Duster to najtańszy SUV na rynku. W podobnej cenie można mieć bazowo wyposażone auto miejskie, dlatego wysoki popyt na ten model nie powinien nikogo dziwić. Korzystny zakup to jednak połowa sukcesu. Istotna jest także tania eksploatacja. A właśnie taką zapewnia instalacja LPG, która może znaleźć się fabrycznie w popularnej Dacii.

Karoseria

Wnętrze

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dacia Duster 1.0 TCe LPG SL Celebration - z tyłu Tylną część karoserii tworzą kwadratowe lampy z motywem „X”, szyba z przyciętymi rogami, bardzo długa, acz niezwykle prosta klapa bagażnika i zderzak z masywną osłoną. Kliknij, aby przejść do galerii (15)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dacia Duster 1.0 TCe LPG SL Celebration - fotele Fotele wyglądają bardzo przyzwoicie. Czarny materiał kontrastujący z niebieskimi wstawkami i przeszyciami tworzy spójną i atrakcyjną całość. Kliknij, aby przejść do galerii (15)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dacia Duster 1.0 TCe LPG SL Celebration - przód Przód zdobią reflektory z ciemnymi kloszami (i ledami do jazdy dziennej), szeroki grill o ciekawej fakturze i maska z dyskretnymi przetłoczeniami. Kliknij, aby przejść do galerii (15)

Technologia

Wrażenia z jazdy

Okiem przedsiębiorcy

Podsumowanie

Sylwetka rumuńsko-francuskiego SUV-a nie ma w sobie fajerwerków, ale nie zawaham się jej nazwać udaną. Auto jest całkiem zgrabne i przyzwoicie narysowane. Tylną część karoserii tworzą kwadratowe lampy z motywem „X”, szyba z przyciętymi rogami, bardzo długa, acz niezwykle prosta klapa bagażnika i zderzak z masywną osłoną. Z kolei przód zdobią reflektory z ciemnymi kloszami (i ledami do jazdy dziennej), szeroki grill o ciekawej fakturze i maska z dyskretnymi przetłoczeniami. Prezentowana wersja SL Celebration wyróżnia się dodatkowo czarnymi „kapturkami” lusterek, dedykowanymi felgami, srebrnymi relingami i przyciemnionymi oknami z tyłu.Nie da się prościej – oto najkrótszy opis kokpitu prezentowanej Dacii. Próżno tu szukać zbędnych dodatków, ale to nie oznacza, że są jakieś duże braki w wyposażeniu. Wręcz przeciwnie, jest niemal wszystko, czego można oczekiwać: elektryka szyb i lusterek, automatyczna klimatyzacja, wielofunkcyjna kierownica i dotykowy ekran multimedialny zintegrowany z systemem kamer (360 stopni). Zegary są oczywiście analogowe, dlatego konserwatywni klienci będą zadowoleni.Jako że mamy do czynienia z wersją zasilaną również gazem, pod lewą dyszą nawiewu wygospodarowano miejsce na dodatkowy wskaźnik ujawniający poziom napełnienia zbiornika LPG. Niestety, tym samym straciliśmy funkcję komputera pokładowego dotyczącą aktualnego zasięgu. Szkoda, bo liczba jest z pewnością bardziej konkretna, niż kreski i kropki. To jednak kwestia przyzwyczajenia – po pierwszym „wyczerpaniu” zbiorników wiadomo już jednak, ile możemy pokonać przy danym położeniu wskaźnika. Warto poświęcić też kilka słów materiałom. Owszem, nie jest to wciąż wysoka półka, ale widać bardzo duży postęp w porównaniu do poprzednika (także w kwestii spasowania).Fotele wyglądają bardzo przyzwoicie. Czarny materiał kontrastujący z niebieskimi wstawkami i przeszyciami tworzy spójną i atrakcyjną całość. Zakres regulacji jest wystarczający. Brakuje tylko nieco dłuższych siedzisk i kierownicy regulowanej w drugiej płaszczyźnie. Drugi rząd sprosta oczekiwaniom dwóch osób o przeciętnych gabarytach – najlepiej by ich wzrost nie przekraczał 180 cm, ponieważ nie ma przesadnie dużej przestrzeni na nogi.A co z bagażnikiem? Jest wystarczająco duży. Jego standardowa pojemność sięga 445 litrów. Po złożeniu tylnej kanapy, możliwości rosną do 1478 litrów. Nie są to rekordy, ale pamiętajmy, że rozmiary auta też są „mocno kompaktowe”. Na pochwałę zasługują solidne obicia tapicerskie, szeroki otwór załadunkowy i nisko (jak na SUV-a) poprowadzony próg.Sercem tego egzemplarza jest bazowy silnik TCe o pojemności 1 litra. Dzięki doładowaniu, udało się wykrzesać z niego 100 KM (przy 5000 obr./min.) i 170 Nm (przy 2000 obr./min.). Jak większość z Was wie, występuje on jedynie z napędem na oś przednią. W przeniesieniu mocy na koła pomaga 5-biegowa przekładnia manualna. Osiągi nie są rewelacyjne, ale w rzeczywistości wydają się lepsze, niż sugerują to dane fabryczne. Sprint do pierwszej setki zajmuje około 13,5 sekundy, a prędkość maksymalna przekracza 170 km/h.Przejdźmy do instalacji gazowej. Uruchamia się automatycznie, dlatego użytkownik auta nie musi pamiętać o „przełączaniu”. Zintegrowano ją ze zbiornikiem o pojemności ok. 34 litrów. Spalanie LPG wynosi ok. 9 litrów bez eko-praktyk, co oznacza pokonanie 100 km za mniej niż 20 zł (poniżej 2 zł za litr). Samodzielnie pracujący benzyniak potrzebuje przynajmniej 7 litrów, co oznacza wydatek niecałych 30 zł przy aktualnych cenach (lekko ponad 4 zł za litr). Jako że fabryczny gaz oznacza dodatkowy wydatek 1000 zł, inwestycja zwróci się już po 10 000 km. Jest więc bez wątpienia bardzo dobrym pomysłem.Duster lubi bezdroża, ale w prezentowanej konfiguracji, z powodu przedniego napędu, nie nadaje się do zaawansowanego off-roadu. Zjechanie z asfaltu na nierówne podłoże nie stanowi jednak najmniejszego problemu. Krótkie zwisy karoserii i prześwit wynoszący 21 centymetrów pozwalają na bezstresową jazdę po leśnych ścieżkach. Solidne osłony ochronią natomiast dolne partie karoserii przed poważniejszymi zarysowaniami.Mimo doładowania, jednostka napędowa jest stosunkowo prosta. Trzeba przyzwyczaić się do 3 cylindrów, które potrafią przenieść lekkie wibracje. Moc rozwijana jest dość płynnie, jak na tego typu konstrukcję. Gdybym mógł sobie czegoś życzyć, byłby to na pewno szósty bieg. Sama instalacja gazowa działa bardzo płynnie i bezobsługowo. Moment przełączenia na LPG jest nieodczuwalny, dlatego nie ma mowy o jakimkolwiek wpływie na kulturę pracy.W dziedzinie prowadzenia trudno oczekiwać sportowej zwartości. Aczkolwiek w porównaniu do poprzednika jest znacznie pewniej, szczególnie przy wyższych prędkościach. Zawieszenie godnie tłumi nierówności, a wyciszenie zostało poprawione względem pierwszej generacji. W mieście można liczyć na zwrotność i bardzo dobrą widoczność (na wszystkie strony). Jeżeli ktoś nie czuje się pewnie, to z pomocą przychodzi wspomniany system kamer z możliwością wyboru wyświetlanej strony pojazdu.Przypomnę, że instalacja LPG kosztuje 1000 zł i startuje wraz z drugim poziomem wyposażenia (Essential). To oznacza, że Duster z gazem kosztuje co najmniej 53 400 zł. I jest to bezkonkurencyjna oferta. Wariant SL Celebration stanowi wydatek 63 400 zł, co wciąż należy do bardzo korzystnych propozycji. Gwoli ścisłości dodam, że najdroższy jest diesel w wersji Prestige i z napędem 4WD – kosztuje 79 900 zł.SUV-em Dacii interesują się zarówno klienci indywidualni, jak i firmy. Dla tych pierwszych przewidziano kredyt z umową do nawet 96 miesięcy. Dla tych drugich przygotowano leasing z umową na okres od 24 do 60 miesięcy, opłatą wstępną od 0% i opcją wykupu od 1% do 35% ceny samochodu. Wachlarz finansowy obejmuje również tzw. Start Smart, który ogranicza się do miesięcznych rat i opcji wymiany na nowy model po upływie umowy (25-61 miesięcy).Jeżeli ma być oszczędnie, to już konkretnie... Duster z podstawowym silnikiem oraz instalacją LPG jest bardzo dobrym wyborem dla osób poszukujących taniego w eksploatacji, prostego, ale wszechstronnego samochodu. Ponadto, jego design może się podobać, a pod względem ceny nie ma sobie równych. Zrezygnowanie z gazu byłoby w tym przypadku nierozsądne.