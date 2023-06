Wakacje samochodem: jakie utrudnienia na drogach?

Telematics Technologies, dostawca polskiej nawigacji samochodowej NaviExpert, ostrzega przed utrudnieniami na drogach. Wakacje samochodem to bez wątpienia dobra idea, jednak warto wziąć pod uwagę remonty dróg, których w naszym kraju jest niemało. O czym warto pamiętać, wyruszając w wakacyjną podróż?

Polska - ciągle w budowie

DK22 – remont od Malborka do granicy województwa pomorskiego z warmińsko-mazurskim (ok 10 km); uciążliwy szczególnie dla kierowców jadących do Elbląga i Malborka – ruch wahadłowy na kilku odcinkach

DK21 – rozbudowa drogi pomiędzy Słupskiem a Ustką (13 km); utrudniony dojazd do Ustki

Idzie nowe

Tegoroczne ważniejsze otwarcia:

DW579 obwodnica Grodziska Mazowieckiego (7,5 km)

DW801 obwodnica Dęblina

DK32 obwodnica południowa Zielonej Góry – 13 km odcinek m.in. odciąża Trasę Północną

S7 Lesznowola – Tarczyn – 20 km odcinek skraca podróż ze stolicy w kierunku Zakopanego

Lesznowola – Tarczyn – 20 km odcinek skraca podróż ze stolicy w kierunku Zakopanego S61 Łomża Zachód – Południe (7 km)

Łomża Zachód – Południe (7 km) DW260 Południowa obwodnica Gniezna (2,2 km)

Planowane najbliższe otwarcia:

DK93 Świnoujście, tunel pod Świną - otwarcie tunelu odczuwalnie skróci czas podróży pomiędzy Międzyzdrojami a Świnoujściem, eliminując tym samym konieczność korzystania z promów lub objazdów

S14 ostatni odcinek obwodnicy Łodzi (planowane otwarcie 19 lipca) - po ukończeniu prac powstanie zachodnia obwodnica Łodzi, łącząca A2 z S8; na nowym odcinku S14 skorzystają m.in. mieszkańcy Łodzi, Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego, ponieważ skróci on czas przejazdu i wyprowadzi tranzyt z powyższych miejscowości

S61 Ełk Południe – Kalinowo - 23 km fragment trasy Via Baltica od węzła Ełk Południe do węzła Wysokie (Kalinowo) wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu DK16; Via Baltica ma zapewnić lepsze połączenie drogowe między Polską a krajami bałtyckimi; dzięki niej takie połączenie z centrum kraju zyska też Suwalszczyzna i wschodnie Mazury; docelowo jej długość ma wynosić ok 311 km, a do oddania, poza wymienionym odcinkiem, zostały jeszcze: Ostrów Mazowiecka Północ – Śniadowo (19,5 km) oraz co najmniej jedna jezdnia obwodnicy Łomży

Ełk Południe – Kalinowo - 23 km fragment trasy Via Baltica od węzła Ełk Południe do węzła Wysokie (Kalinowo) wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu DK16; Via Baltica ma zapewnić lepsze połączenie drogowe między Polską a krajami bałtyckimi; dzięki niej takie połączenie z centrum kraju zyska też Suwalszczyzna i wschodnie Mazury; docelowo jej długość ma wynosić ok 311 km, a do oddania, poza wymienionym odcinkiem, zostały jeszcze: Ostrów Mazowiecka Północ – Śniadowo (19,5 km) oraz co najmniej jedna jezdnia obwodnicy Łomży S11 obwodnica Olesna

obwodnica Olesna DW335 obwodnica Krzeczyna Wielkiego

obwodnica Krzeczyna Wielkiego S6 obwodnica Sianowa – otwarcie krótkiego odcinka, budowa znacznie dłuższej części potrwa jeszcze sporo czasu

DW714 Łódź Trasa Górna – odcinek od Rzgowskiej do Nowe Górki - do użytku zostaną oddane pierwsze 2 km, natomiast zakończenie całej inwestycji związanej z budową trasy zaplanowane jest na listopad 2023 r.

DW714 Łódź Trasa Górna – odcinek od Rzgowskiej do Nowe Górki - do użytku zostaną oddane pierwsze 2 km, natomiast zakończenie całej inwestycji związanej z budową trasy zaplanowane jest na listopad 2023 r.

obwodnica Gostynia – zmniejszy ruch w mieście i rozładuje korki DK28 obwodnica Chełmca

Czerwiec miesiącem wypadków

Jak widać, drogowy okres wakacyjny zapowiada się nadzwyczaj intensywnie. Jeśli więc chcemy zadbać o to, by droga na Hel nie okazała się “highway to hell”, warto zaopatrzyć się w nawigację, która dzięki mapom aktualizowanym na bieżąco, pomoże nam bezpiecznie, sprawnie i bez stresu dotrzeć do celu - mówi Katarzyna Przybylska, z firmy Telematics Technologies, będącej dostawcą NaviExpert. I dodaje: - Zdaniem psychologów, to właśnie stres towarzyszy nam podczas pierwszych dni urlopu. Przynajmniej ten, związany z podróżą my staramy się maksymalnie zredukować. Jak? Choćby za sprawą dostępnych w nawigacji tras uwzględniających zmiany organizacji ruchu. Ostrzeżemy także o nadmiernej prędkości, radarze czy kontroli, by móc przywieźć z wakacji tylko chciane pamiątki.

Jeżeli macie wrażenie, że już od dłuższego czasu w kontekście polskich dróg nie czytacie o niczym innym niż remonty to… macie rację. W te wakacje szczególnie trudne mogą być podróże takimi odcinkami jak choćby:Równowaga w przyrodzie musi być. Jak się okazuje - w drogowej rzeczywistości ta zasada również obowiązuje. Warto przyjrzeć się zatem i nowym inwestycjom - tym, które już ułatwiają podróżowanie, i tym, które za chwilę zaczną.W ramach krótkiego przypomnienia - w tym roku do użytku zostały oddane m.in.:Czerwiec:Lipiec:Sierpień:Z ubiegłorocznych statystyk policji wynika, że czerwiec to miesiąc, w którym na drodze ma miejsce najwięcej wypadków (2 349 zdarzeń). Niezmiennie, najczęściej do wypadków dochodzi w piątek, w popołudniowym szczycie komunikacyjnym (godz. 16-16.59), w dobrych warunkach atmosferycznych, na prostym odcinku drogi. Nie bez powodu na polskich drogach pojawia się coraz więcej urządzeń CANARD-u. Aktualnie, nad przepisową jazdą czuwa: 465 fotoradarów, 32 odcinkowe pomiary prędkości (w czerwcu nowy OPP pojawił się na S7, w woj. mazowieckim w powiecie białobrzeskim), 37 kamer na światłach (w czerwcu do ekipy dołączyła nowa – na ul. Średzkiej (DK94) we Wrocławiu) oraz ok. 30 mobilnych urządzeń rejestrujących.