT. Minusem jest jednak fakt, że w odróżnieniu od leasingu, finansowanie zakupu auta z wykorzystaniem pożyczki leasingowej wpływa na obniżenie zdolności kredytowej.