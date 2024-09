Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Ministerstwo Przemysłu opublikowało najnowszy kwartalny raport porównujący koszty przejechania 100 km z wykorzystaniem paliw alternatywnych i konwencjonalnych[1]. LPG, podobnie jak przed rokiem, jest paliwem, na którym najtaniej można przejechać 100 km - koszt to zaledwie 22,12 zł.

Przeczytaj także: Diesel, benzyna czy LPG?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? LPG jest paliwem, na którym najtaniej można przejechać 100 km - koszt to 22,12 zł. Samochód kompaktowy z silnikiem Diesla zużyje oleju napędowego za 30,41 zł (SUV i crossover - 37,53 zł). Koszt przejazdu w aucie z silnikiem benzynowym to 36,37 zł (SUV - 47 zł). Koszt przejechania 100 km samochodem na gaz ziemny CNG wyliczono na 41,78 zł. Z kolei podróż samochodem elektrycznym wyniesie ponad 42 zł a samochodem elektrycznym z ogniwami paliwowymi to koszt ok. 69 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

W 2023 r. utrzymywała się, a nawet wzrosła, konkurencyjność używania gazu LPG jako napędu pojazdów samochodowych w stosunku do benzyny silnikowej. Średnioroczna cena detaliczna gazu stanowiła 46,1% ceny benzyny EU95, podczas gdy rok wcześniej było to 48,9%. W pierwszej połowie 2024 r. relacja ta spadła nawet do 42% – do najniższego poziomu od 2016 r. – tłumaczy Bartosz Kwiatkowski, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (POGP)



– Po wakacjach różnica w cenie litra benzyny i LPG wynosiła średnio 3,40 zł. Przy założeniu średniego rocznego przebiegu samochodu na poziomie 18 tys. km oraz wyższego o ok. 15% spalania gazu kierowcy w portfelu co roku zostaje 3,5 tys. złotych. To już kwoty, którymi warto się zainteresować.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Samochody na LPG w UE W Polsce zarejestrowanych jest ponad 3 mln samochodów zasilanych autogazem i co roku przybywa blisko 100 tys. instalacji. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Przeczytaj także: Droższe paliwo na długi weekend

Samochód kompaktowy z silnikiem Diesla na tym dystansie zużyje oleju napędowego za 30,41 zł (SUV i crossover - 37,53 zł). Natomiast koszt przejazdu w aucie z silnikiem benzynowym to 36,37 zł (SUV - 47 zł). Koszt przejechania 100 km samochodem na gaz ziemny CNG wyliczono na 41,78 zł. Z kolei podróż samochodem elektrycznym wyniesie ponad 42 zł. Najdroższym paliwem okazuje się wodór - przejechanie samochodem elektrycznym z ogniwami paliwowymi to koszt ok. 69 zł (Toyota Mirai)[2].Według statystyk Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ACEA autogaz pozostaje najbardziej rozpowszechnionym w Unii paliwem alternatywnym – po europejskich drogach wciąż porusza się przeszło dwukrotnie więcej samochodów osobowych na LPG, niż elektrycznych[3].W Polsce zarejestrowanych jest ponad 3 mln samochodów zasilanych autogazem i co roku przybywa blisko 100 tys. instalacji. Są województwa, w których co 5 kierowca korzysta z autogazu – w tym łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Polacy mają też gdzie tankować – 7,4 tys. stacji paliw z LPG w ofercie to najwięcej w Unii Europejskiej. Aż 58% Polaków uważa, że autogaz jest łatwo dostępny na stacjach paliw w całej Polsce[4].Nowym zjawiskiem jest upowszechnianie się, zwłaszcza wśród taksówkarzy, samochodów wykorzystujących napęd hybrydowy (HEV) z dodatkową instalacją gazową. Taki układ trójpaliwowy pozwala na jeszcze większe oszczędności eksploatacyjne, zwłaszcza przy dużych rocznych przebiegach.Według danych największego w Polsce dealera samochodów zasilanych autogazem, 90% użytkowników takich pojazdów jest zdecydowanych lub przynajmniej rozważa ponowny zakup auta na LPG.Tymczasem LPG zdobywa kolejne rynki w Europie. W 2022 r. nad Sekwaną sprzedano ponad 46 tys. nowych samochodów zasilanych autogazem. W 2023 r. ta liczba wzrosła o kolejne 40%.