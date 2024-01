W Gliwicach ruszyła produkcja użytkowych pojazdów elektrycznych Stellantis

Na ten moment czekał nie tylko producent, ale także polscy pracownicy gliwickich zakładów, którzy teraz mogą spać spokojnie. Ruszyła produkcja elektrycznej gamy dużych pojazdów dostawczych znanego koncernu.

Fabryka Stellantis w Gliwicach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Fabryka Stellantis, fot.2 Spory zakres zadań wykonują odpowiednio zaprogramowane roboty, które można spotkać praktycznie na każdym etapie - od projektu, poprzez testowanie, aż do produkcji. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Wraz z uruchomieniem produkcji modeli elektrycznych wchodzimy w nowy etap rozwoju zakładu, przyczyniając się do umocnienia pozycji Stellantis jako wiodącego producenta w zakresie zero-emisyjnej oferty w segmencie pojazdów użytkowych. Stellantis jest niekwestionowanym liderem w segmencie pojazdów użytkowych w regionie Europy z ponad 38% udziałem w rynku samochodów elektrycznych - oznajmił Grzegorz Buchal, dyrektor fabryki.

Fiat e-Ducato - dla kurierów i nie tylko

Użytkowe modele Stellantis wyjeżdżają z gliwickiej fabryki, która pierwotnie należała do General Motors. Jak powszechnie wiadomo, później została wchłonięta przez grupę PSA, aż w końcu stała się częścią jednego z największych graczy w przemyśle motoryzacyjnym.Niegdyś produkowano tam Opla Astrę. Od tego momentu minęły jednak lata, a sam zakład został zrestrukturyzowany oraz rozbudowany, by dopasować się do nowych potrzeb. Tym samym zakład Stellantis w Gliwicach wpisał się do historii jako pierwsze miejsce w Polsce, gdzie produkowany jest elektryczny VAN.Fiat e-Ducato to oczywiście jeden z kilku przykładów, które można wymienić. W tym towarzystwie znajdują się także elektryczne odmiany odpowiedników ze znaczkami Peugeota i Citroena. Proces produkcyjny został przystosowany do wydajnego wytwarzania każdego z wymienionych modeli.Ogromną zaletą gliwickich zakładów jest wysoki poziom zaawansowania technologicznego wymagający inwestycji kilkuset milionów euro. Spory zakres zadań wykonują odpowiednio zaprogramowane roboty, które można spotkać praktycznie na każdym etapie - od projektu, poprzez testowanie, aż do produkcji.Na terenie fabryki w Gliwicach można spotkać także automatyczne pojazdy, które dostarczają części w wybrane miejsce. Najbardziej imponuje jednak organizacja pracy oparta się na trzyzmianowym trybie umożliwiającym tworzenie kilkuset pojazdów dziennie.Elektryczne, użytkowe modele Stellantis zapewniają całkiem niezłe parametry techniczne, jak na dzisiejsze standardy w tym segmencie. Fiat e-Ducato posiada jednostkę elektryczną, która generuje 270 koni mechanicznych i 410 niutonometrów. Nigdy wcześniej takie wartości nie były dostępne w tym modelu.Istotną częścią całego układu jest akumulator trakcyjny, który ma 110 kWh pojemności. Według producenta, ma zapewniać do 420 kilometrów zasięgu. Jak wynika z przeprowadzonych testów w warunkach zimowych, elektryczny VAN może pokonać ponad 300 kilometrów bez wyrzeczeń. Ładowanie o maksymalnej mocy 150 kW pozwala uzupełnić energię od 0 do 80 procent w 55 minut.Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Fiat e-Ducato występuje w dwóch długościach (L3, L4) i dwóch wysokościach (H2, H3). Najtańsza z wersji, czyli pojedyncza kabina w wydaniu E-Ducato L3 kosztuje 245 082 złote netto. Za wersję z podwójną kabiną trzeba zapłacić natomiast minimum 252 357 złotych netto. W ofercie są także furgon i skrzynia.