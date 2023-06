Gdy Premium naprawdę znaczy Premium. Mazda CX-60

Artykuł sponsorowany Auta klasy SUV cieszą się dużą popularnością. Nic dziwnego - to wygodne, pojemne i bezpieczne samochody, którymi można jeździć nawet po najgorszych drogach. Rośnie też zainteresowanie SUV-ami klasy premium, przeznaczonymi dla osób najbardziej wymagających. Ciekawą ofertę ma dla nich Mazda. CX-60 to SUV stworzony bez kompromisów - jego jakość, komfort i bezpieczeństwo stały w centrum uwagi japońskich projektantów i inżynierów. Auta klasy SUV cieszą się dużą popularnością. Nic dziwnego - to wygodne, pojemne i bezpieczne samochody, którymi można jeździć nawet po najgorszych drogach. Rośnie też zainteresowanie SUV-ami klasy premium, przeznaczonymi dla osób najbardziej wymagających. Ciekawą ofertę ma dla nich Mazda. CX-60 to SUV stworzony bez kompromisów - jego jakość, komfort i bezpieczeństwo stały w centrum uwagi japońskich projektantów i inżynierów.

Dlaczego SUV?

Mazda CX-60. Japońska perfekcja Specjaliści z dalekiej Japonii stworzyli samochód dopracowany pod każdym względem, a w kilku aspektach wręcz wybijający się ponad bardzo wysoko ustawioną poprzeczkę.

Mazda CX-60 - wnętrze Takumi Jedną z rzeczy, która z pewnością odróżnia nową Mazdę CX-60 od innych SUV-ów średniej wielkości, jest czysty, pozbawiony nadmiaru elementów design. Każda funkcja i każdy element zostały stworzone przez mistrzów Takumi z myślą o zwiększeniu poczucia jedności człowieka z samochodem.

Mazda CX-60 - duży SUV na duże wymagania Potężna sylwetka skrywa układ napędowy przenoszący moc na wszystkie koła, a także gamę innowacyjnych systemów, zorientowanych na kierowcę.

Mazda CX-60. Japońska perfekcja

Zestaw poduszek powietrznych Mazda CX-60 wyposażona jest w nowe poduszki powietrzne z tyłu, boczne poduszki kurtynowe i dodatkową poduszkę centralną, co zapewnia ochronę wszystkim pasażerom w przypadku zderzenia bocznego.

Duży SUV na duże wymagania

długość: 4745 mm,

szerokość: 2134 mm,

wysokość: 1680 mm,

rozstaw osi: 2870 mm,

prześwit: 170 mm,

współczynnik oporu powietrza (Cx): 0,29

masa: ok. 2000 kg

pojemność bagażnika: 570 litrów, po rozłożeniu oparć tylnej kanapy 1.726 l.

Zalety hybrydy typu Plug-in Nowa Mazda CX-60 to pierwszy samochód typu Plug-in Hybrid w gamie modeli Mazdy. Zapewnia imponujące osiągi, zasięg dopasowany do Twoich potrzeb i niskie zużycie paliwa. Poza poczuciem satysfakcji, jaką przynosi korzystanie z samochodu o mniejszym wpływie na środowisko.

Po prostu Moc

Bezpieczeństwo i komfort

Materiały wysokiej jakości Przemyślane wnętrze nowej Mazdy CX-60 jest oazą spokoju, wypełnioną ręcznie wykonanymi, pięknymi detalami. Projektanci wybrali wysokiej jakości materiały, tworząc spokojną i wyrafinowaną przestrzeń, w której każdy element ma swoje przeznaczenie. Nic nie jest tu zbędnym ozdobnikiem. Powstała prosta, wyrazista i zarazem elegancka kabina, w której kierowca i pasażerowie czują się swobodnie.

System automatycznie obliczy i dopasuje idealną pozycję za kierownicą W nowej Maździe CX-60 wystarczy raz wprowadzić dane dotyczące wzrostu, a system automatycznie obliczy i dopasuje idealną pozycję za kierownicą. Na podstawie danych z wewnętrznej kamery wprowadza optymalne dla postury kierowcy ustawienia, dzięki którym łatwiej uzyskać odczucie Jinba Ittai.

Dobry wybór

Samochody określane jako SUV (ang. Sport Utility Vevicle, jednak wbrew oryginalnej nazwie nie jest to samochód sportowo-użytkowy, ale osobowo-terenowy). W przypadku nowych aut stanowią około 40 procent sprzedaży, a w roku 2022 na rynku aut używanych SUV-y stały się najchętniej kupowanymi samochodami używanymi, spychając z pozycji wieloletniego lidera samochody typu kombi. Z raportu serwisu autobaza.pl wynika, żeDlaczego auta tej klasy cieszą się tak dobrą opinią, że użytkownicy wybierają je tak często?Po pierwsze samochody tej klasy mają opinię, głównie ze względu na swoje rozmiary. Nie da się ukryć, że przeciętny SUV jest na ogół większy i cięższy od wielu samochodów typu sedan, hatchback czy kombi, stąd też pogląd, że zapewniają one w razie zdarzeń drogowych większe bezpieczeństwo kierowcom oraz pasażerom. Nie bez znaczenia są również aktywne systemy bezpieczeństwa, takie jak na przykład ESC (system zmniejszający ryzyko wpadnięcia w poślizg), ACC (wspierający zachowanie bezpiecznego odstępu od pojazdu poprzedzającego) czy BLIS (wykrywający obiekty z tyłu i boku samochodu) oraz wiele innych.Kolejny atut SUV-ów jest raczej oczywisty. Ze względu na większe rozmiary, samochody te oferują. Zarówno kierowcy, jak i pasażerowie, mogą liczyć na więcej miejsca, co znacznie poprawia wygodę podróżowania – zarówno w środowisku miejskim, jak i w dłuższych trasach. Dzięki temu auto tego typu znakomicie może się sprawić jako samochód rodzinny – każdy kto kiedykolwiek podróżował wraz z dziećmi, z pewnością doceni większą przestrzeń, znacznie ułatwiającą dostęp do tylnych siedzeń czy fotelików dla dzieci. Dużą przestrzeń bagażową docenią zarówno rodzice (tak, to idealne auto na wakacyjny wyjazd), jak przedsiębiorcy.Kolejna zaleta? Samochody te są „uterenowione”, co(znakomicie radzą sobie na dziurach) czy pokonywanie na przykład progów zwalniających.Kolejny plus samochodów tej klasy przypadnie do gustu użytkownikom ze sportową żyłką – ze względu na większe rozmiary, pod maską SUV-a można zmieścić, nawet o mocy kilkuset koni mechanicznych.I wreszcie – last but not least – SUV-y są uważane za auta w pewnym sensie, pokazujące status użytkownika. Czy słusznie? To akurat rzecz gustu i mody. Oraz marketingu.Nie da się ukryć, że właśnie ze względu rosnącą popularność maszyn tego typu wśród nabywców, zdecydowana większość producentów zdecydowała się na wprowadzenie do swej oferty SUV-ów. Na rynku mamy więc bardzo szeroki wybór modeli oraz wersji tych samochodów. Praktycznie każdy użytkownik znajdzie coś dla siebie – dostępne są zarówno wersje budżetowe, o nieco skromniejszych parametrach, jak i modele średnie oraz te z najwyższej półki – modele i wersje klasy Premium.Jednym z producentów, którzy wprowadzili do swej oferty SUV-a klasy premium, jest znana i ceniona wśród kierowców japońska marka Mazda. Motoryzacyjny producent z Hiroszimy stworzył model Mazda CX-60 , dość mocno wyróżniający się na bardzo konkurencyjnym rynku. Japończycy opracowując tego SUV-a w sumie nie zaskoczyli - nie bez powodu przecież inżynierowie z Kraju Kwitnącej Wiśni mają opinię bezkompromisowych perfekcjonistów. Nie inaczej było w przypadku Mazdy CX-60. Specjaliści z dalekiej Japonii stworzyli, a w kilku aspektach wręczMazda CX-60 to SUV zaliczany przez producenta do klasy premium. Co to oznacza w praktyce?, absolutny, wyjątkowooraz wręcz naszpikowanie tego modelu. To starannie przemyślany i zaprojektowany samochód.Przedstawienie naszego bohatera najlepiej zacząć od kilku liczb:Jak widać, Mazda CX-60 to, co wprost przekłada się na wygodę jego pasażerów. Na fotelach swobodnie mogą siadać osoby wyższe, bez obawy, że będą musiały przyjmować niekomfortową pozycję. Wymiary samochodu, a także niskie umiejscowienie środka ciężkości niemal w połowie między osiami, oznaczają, że, a pokonywanie nim nawet ostrych zakrętów jest bezpieczne oraz komfortowe.Prześwit wynoszący nieco ponad 17 cm pozwala na bezproblemowe poruszanie się nawet po dziurawych nawierzchniach, a także po drogach szutrowych czy gruntowych. Co warte podkreślenia, Mazda CX-60 , jak na SUV o dość znacznych wymiarach, ma rewelacyjny współczynnik oporu powietrza. Cóż, widać tu japoński perfekcjonizm – projektanci zadbali, by całkiem spory samochód był możliwie najbardziej oszczędny w eksploatacji.Najciekawsze zalety tego SUV-a drzemią jednak pod maską. Japończycy zdecydowali się na. Poszli nieco pod prąd obecnym trendom, decydując się na silniki Diesla, wspomagane systemem M Hybrid Boost, 48-woltowym układem „miękkiej hybrydy”. W przypadku modeli z tym napędem możemy wybrać sześciocylindrowe jednostki o pojemności 3,3 litra i mocy 200 KM (moment obrotowy 450 Nm) oraz 254 KM (550 Nm). Słabszy z nich przenosi napęd tylko oś tylną, drugi zaś na cztery koła. Mazda deklaruje, że mocniejszy wariant wysokoprężny rozpędzi CX-60 od zera do 100 km/h w 7,4 sekundy, przy średnim zużyciu paliwa na poziomie 5,3 l/100 km. Tojak na całkiem duży i masywny samochód.Jednak prawdziwą moc można poczuć wybierając. Nowa Mazda CX-60 to pierwszy samochód typu Plug-in Hybrid w gamie modeli japońskiego producenta. Napęd ten to kombinacja 2,5 litrowego, 4-cylindrowego silnika Diesla o mocy 191 KM i momencie 261 Nm z silnikiem elektrycznym o mocy 175 KM i momencie 270 Nm, zasilanym z baterii o napięciu 355 V i pojemności 17,8 kWh. W efekcie dostajemy imponującą moc wynoszącą 327 koni mechanicznych oraz momencie 500 Nm. To wszystko przy napędzie na 4 koła. W tej wersji SUV Mazdy rozpędza się od zera do setki w 5.8 sekund. Według deklaracji producenta, uśrednione spalanie tego hybrydowego napędu to zaledwie 1,5 litra/100 km. Warto jednak pamiętać, że w trasie, szczególnie dłuższej, gdy nie ma możliwości naładowania baterii, ta wielkość radykalnie się zwiększa.Wszystkie wersje napędów współpracują z automatyczną,Jak przystało na samochód klasy Premium, projektanci Mazdy CX-60 nie oszczędzali na bezpieczeństwie, wykończeniu i dodatkach.Model ten jest standardowo wyposażony w. Inteligentneto system stałego monitorowania otoczenia pojazdu,. Ostrzega on kierowcę o ryzyku zderzenia, a w razie potrzeby uruchamia hamowanie, aby nie dopuścić do wypadku.kontroluje układ utrzymania stałej prędkości,. System ten znacząco redukuje zmęczenie kierowcy przy dłuższych trasach. Z koleipomaga w prowadzeniu samochodu w warunkach ruchu ulicznego o dużym natężeniu.Mazda CX-60 jest wyposażona w– z przodu, z tyłu, kurtyny boczne i dodatkową poduszkę centralną.Wnętrze nowej Mazdy różni się znacząco w zależności od wersji. Japończycy proponują kilka wersji- od wyposażenia z tworzyw sztucznych (jednak bardzo dobrej jakości i starannie zamontowanego), aż po skórzane wykończenie z elementami drewnianymi. Nowa Mazda CX-60 to bardzo atrakcyjna opcja do rozważenia przy zakupie nowego samochodu. To bardzo starannie wykonany samochód, bardzo wszechstronny i bezpieczny. Znakomicie sprawdzi się zarówno w mieście, jak i w dłuższych trasach. Przy parametrach i jakości charakterystycznych dla klasy Premium, dostajemy SUV-a tańszego od modeli wielu konkurentów.