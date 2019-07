Polski transport. 15 lat w UE i pytania o przyszłość

Według danych NIK, od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej nasze PKB zdążyło wzrosnąć o niemal 20 proc. Trzecim z sektorów odpowiedzialnych za ten wynik był transport. Jednocześnie GUS wskazuje, że w 2018 roku polski eksport był wart niemal czterokrotnie więcej niż przed 1 maja 2004 roku. To przyczyniło się z kolei do nawet 30 proc. udziału polskich firm transportowych w rynku międzynarodowych frachtów. Przez 15 lat w UE wyprzedziliśmy pod tym względem Niemcy i Hiszpanię. To bilans minionych lat. Jak będzie teraz? W Brukseli właśnie zapadły decyzje odnośnie szefów najważniejszych unijnych urzędów. Poznaliśmy też członków Komisji Transportu i Turystyki.

Pierwsze kilometry

Integracja Polski z innymi krajami członkowskimi doprowadziła do powstania regulacji, mających dostosować rodzimą przedsiębiorczość do standardów unijnych i tym samym zmienić warunki prawne różnych obszarów gospodarczych. Wiele ze wspomnianych regulacji miało bezpośredni wpływ na kondycję sektora transportowego w Polsce. Jednymi z takich zmian były te dotyczące warunków celnych, regulacji bezpieczeństwa produktów, praw pracowniczych czy transportu, a nawet ochrony środowiska. Zmiany te dawały przewoźnikom realne możliwości rozwoju i nawiązania współpracy z sektorem logistycznym oraz przedsiębiorstwami produkcyjnymi i sieciami handlowymi – mówi Bartosz Najman, wiceprezes Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców i Inelo.

Kliknij, aby powiekszyć fot. am - Fotolia.com Tir Polski transport drogowy na przestrzeni ostatnich 15 lat doznał pozytywnej przemiany, ale również i wahań koniunktury.

Bezgranicznie

- Już w niespełna 10 lat po wejściu do UE nastąpił eksportowy boom, w ramach którego liczba polskich firm dostarczających swoje produkty i usługi za granicę wzrosła niemal dwukrotnie w stosunku do ogólnej liczby podmiotów gospodarczych na rynku krajowym. Obecnie według raportu GUS w 2018 roku wartość polskiego eksportu wyniosła 221 miliardów euro, czyli prawie czterokrotnie więcej niż w roku przed integracją, co miało znaczący wpływ na rozwój krajowych przewoźników w skali międzynarodowej – dodaje wiceprezes OCRK i Inelo.

Pytania o przyszłość

To być może najtrudniejsza sytuacja dla przewoźników z Europy Środkowo-Wschodniej od momentu wejścia Polski w struktury unijnych instytucji. O ile nowe prawo, czyli zbiór zasad nazywany pakietem mobilności, nad którym Komisja TRAN pracuje od 2017 roku, na pewno wejdzie w życie, pozostaje pytanie, w jakim brzmieniu i jakie będzie mieć skutki. Zaproponowane przez posłów sprawozdawców ograniczenie dostępu do usług kabotażowych, konieczność powrotów do kraju nawet bez załadunku, a także zrównanie płac kierowców zawodowych ze Wschodu Europy z truckerami z Francji, Niemiec czy Holandii, spowoduje zwiększenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa, zobliguje do reorganizacji administracji, a w dłuższej perspektywie obniży konkurencyjność polskich przewoźników na arenie międzynarodowej. Jest to jedno z poważniejszych zagrożeń od lat, z którym będzie się musiała zmierzyć gospodarka wschodnioeuropejska, a w tym polski transport – podsumowuje Bartosz Najman, wiceprezes OCRK i Inelo.