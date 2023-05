Jak dbać o samochód, by nie tracił na wartości?

Jak dbać o samochód, aby był sprawny i nie tracił na wartości? Zbyt rzadkie przeglądy, serwisowanie wyłącznie tych najpoważniejszych usterek czy niewłaściwe użytkowanie auta mogą znacząco wpłynąć na jego żywotność. Nie bez znaczenia jest także odpowiednia eksploatacja - często to sami kierowcy, poprzez brak odpowiednich umiejętności powodują szybsze zużycie niektórych podzespołów pojazdu. O czym warto pamiętać, a czego unikać, aby odpowiednio zadbać o kondycję auta, podpowiadają eksperci serwisu autobaza.pl.

Regularne przeglądy i serwisowanie

Olej silnikowy powinniśmy wymienić przynajmniej raz w roku. Jeżeli użytkujemy auto regularnie i pokonujemy duże dystanse, pilnujmy, by nie jeździć bez wymiany dłużej niż 10-15 tysięcy kilometrów. Filtry, takie jak filtr oleju, powietrza, paliwa oraz filtr kabinowy, również powinny być wymieniane zgodnie z zaleceniami producenta. Niedrożność filtra może przyczynić się do gorszych osiągów, wyższego spalania i kosztownych uszkodzeń silnika. Pamiętajmy, że dbanie o nasze auto to inwestycja nie tylko w jego długą żywotność, ale także nasze bezpieczeństwo – radzi Przemysław Gąsiorowski, ekspert serwisu autobaza.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Ważne są regularne przeglądy i serwisowanie Badanie techniczne musi być przeprowadzane co najmniej raz w roku, podczas którego mechanik powinien sprawdzić stan silnika, układu hamulcowego, układu kierowniczego oraz zawieszenia.

Podwozie

Karoseria nie mniej ważna

Rdza bardzo często pojawia się w miejscach niewidocznych na pierwszy rzut oka – przy podwoziu, nadkolach czy pod zderzakiem. Aby się nie rozprzestrzeniła, dobrze szybką ją usunąć, najlepiej u sprawdzonego blacharza oraz zabezpieczyć uszkodzony fragment odpowiednimi preparatami, aby korozja nie powróciła. Przed zimą warto również zainwestować w dokładne oczyszczenie spodu auta i zabezpieczenie go specjalną powłoką woskowo-bitumiczną, która ochroni metalowe elementy przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych i pozwoli jeździć przez kolejne 2–3 lata bez zmartwień – podpowiada Przemysław Gąsiorowski, ekspert serwisu autobaza.pl.

Dobre praktyki

Kupując auto używane, warto przede wszystkim zapoznać się z jego historią serwisową. Można poprosić aktualnego właściciela o wgląd do książki serwisowej lub dotychczasowych faktur za wykonane naprawy. Niestety często sprzedający nie przechowują takich dokumentów lub po prostu nie chcą ich przekazać osobie zainteresowanej, dlatego przed zakupem można zweryfikować wszystkie informacje o pojeździe w serwisie autobaza.pl. W naszych raportach udostępniamy klientom nie tylko historię pojazdu i dane techniczne. Dołączamy do nich również kompleksowe procedury serwisowe dedykowane dla danego modelu, dzięki czemu klient ma wiedzę, jaki serwis i kiedy powinien zostać wykonany, aby auto służyło nam jak najdłużej – podpowiada Przemysław Gąsiorowski, ekspert serwisu autobaza.pl.

Podstawową zasadą dbania o samochód jest regularne dokonywanie przeglądów i serwisowanie. Badanie techniczne musi być przeprowadzane co najmniej raz w roku, podczas którego mechanik powinien sprawdzić stan silnika, układu hamulcowego, układu kierowniczego oraz zawieszenia. Serwisowanie pozwala na wykrycie i naprawienie ewentualnych usterek, zanim staną się poważnym problemem, w myśl zasady – lepiej zapobiegać, niż leczyć.Płyny eksploatacyjne, takie jak olej silnikowy, skrzyni biegów, mechanizmu różnicowego, płyn chłodniczy, hamulcowy i do wspomagania, powinny być wymieniane w określonym przez producenta czasie. Dobrze dobrany środek o parametrach ściśle spełniających wymogi producenta sprawi, że wszystkie newralgiczne układy auta będą miały zapewnione optymalne warunki pracy.Układ jezdny samochodu jest kolejnym elementem, który wymaga uwagi. Elementy zawieszenia i układu hamulcowego oraz opony powinny być wymieniane zgodnie z zaleceniami producenta. Nowoczesne samochody wyposażone w czujniki są w stanie poinformować nas o zużyciu poszczególnych podzespołów, ale również przewidzieć czas lub dystans, jaki dzieli nas od wizyty w warsztacie. Dlatego warto zwracać uwagę na wszelkie niepokojące hałasy dochodzące spod maski lub z układu jezdnego.Podwozie samochodu zawiera skomplikowane i precyzyjne elementy, których uszkodzenie może nie być widoczne na pierwszy rzut oka. Dlatego warto regularnie serwisować auto i wymieniać uszkodzone elementy zawieszenia. Nawet niewielkie drgania czy lekko przekrzywiona kierownica podczas jazdy na wprost mogą wskazywać na problem z układem kierowniczym.Opony są równie ważne i mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Regularne sprawdzanie ciśnienia i stanu opon jest kluczowe dla zapewnienia właściwej przyczepności i komfortu jazdy.Nasze auta w ciągu roku narażone są na skrajne warunki atmosferyczne – wysokie temperatury, wilgoć, mróz oraz sól, którą drogowcy obficie posypują ulice w czasie zimy. Aby samochód wyglądał jak nowy i nie tracił na wartości, należy regularnie dbać o jego karoserię. Częste mycie, usuwanie na bieżąco soli, ptasich odchodów czy błota, a także zabezpieczanie lakieru specjalnymi środkami może uchronić nasze auto przed korozją.Nie tylko regularny serwis i wymiana eksploatacyjnych elementów mają wpływ na bezawaryjność samochodu, ale również styl jazdy kierowcy. Warto pamiętać, że agresywna i dynamiczna jazda wpływa negatywnie na stan techniczny pojazdu oraz zwiększa zużycie paliwa. Wymuszanie wysokich obrotów silnika, gwałtowne hamowanie czy szybka jazda po nierównych drogach zwiększają ryzyko uszkodzeń elementów zawieszenia, układu hamulcowego oraz felg i opon. Podobnie sytuacja wygląda, jeśli kierowca nie używa sprzęgła w odpowiedni sposób. Może to prowadzić do jego szybszego zużycia oraz innych części układu przeniesienia napędu.Z kolei zbyt duża ilość bagażu lub przeciążenie samochodu mogą wpłynąć na jego stan techniczny, a także na zużycie paliwa i ogólną wydajność. Dlatego ważne jest, aby unikać nadmiernego obciążenia samochodu i przestrzegać jego maksymalnej pojemności ładunkowej.