6 rzeczy, które warto zrobić przygotowując auto do wiosny

Powoli kończy się zima. Myśląc o nadchodzącej wiośnie, powinniśmy także pomyśleć, jak przygotować do tej pory roku nasz samochód. Co dokładnie powinniśmy zrobić i od czego zacząć? Radzi ekspert Santander Consumer Multirent.

Na dobry początek mycie i odkurzanie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Pierwszym krokiem powinno być gruntowne wymycie pojazdu Na koniec mycia trzeba dokładnie wysuszyć auto, żeby nie dopuścić do powstania zacieków – w tym celu najlepiej użyć ręcznika z mikrofibry. Nie należy zapominać także o porządnym oczyszczeniu wnętrza samochodu.

Sprawdzenie zużycia elementów pojazdu

Ważnym aspektem przygotowania się do nowej pory roku, którego nie możemy pominąć, jest kontrola układu jezdnego i kierowniczego, a zwłaszcza hamulców. Ich intensywna eksploatacja na śliskiej drodze mogła bowiem doprowadzić do znacznej degradacji tarcz. Kontroli należy poddać także stan płynu hamulcowego – co najmniej raz na dwa lata. To ważne, ponieważ płyn hamulcowy odpowiada m.in. za skrócenie drogi hamowania, szybkość reakcji na wciśnięcie pedału hamulca, zabezpieczenia części układu przed działaniem korozji, a tym samym przedłużanie ich żywotności czy ochronę części gumowych przed pęcznieniem. Użytkowanie płynu, który nie ma prawidłowych parametrów może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji na drodze – komentuje Radosław Major, starszy specjalista ds. floty z Santander Consumer Multirent.

Przygotowując się na wiosnę warto skontrolować również filtry, zwłaszcza biorąc pod uwagę zwyczajową, niską jakość powietrza i obecność smogu w sezonie zimowym – dodaje Radosław Major z Santander Consumer Multirent. - Poza wymianą filtra olejowego, należy przyjrzeć się filtrowi kabinowemu i powietrza. Warto pamiętać, że mają one znaczenie nie tylko dla żywotności samochodu, lecz również dla zdrowia kierowcy i pasażerów. Nie bagatelizujmy także kontroli i wymiany piór wycieraczek, które szczególnie w trudnych warunkach zimowych szybko się zużywają. W efekcie zamiast wyraźnej drogi widzimy smugi, a szyba nie jest właściwie oczyszczana z wody.

