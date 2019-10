Jakie dokumenty musi mieć kierowca ciężarówki?

Co przysparza kierowcom ciężarówek problemów? O co najczęściej pytają, dzwoniąc pod numer interwencyjny Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców (OCRK). Okazuje się, że są to kwestie związane z nieposiadaniem w kabinie aktualnych dokumentów. Praktyka pokazuje zresztą, że jest to jedno z najbardziej powszechnych przewinień, które przeważnie owocują nałożeniem grzywny, ponieważ procedura odwoławcza w tego rodzaju sytuacjach jest wysoce skomplikowana. W tym roku polscy truckerzy wystosowali już przeszło 360 tego rodzaju zgłoszeń, a ich liczba z każdym rokiem się powiększa. Warto zatem przypomnieć kwestie, o których warto pamiętać przy realizacji międzynarodowych umów. Jakie dokumenty musi mieć kierowca?

Jakie dokumenty musi mieć kierowca?

prawo jazdy, wypis z licencji transportowej oraz zapisy dotyczące czasu pracy.

Pracownik delegowany – obowiązki pracodawcy

Każdy przewoźnik przed realizacją przewozu zobligowany jest do zgłoszenia faktu delegowania pracownika do pracy na terytorium danego państwa. Dokonuje go w odpowiednim systemie internetowym, dla kierowców delegowanych do Austrii, Niemczech, Francji, Włoch, Belgii i Finlandii. We wszystkich tych państwach, za wyjątkiem Niemiec, kierowca musi okazać w razie kontroli na drodze zaświadczenie o delegowaniu – przekonuje Ireneusz Czulak. – Dobrze jest mieć przy sobie przetłumaczoną umowę o pracę. Wymagają jej na przykład służby kontrolne z Francji, Włoch, Austrii i Finlandii. Zalecamy również, aby kierowca, realizując transport międzynarodowy, posiadał w pojeździe tzw. zaświadczenie A1, które potwierdza ubezpieczenie społeczne opłacane w kraju wspólnotowym.

Kary za brak dokumentów

Z życia wzięte

Zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym

Przewóz na potrzeby własne

Nie jest żadnym zaskoczeniem, że realizowanie przewozów na trasach międzynarodowych jest dla kierowców nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku tras krajowych. I mowa tu zarówno o zwykłym zmęczeniu, jak i kwestiach czysto biurokratycznych. Jakie dokumenty musi mieć kierowca, wyruszając za granicę? Absolutne minimum toNiezwykle istotną kwestią jest również, ale uwaga: inaczej niż krajowy, który nie musi być sporządzany na podstawie konkretnego wzoru, ten musi odpowiadać schematowi uregulowanemu na podstawie konwencji CMR.Warto też pamiętać, że w czasie kontroli na drogach innych państw Wspólnoty regularnie sprawdzana jest również legalność zatrudnienia praz przestrzegania przysługujących pracownikom praw socjalnych. Z tego też względu tak ważne jest, aby kierowca posiadał w pojeździe wszystkie dokumenty, które mogą potwierdzić, że nie pracuje „na czarno” i że respektowane są jego prawa w szczególności te dotyczące stawek, według których otrzymuje wynagrodzenie.Za brak dokumentów może grozić grzywna nawet w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Co więcej, nie wszystkie kontrole kończą się jedynie nałożeniem mandatu za brak dokumentów w pojeździe. W większości przypadków to dopiero początek problemów.Skontrolowano na przykład kierowcę, który nie dysponował dokumentem potwierdzającym zgłoszenie go do wykonywania pracy na terenie Austrii (druk ZKO3T). Nie miał również przy sobie zaświadczenia A1, które potwierdza opłacanie składek ubezpieczeniowych w Polsce. Dlatego urząd podatkowy, zgodnie z § 33 austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego, postanowił o wyznaczeniu tymczasowego zabezpieczenia w wysokości 6000 euro, czyli 25 000 złotych. Kierowca, aby móc kontynuować trasę, musiał opłacić kaucję. Kwota zabezpieczenia została wyliczona jako ewentualne sankcje w kwotach: 1000 euro za brak dokumentu A1, 1000 euro za brak dokumentu ZKO3T (zgłoszenia), 4000 euro ze względu na podejrzenie braku wypłaty kontrolowanemu kierowcy wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w Austrii w analizowanym okresie oraz w miesiącach wcześniejszych.Problemy pojawiają się jednak nie tylko w przypadku kontroli obowiązków związanych z delegowaniem pracowników. Ostatnio coraz częściej kary nakładane są z powodu braku dokumentów potwierdzających aktualne badania techniczne pojazdu. W większości państw wystarczającym dokumentem do weryfikacji, czy pojazd przeszedł wszystkie niezbędne badania, jest wpis i pieczątka w dowodzie rejestracyjnym tego pojazdu. Wynika to z Dyrektywy PEiR 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE, której artykuł 10 stanowi:Jak informuje ZMPD, zgodnie z doniesieniami przewoźników w przypadku kontroli na terytorium Węgier brak takiego dokumentu może skończyć się mandatem nawet w wysokości 800 000 UHF (ponad 10 tys. zł).