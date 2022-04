Dacia Duster 1.3 TCe EDC ulubionym autem polskim kierowców

Rumuński SUV wciąż jest jednym z ulubionych samochodów polskich kierowców. Potwierdzają to wyniki sprzedaży.

Wnętrze

Technologia

Wrażenia z jazdy

Dacia Duster 1.3 TCe EDC - przód Pod maską benzynowy silnik 1.3 TCe oddający do dyspozycji 150 koni mechanicznych oraz 250 niutonometrów.

Okiem przedsiębiorcy

W samym 2021 roku Dacia Duster znalazła w naszym kraju niemal ponad 5600 nabywców indywidualnych, do dało jej drugą pozycję na rynku. Ten rezultat mówi sam za siebie. Warto podkreślić, że w salonach jest już wersja po liftingu.Druga generacja tego modelu jest rozwinięciem koncepcji poprzednika. Niemniej jednak trudno mówić o ewolucji. Marka poczyniła postępy na wszystkich frontach i ten model jest tego dowodem. Nawet pod względem stylistycznym prezentuje godny poziom.W tej sylwetce jest sporo surowości, ale nowoczesności też odmówić jej nie można. Wyraźny prześwit i masywne osłony podkreślają charakter rumuńskiego samochodu. Nie ma tu za wielu akcentów „dekoracyjnych”, ale to żadna wada. Wręcz przeciwnie. Biżuteryjna Dacia byłaby czymś absurdalnym. A tak mamy do czynienia z przemyślanym designem zgodnym z wizerunkiem producenta.Bardzo cieszy, że w kabinie można poczuć się naprawdę dobrze. Owszem, plastiki nie są tak przyjemne w dotyku jak poduszka, ale wyglądają całkiem estetycznie, a przy tym je solidnie spasowano. Poza tym, sam projekt kokpitu nie ma znaczących wad związanych z ergonomią. Wszystko jest tu na swoim miejscu. Gdybym miał do czegoś się przyczepić, to byłby to brak potencjometru – klasyczne pokrętło od głośności byłoby bardziej intuicyjne.Zegary pozostały analogowe, co spodoba się konserwatywnym nabywcom. Ich tarcze są proste i bardzo czytelne. Sąsiaduje z nimi komputer pokładowy znany od lat – nie skrywa żadnych tajemnic. Przed wskaźnikami zamontowano kierownicę wielofunkcyjną, której wieniec dobrze leży w dłoniach.Po liftingu pojawił się nowy ekran multimedialny, który ma przyjazny interfejs. Wszystko jest tu logiczne rozmieszczone. Warto podkreślić, że urządzenie jest kompatybilne ze smartfonami, dlatego można skorzystać z Android Auto i Apple CarPlay. Reakcja na dotyk nie budzi zastrzeżeń. Pod tym instrumentem wygospodarowano miejsce na kilka klawiszy (m.in.: tryb eko, centralny zamek i system kamer, światła awaryjne) oraz niezależny panel klimatyzacji. Obsługa tego ostatniego jest bardzo wygodna. Plusem jest także liczba praktycznych rozwiązań. Nie brakuje tu półek, kieszeni czy schowków.Fotele, wbrew pozorom, wyglądają bardzo estetycznie. Do tego mają funkcję podgrzewania. Ich zakres regulacji nie jest ogromny, ale osoby średniego wzrostu nie powinny mieć najmniejszych kłopotów z dobraniem właściwej pozycji. Oczekiwałbym jednak nieco dłuższego siedziska, które lepiej podpierałoby uda. W drugim rzędzie można dostrzec skromne gabaryty, jak na kompaktowego SUV-a. Wysocy pasażerowie nie będą mieli za dużo przestrzeni na nogi.Z kolei bagażnik oddaje do dyspozycji 411 litrów pojemności. Otwór jest duży, a progu załadunku znajduje się na akceptowalnej wysokości. Nie ma tu za wielu praktycznych dodatkow. Użytkownik może skorzystać z mocowań w podłodze i haczyków umieszczonych na burtach. Warto podkreślić, że po złożeniu drugiego rzędu możliwości przewozowe rosną do 1444 litrówPrezentowany egzemplarz oferuje najbardziej dynamiczną konfigurację w całej gamie. Jej fundamentem jest benzynowy silnik 1.3 TCe oddający do dyspozycji 150 koni mechanicznych oraz 250 niutonometrów. Przenoszeniem tego potencjału na oś przednią zajmuje się automatyczna przekładnia EDC. Fajnie, że inżynierowie nie zdecydowali się na bezstopniowy automat, który na pewno nie spisywałby się równie dobrze.Osiągi rumuńskiego SUV-a są naprawdę niezłe. Sprint do setki zajmuje 9,7 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 199 km/h. To dla wielu znacznie więcej niż potrzeba. Pamiętajmy, że Dacia Duster nie ma sportowych aspiracji. Przynajmniej na asfalcie.Warto również wspomnieć o zużyciu paliwa. Jak podaje producent, można uzyskać średnią na poziomie 6,2 litra w cyklu mieszanym. Jeżdżąc przepisowo udało mi się osiągnąć 6,5 litra bez ospałego traktowania pedału gazu. To naprawdę fajny wynik.To auto ma naprawdę dużo wigoru! Wszystko za sprawą wspomnianego silnika 1.3 TCe, który jest znacznie bardziej udaną konstrukcją, niż jego poprzednik. Odzwierciedla to również bardzo wysoka kultura pracy. Nie ma mowy o żadnych wibracjach czy przesadnym hałasowaniu. Do tego dochodzi dobrze działający automat. Warto podkreślić, że przenoszenie takiej mocy na jedną oś nie stanowi najmniejszego problemu nawet na śliskim asfalcie.Układ jezdny nie jest raczej rajdowy, ale to oczywiście nie dziwi. Nazwałbym go akceptowalnie precyzyjnym. W zakrętach można wyczuć położenie przednich kół, a przy prędkościach autostradowych nie trzeba się bać. I więcej w tym zakresie nie potrzeba. Najważniejsze, że Dacia Duster potrafi przemieszczać się komfortowo na różnych nawierzchniach, co już nie było takie oczywiste.No właśnie, nawierzchnie. Zjechanie z asfaltu nie stanowi żadnego problemu. Choć nie jest to wersja z 4x4, leśne dukty nie są przeszkodami. Krótkie zwisy karoserii i słuszny prześwit pozwalają wjechać dalej, niż przeciętnym, współczesnym SUV-em tego segmentu. Oczywistym jest, że z napędem na obie osie możliwości byłyby znacznie większe, ale dla większości użytkowników „ośka” będzie wystarczająca.Przejdźmy do cennika. Za bazową konfigurację tego modelu trzeba zapłacić 65 200 złotych. Wtedy otrzymamy egzemplarz z benzynowym silnikiem 1.0 TCe o mocy 90 koni mechanicznych. Problemem nie jest tu jednak moc tylko pierwszy poziom wyposażenia wykluczający nawet klimatyzację. Lepiej więc dopłacić nieco ponad 7 tysięcy do wersji Comfort.Prezentowany wariant występuje od razu z topowymi wariantami wyposażenia dlatego stanowi wydatek co najmniej 94 300 złotych. Wydaje się to sporą sumą, dopóki nie otworzymy cenników potencjalnych konkurentów. W porównywalnych wersjach kosztują kilkadziesiąt tysięcy więcej. Poważnie.Dacia Duster jest propozycją budżetową, ale nie tak bardzo, jak może się wydawać. Druga generacja to wyraźny postęp na wszystkich płaszczyznach. Nic więc dziwnego, że cieszy się takim zainteresowaniem. Jeżeli producent utrzyma właściwy poziom cenowy, to popyt na ten samochód potrwa jeszcze wiele lat.