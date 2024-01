Elektromobilność - podsumowanie 2023 roku

57 tysięcy samochodów zeroemisyjnych jeździło po polskich drogach na koniec grudnia 2023 roku - wynika z z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA.

Na koniec 2023 roku po polskich drogach jeździło już ponad 57 tysięcy samochodów zeroemisyjnych. W ostatnim roku wzrosła znacznie liczba zarejestrowanych samochodów dostawczych i ciężarowych oraz autobusów z napędem elektrycznym oraz liczba samochodów osobowych typu hybryda plug-in. Niewątpliwie w zwiększającej się sprzedaży pojazdów elektrycznych pomaga rozwój sieci ładowania. I chociaż liczba punktów ładowania powinna być większa to z całą pewnością pieniądze przeznaczone w ostatnim czasie na dofinansowanie budowy nowych stacji ładowania przyniosą pozytywny efekt. Klienci wybierają chętnie również samochody z klasycznym napędem hybrydowym, bo tych przyrosło na polskich drogach o prawie 40% więcej niż rok wcześniej. Biorąc pod uwagę europejską politykę, można być pewnym, że liczba pojazdów z silnikami spalinowymi będzie sukcesywnie malała. Szczególnie dotyczy to samochodów z silnikiem Diesla. – mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM.

Łączna liczba nowo uruchomionych, ogólnodostępnych punktów ładowania w 2023 r. wyniosła 1513. To historyczny rekord i wzrost o 15% względem roku 2022. Branża liczyła jednak na znacznie lepszy wynik. W 2024 r. kluczowe jest możliwe szybkie wdrożenie przez administrację centralną postulatów legislacyjnych, które PSPA wraz z ponad 250 partnerami przygotowało w ramach „Białej Księgi Nowej Mobilności”. Opracowanie zawiera ponad 30 konkretnych propozycji zmian regulacyjnych i systemowych w obszarach infrastruktury ogólnodostępnej, infrastruktury budynkowej i badań technicznych stacji ładowania. Istotne jest zwłaszcza zdecydowane usprawnienie procedur przyłączeniowych. W przeciwnym razie Polska nie ma szans na wypełnienie celów nowego, unijnego rozporządzenia AFIR, którego przepisy będą stosowane już od kwietnia tego roku - mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Pod koniec grudnia 2023 r. po polskich drogach jeździło 98 348 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Flota w pełni elektrycznych, osobowych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła 51 211 szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 47 137 szt. Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 5 880 szt. Stale rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec grudnia składała się z 19 526 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 679 637 szt. Pod koniec ubiegłego roku park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 1179 szt.Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec grudnia 2023 r. w Polsce funkcjonowały 5933 ogólnodostępne punkty ładowania pojazdów elektrycznych (3282 stacji). 26% z nich stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 74% – wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W grudniu uruchomiono 104 nowe punkty.