Licznik Elektromobilności: ponad 9 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania

150 953 osobowe samochody BEV i PHEV jeździły po polskich drogach na koniec lutego 2025 roku - wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA. Liczba punktów ładowania wynosi obecnie 9 125.

Przeczytaj także: Licznik Elektromobilności: czy na polskim rynku ciężarówek elektrycznych w 2025 r. dojdzie do przełomu?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile samochodów całkowicie elektrycznych jeździło po polskich drogach na koniec lutego 2025?

Ile jest punktów ładowania pojazdów elektrycznych?

Ile zarejestrowano nowych i używanych pojazdów elektrycznych?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Licznik Elektromobilności - luty 2025 Według danych z końca lutego 2025 r., w Polsce były zarejestrowane łącznie 84 802 osobowe i użytkowe samochody całkowicie elektryczne (BEV). Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Od początku roku w Polsce przybyło prawie 500 nowych punktów ładowania, z czego niemal połowę stanowiły szybkie punkty DC – ich udział w polskiej sieci infrastruktury ogólnodostępnej systematycznie wzrasta. Impuls do znacznie szybszej rozbudowy punktów DC mogą stanowić dwa nowe programy wsparcia, których regulaminy poznaliśmy w ubiegłym tygodniu. Nabory zostaną uruchomione pod koniec marca. Oba programy są od siebie niezależne, ale ich efektywność rynkowa zależy od odpowiedniej koordynacji naborów. W wielu lokalizacjach, zwłaszcza tranzytowych wzdłuż sieci TEN-T, dopłaty do punktów ładowania powinny zostać skorelowane z dofinasowaniem przyłącza wysokiej mocy. W tym kontekście, biorąc pod uwagę znacznie krótszy czas trwania konkursu na wsparcie infrastruktury ładowania (ma trwać do końca sierpnia, zaś nabór dotyczący przyłączy do końca grudnia), kwestią kluczową będzie w szczególności odpowiednio sprawne procedowanie złożonych wniosków przez NFOŚIGW. Charakter naboru w ramach programu dopłat do infrastruktury ładowania sprawia również, że potencjalni beneficjenci powinni we wnioskach racjonalnie określić kwotę oczekiwanego dofinansowania, aby zwiększyć swoje szanse w konkursie – mówi Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM.

Luty okazał się być bardzo dobrym miesiącem rejestracji zarówno nowych jak i używanych pojazdów. Jeżeli chodzi o wyniki nowych pojazdów, efektem wzrostu jest zapewne wprowadzenie nowego programu wsparcia – NaszEauto, a tylko w ciągu kilku pierwszych tygodni funkcjonowania tego programu wpłynęło ponad 1300 wniosków. Znacznie wzrosła liczba rejestracji hybryd plug-in, ale to też nie dziwi, bo w związku z zaostrzeniem celów emisyjnych, które muszą zostać spełnione w 2025 roku, producenci przygotowali bardzo dobrą ofertę na te modele pojazdów. Nieco gorsza sytuacja jest w przypadku samochodów dostawczych – w ciągu dwóch pierwszych miesięcy bieżącego roku – w porównaniu z rokiem ubiegłym – liczba rejestracji tych pojazdów spadła. Tu przyczyną spadków jest zapewne zakończenie programu wsparcia Mój Elektryk. Warto odnotować bardzo dynamiczne wzrosty w segmencie elektrycznych motocykli, motorowerów i pojazdów mikro, a także pojazdów wodorowych. Na zakończenie należy też zaznaczyć, że w Polsce przekroczyliśmy liczbę miliona sztuk zarejestrowanych osobowych i dostawczych samochodów hybrydowych, co więcej – ilość tych pojazdów dynamicznie i sukcesywnie rośnie – mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM.

Przeczytaj także: 2024 rokiem stagnacji na rynku samochodów elektrycznych

Na koniec lutego flota samochodów osobowych z napędem elektrycznym liczyła 150 953 sztuk. Flota w pełni elektrycznych, osobowych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) wynosiła 76 384 szt., a hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 74 569 szt. Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 8 451 szt. Stale rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec lutego składała się z 23 880 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 1 014 635 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów zeroemisyjnych w Polsce wzrósł do 1 512 szt. (z czego pojazdy całkowicie elektryczne stanowiły 1423 szt., zaś wodorowe – 89 szt.).Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się infrastruktura ładowania. Pod koniec lutego 2025 r. w Polsce funkcjonowało 9 125 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 31% z nich stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), a 69% – wolne punkty prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.