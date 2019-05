Opony rolnicze. Jak dokonać właściwego wyboru?

O ile o kwestiach doboru właściwego ogumienia do samochodu osobowego powiedziano już niemal wszystko, o tyle porady dotyczące opon rolniczych pojawiają się znacznie rzadziej. Jakie parametry opon stosować do maszyn rolniczych? Które z nich kontrolować, aby wydłużyć żywotność ogumienia? Jakie ciśnienie gwarantuje najwyższą efektywność prac na polu? Oto podpowiedzi Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.

– Zakup odpowiednich opon do maszyn rolniczych to bardzo istotny element odpowiedzialnego i świadomego prowadzenia gospodarstwa. Jako łącznik pomiędzy maszyną i mocą jej silnika a podłożem, opony i ich jakość odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu wydajności wykonywanych prac. Nowoczesne ciągniki czy kombajny charakteryzują się dużą mocą, a więc potrzebują najlepszej jakości ogumienia, przystosowanego do trudnych warunków. Takie opony muszą sprawdzić się na ciężkim sprzęcie, pod dużymi obciążeniami i w zróżnicowanym terenie. Właściwe oraz odpowiednio zadbane ogumienie pozwala zaoszczędzić nawet 12% paliwa – wskazuje Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

trakcję – zdolność przenoszenia mocy silnika na poruszanie maszyny i unikanie buksowania w polu, co wpływa negatywnie na glebę

– zdolność przenoszenia mocy silnika na poruszanie maszyny i unikanie buksowania w polu, co wpływa negatywnie na glebę zużycie paliwa , które również powiązane jest z trakcją

, które również powiązane jest z trakcją poziom ugniatania gleby

przebieg opony w całym okresie eksploatacyjnym

w całym okresie eksploatacyjnym zdolność opony do samooczyszczenia

– Branża oponiarska wie, jak bardzo unowocześnia się rolnictwo – dobrej jakości opony odpowiadają na potrzeby rolników, optymalizują koszty prowadzenia gospodarstwa i chronią ich uprawy. Technologia zastosowana w oponach rolniczych klasy premium zapewnia jak najlepszą wydajność maszyn, przy jednoczesnym dbaniu o jak najniższy poziom degradacji gleby. Obserwujemy wzrost sprzedaży opon rolniczych dobrych marek – co oznacza, że kolejni rolnicy przekonują się, jak duże znaczenie dla optymalizacji kosztów ich gospodarstwa ma odpowiednie ogumienie – dodaje Piotr Sarnecki.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ciągnik Dobre opony optymalizują koszty prowadzenia gospodarstwa

Producenci opon w specyfikacji produktu dokładnie opisują parametry jego użytkowania, które uwzględniają wiele czynników – takich, jak rodzaj pracy, masa traktora czy jego prędkość. Trzymanie się wskazań producenta wydłuży okres eksploatacji opony. Regularne sprawdzanie ciśnienia w oponach powinno być częścią odpowiedzialnego prowadzenia gospodarstwa rolnego – należy monitorować je manometrem przynajmniej raz w miesiącu. Kluczowe jest utrzymywanie wskaźnika na prawidłowym poziomie – podstawowym błędem popełnianym przez operatorów ciągników jest doprowadzanie do zbyt wysokiego ciśnienia w oponie. Optymalna wartość jest podana na oponie. Należy monitorować luzy na drążkach i zużytych łożyskach zwrotnic. Ich wystąpienie może objawiać się niewłaściwym nachyleniem kół w stosunku do gruntu, a w konsekwencji szybszym ścieraniem się opon, szczególnie przednich. Zwrotnica odpowiada za prowadzenie koła pojazdu w pozycji przewidzianej przez zawieszenie i układ kierowniczy. Zwrotnica zużywa się znacznie szybciej przy nieprawidłowo ustawionej geometrii zawieszenia – prawidłowa zbieżność ma istotny wpływ na tempo eksploatacji ogumienia, a jej regularna kontrola sprzyja dłuższej żywotności opon. Przy wysokim zużyciu klocków na oponie tylnej ciągnika wzrasta uślizg oraz zużycie paliwa. Badania wykazały, że po przekroczeniu 50% procent zużycia klocków na oponie pojawiają się największe spadki sił trakcyjnych, a dalsza eksploatacja opony wiąże się z obniżeniem ekonomii jazdy – zarówno na gruncie miękkim, jak i utwardzonej powierzchni. Sposób przechowywania opon rzutuje bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy rolnika i żywotność ogumienia, choć to użytkowanie najbardziej przyczynia się do zużycia opony. Ogumienia nie powinno się narażać na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych, wysokie temperatury i ich gwałtowne zmiany, działanie promieniowania UV w wysokim natężeniu oraz kontakt z chemikaliami czy wyładowaniami elektrycznymi.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego to nie lada wyzwanie. Na tego rodzaju działalność wpływ wywiera cały wachlarz najróżniejszych czynników. O rentowności decydują m.in. ceny sprzedaży produktów rolnych , ale również panujące warunki atmosferyczne. Rolnicy coraz częściej zdają sobie również sprawę, że efektywność prac prowadzonych na polu w dużej mierze uwarunkowana jest wyborem właściwego ogumienia do maszyn. Opony rolnicze, podobnie zresztą jak te, które przeznaczone są do osobówek, dzielą się na 3 klasy: ekonomiczną, średnią i premium. Do produkcji tych ostatnich wykorzystywane są najlepsze technologie, jakimi dysponuje dany producent, w efekcie czego w dłuższym czasie użytkowania gwarantują nie tylko najwyższą jakość, ale i najlepsze osiągi. Kluczowy w ich przypadku jest kształt bieżnika, jak i zastosowana w ich produkcji mieszanka gumy. To właśnie one zapewniają lepszą wytrzymałość oraz wyższą ekonomię jazdy.Przy wybieraniu ogumienia do maszyn rolniczych warto wziąć pod uwagę:Na rynku dostępne są dwa podstawowe typy opon rolniczych: radialne i diagonalne, które różnią się głównie budową wewnętrzną. Opony diagonalne mają wielowarstwową budowę osnowy z kordem ułożonym pod kątem ostrym w stosunku do kierunku obrotu. Z kolei opony radialne mają kord osnowy ułożone prostopadle do kierunku obrotu opony.Producenci większości nowoczesnych maszyn rolniczych decydują się na wyposażenie fabrycznie nowych ciągników w. Pozwalają na, a odkształcenia ogumienia radialnego przebiegają w odpowiedni i kontrolowany sposób – przyczynia się to do mniejszego stopnia ugniecenia gleby, po której porusza się maszyna.Czołowi producenci ogumienia rolniczego produkują dwie kategorie opon radialnych –. Pozwalają one na. Ten parametr istotnie wpływa na spalanie podczas jazdy po nieutwardzonym terenie – w przypadku opon rolniczych niższe. Dobór właściwego ciśnienia w oponach klasy IF i VF dokonywany jest na podstawie aktualnego obciążenia koła – pozwala to uniknąć konieczności zmiany ciśnienia po zakończeniu pracy w polu i przed wyjazdem na drogę utwardzoną, po której ciągnik porusza się zwiększą prędkością.Co zrobić, by optymalizować koszty i wydłużyć żywotność opon do maszyn rolniczych?