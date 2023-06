76 683 elektryczne samochody osobowe na koniec maja 2023

Na koniec maja 2023 roku po polskich drogach jeździło 76 683 samochodów osobowych z napędem elektrycznym i 4188 samochodów dostawczych i ciężarowych - tak pokazuje Licznik Elektromobilności, uruchomiony przez PZPM i PSPA. Funkcjonowało 2836 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile samochodów elektrycznych jeździło w Polsce na koniec maja 2023?

Ile jest stacji ładowania pojazdów elektrycznych?

Ile w Polsce jest stacji DC?



Operatorzy infrastruktury ogólnodostępnej instalują coraz więcej szybkich stacji ładowania prądem stałym. Od początku roku ich udział w sieci ładowarek wzrósł z 29% do 31%. Od stycznia do maja uruchomiono 93 stacje DC i 110 stacji AC. To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, że inwestycje w urządzenia tej pierwszej kategorii wiążą się ze znacznie wyższymi nakładami finansowymi, a proces przyłączania szybkich ładowarek co do zasady trwa dłużej - mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Biorąc pod uwagę ostatnie wyniki rejestracji pojazdów elektrycznych w Polsce, trzeba podkreślić, że w przypadku samochodów osobowych wzrost r/r jest blisko dwukrotny i że ta tendencja utrzymuje się przez ostatnie miesiące. Jeżeli chodzi o pojazdy dostawcze, liczba ich rejestracji rośnie znacznie dynamiczniej i tylko w samym maju - w porównaniu z majem ubiegłego roku - wyniosła 200%. Jeśli popatrzymy na rejestracje pojazdów elektrycznych powyżej 3,5 t, to widać, że wzrosty są na poziomie 4 tys. %. Oczywiście ciągle jeszcze mówimy o stosunkowo małych liczbach, ale skala wzrostu pokazuje, jak bardzo dynamicznie rośnie ta część rynku. Cieszy również, że po okresowym spadku rośnie liczba elektrycznych autobusów, które trafiają ulice polskich miast – mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM.

Pod koniec maja 2023 r. po polskich drogach jeździły 76 683 samochody osobowe z napędem elektrycznym. Flota w pełni elektrycznych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła 38 671 szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 38 012 szt. Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 4 188 szt., z czego BEV stanowiły ponad 99%. Stale rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec maja składała się z 17 452 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 556 218 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 885 szt.Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec maja 2023 r. w Polsce funkcjonowało 2836 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5597 punktów). 31% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 69% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W maju uruchomiono 68 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (157 punktów).