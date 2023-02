Na przestrzeni pierwszych dziewięciu miesięcy minionego roku rejestracje nowych samochodów z instalacją LPG zanotowały wzrost o 12,8 proc. rdr. Biorąc pod uwagę inflację, rosnące ceny benzyny i ON oraz ciągle stosunkowo niewielkie nasycenie rynków Unii Europejskiej autami wyposażonymi w alternatywne napędy, nie jest to dużym zaskoczeniem. Auto na gaz jest w stanie wygenerować w budżecie domowym sporą oszczędność. Czy jednak jest to opcja także dla tych, którzy leasingują samochód?

Przeczytaj także: Kto ma obowiązek rejestracji i opłacania odbiornika radiowego w leasingowanym samochodzie? Wyrok NSA

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy instalację LPG można zamontować w leasingowanym aucie?

Jak wygląda związana z tym procedura?

O czym warto pamiętać przy instalacji LPG?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Czy instalację LPG można zamontować w leasingowanym aucie? Leasingobiorca nie może zapominać, że każda nawet najmniejsza zmiana w przedmiocie leasingu powinna być poprzedzona pisemną zgodą firmy leasingowej.

Niezbędna zgoda leasingodawcy

Osoba, która chce zainstalować LPG w swoim aucie powinna pamiętać przede wszystkim o tym, żeby poinformować leasingodawcę, który pozostaje właścicielem pojazdu – komentuje Andrzej Zapotoczny, Zastępca Kierownika Zespołu Obsługi Klienta – Sekcja Techniczna z Santander Consumer Multirent. – Leasingobiorca nie może zapominać, że każda nawet najmniejsza zmiana w przedmiocie leasingu powinna być poprzedzona pisemną zgodą firmy leasingowej. Jest to bardzo istotne, ponieważ doposażenie samochodu na własną rękę, leasingodawca może potraktować jako złamanie warunków umowy i w konsekwencji ją wypowiedzieć.

Instalację LPG możemy zamontować samodzielnie… ale najczęściej na swój koszt

Instalacja LPG a leasing samochodu - przeglądy i ubezpieczenie

Z pewnością warto zwrócić uwagę na korzyści wynikające z posiadania LPG w użytkowanym samochodzie. Santander Consumer Multirent finansuje zarówno nowe pojazdy, fabrycznie wyposażone w instalację gazową, jak i te w których z łatwością można ją zamontować po wypełnieniu wniosku i otrzymaniu zgody leasingodawcy. Możemy więc leasingować auto z instalacją LPG, bez względu na to na jaki model się zdecydujemy – komentuje Andrzej Zapotoczny z Santander Consumer Multirent. - W pierwszym przypadku koszty montażu autogazu mogą być uwzględnione w całości finansowania pojazdu. Natomiast w sytuacji, gdy klient decyduje się na to doposażenie w trakcie trwania umowy, koszt ponosi leasingobiorca.

Samochody z instalacją LPG w Polsce to potężna flota. Szybciej niż inne państwa europejskie zaczęliśmy zauważać płynące z nich korzyści. Według danych ACEA opublikowanych w styczniu 2023 roku, tylko auta osobowe zasilane w ten sposób stanowią w naszym kraju aż 13,4 proc. floty. Dla porównania we Włoszech jest to 7 proc., a w Holandii 1,1 proc. Świadczy to o dużym zainteresowaniu Polaków tym ograniczającym koszty środowiskowe i domowe paliwem.Z powodu niepewnej sytuacji na rynku paliwowym m.in. w związku z wejściem w życie embarga na import z Rosji, a także rosnących kosztów życia, można przewidywać, że będziemy mu jeszcze bardziej przychylni. Co zrobić w sytuacji, gdy chcemy zainstalować instalację LPG w leasingowanym aucie ? Zazwyczaj nie ma ku temu przeszkód, ale musimy liczyć się z koniecznością spełnienia pewnych procedur.W celu poinformowania firmy leasingowej o swoich zamiarach, leasingobiorca ma obowiązek wypełnić stosowny wniosek i poczekać na jego akceptację. Musi zdawać sobie jednak sprawę, że wystawienie zgody wiąże się z określoną opłatą, która powinna być ujęta w tabeli opłat dodatkowych dołączonej do umowy leasingowej.Po otrzymaniu zgody na doposażenie auta w instalację LPG, leasingobiorca może sam wybrać miejsce montażu. Trzeba pamiętać przy tym, że zakładana instalacja musi być nowa i dobrej jakości, ponieważ doposażenie samochodu nie powinno obniżyć jego wartości całkowitej. Zajmująca się tym stacja musi też posiadać stosowny certyfikat, który uprawnia ją do wprowadzania takich zmian w samochodach.To jednak nie wszystko. Leasingobiorca musi zdawać sobie sprawę, że w większości przypadków to on poniesie koszty modyfikacji. Rzadziej zdarza się tak, że koszt instalacji pokrywa leasingodawca. W takiej sytuacji dochodzi do zmiany umowy leasingowej w taki sposób, że koszt instalacji jest doliczany do całkowitej sumy rat spłacanych przez korzystającego. Niezależnie od tego, kto pokryje koszt instalacji, leasingobiorcę czeka jeszcze opłata związana z wpisaniem adnotacji o instalacji w dowodzie rejestracyjnym.Firma leasingowa w żaden sposób nie kontroluje założonej instalacji gazowej. Leasingobiorca musi pamiętać więc, że podczas montażu powinien otrzymać homologację na instalację gazową, zaświadczenie transportowego dozoru technicznego na zbiornik, fakturę za wykonaną usługę oraz książeczkę gwarancyjną. Jest to szczególnie ważne, ponieważ bez dwóch pierwszych dokumentów nie wykona on przeglądu technicznego i będzie miał problemy ze sprzedażą pojazdu. Ponadto każdy z nich jest niezbędny do uzyskania obowiązkowego wpisu w dowodzie rejestracyjnym.Korzystający na własną rękę musi zająć się także przeglądami zgodnie z wytycznymi producenta instalacji. W nowych autach z instalacją LPG pierwszy odbywa się po roku, a każdy kolejny trzeba wykonać co następne 12 miesięcy. Częstotliwość ta może jednak ulec zmianie ze względu na konieczność wcześniejszej wymiany niektórych części eksploatacyjnych samochodu np. świec zapłonowych lub oleju silnikowego.Istotną kwestią przy montażu LPG jest też ubezpieczenie. Taka zmiana w aucie wpływa na wysokość wartości pojazdu i powinna być zgłoszona. Dzięki temu w przypadku szkody lub kradzieży, ubezpieczenie uwzględni koszty naprawy instalacji lub wyższego odszkodowania.Na koniec warto jeszcze pamiętać, żeby przy instalacji LPG zawsze mieć przynajmniej 25 proc. benzyny w zbiorniku, ponieważ to na niej odbywa się rozruch zimnego silnika. Nawet podczas jazdy na autogazie, pompa paliwa nie przestaje pracować. Długotrwała jazda z minimalną ilością benzyny może skończyć się więc uszkodzeniem pompy lub innej części układu paliwowego.