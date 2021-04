Czas na wiosenny przegląd samochodu. Na co zwrócić uwagę?

Śnieg, lód, mróz, sól na drogach. To tylko niektóre z zimowych niedogodności, które doskwierają kierowcom, ale już niedługo na parę ładnych miesięcy odejdą w zapomnienie. Zmotoryzowani powinni jednak pamiętać, że nie tylko nadejście zimy, ale również pojawienie się wiosny to moment, w którym warto zadbać o odpowiednie przygotowanie samochodu. Od czego zacząć? Na czym powinien się skupić wiosenny przegląd samochodu? Oto, co radzi w tej kwestii ekspert Das WeltAuto.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Oczywistym objawem są palące się kontrolki, np. od silnika lub oleju i problem z uruchomieniem – mówi Rafał Beń, ekspert serwisowy Das WeltAuto dealera Lellek w Opolu. Warto również zwrócić uwagę, jeśli podczas jazdy na wprost auto ściąga na boki, słyszymy nienaturalne dźwięku podczas jazdy lub grzechotanie podczas odpalania. Kolejnym objawem, że coś jest nie tak, jest wpadający pedał w podłogę podczas hamowania – dodaje Rafał Beń.

Na pewno każdy może sprawdzić poziom oleju, płynu chłodzącego, płynu do spryskiwaczy. To podstawy. Warto też skontrolować stan bieżnika oraz jego głębokość. Nie musimy mieć nawet miernika, wystarczy zapałka i linijka – mówi Rafał Beń.

Jeśli ktoś czuje się pewniej, może samodzielnie sprawdzić i wymienić klocki i tarcze hamulcowe oraz wykonać proste naprawy zawieszenia. Jeśli jednak mechanika nie jest czyjąś mocną stroną i nie chce ryzykować, wszelkie naprawy lepiej zostawić profesjonalnym mechanikom i korzystać z autoryzowanych stacji – podsumowuje Rafał Beń.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Pielęgnacja samochodu po zimie Z drobnymi rysami na karoserii po zimowym odśnieżaniu szczotką również można częściowo poradzić sobie samemu

Kierowcy, którzy nie przepadają za zimą i panującymi wówczas warunkami na drogach, mogą odetchnąć z ulgą - już jeden rzut oka za okno pozwala stwierdzić, że najgorsze jest już za nimi. Jednocześnie jednak powinni pamiętać, że po miesiącach narażania aut na śnieg, wilgoć, sól, zimno i wszechobecne dziury w nawierzchniach, nadeszła pora wiosennego przeglądu czterech kółek.Nie trzeba być wykwalifikowanym mechanikiem, aby zauważyć niektóre objawy, które mogą sugerować, że z samochodem jest coś nie tak.Takie działanie hamulca może być spowodowane starym płynem w układzie, do którego dostała się wilgoć. Jest to niezwykle niebezpiecznie i znacznie wydłuża drogę hamowania potrzebną do zatrzymania samochodu.Właśnie płyny eksploatacyjne, takie jak hamulcowy, chłodzący czy olej silnikowy mogą mocniej zużywać się podczas mrozów oraz tracić swoje właściwości i na to również należy zwrócić uwagę. Oprócz tego szczególnie narażone na uszkodzenia są elementy podwozia, zawieszenia oraz układy: kierowniczy, wydechowy, paliwowy, a także wspomniany już wcześniej - hamulcowy. Jednak w tym przypadku samodzielna naprawa dla osoby nieobeznanej z mechaniką może być problematyczna. Wtedy należy oddać przegląd samochodu w ręce profesjonalistów.Ekspert Das WeltAuto radzi co możemy zrobić samodzielnie, a co zostawić profesjonalistom?Pamiętajmy, że nawet jeśli nie znamy się na motoryzacji, a tym bardziej na mechanice, to ciągle są czynności, które nie wymagają wizyty w serwisie.Minimalna dopuszczalna głębokość bieżnika to 1,6 mm. Przy czym warto również pamiętać, że opony znacznie tracą swoje pierwotne parametry po upływie pięciu lat.Po zimie warto również dokładnie umyć samochód, włącznie z elementami podwozia. Zalegająca sól, brud i piasek z pewnością nie wpłyną dobrze także na karoserię. Najlepiej dokładnie namoczyć całe auto, jednocześnie unikając ostrego strumienia wody, następnie umyć dedykowanym do samochodów szamponem i dobrze spłukać.Z drobnymi rysami na karoserii po zimowym odśnieżaniu szczotką również można częściowo poradzić sobie samemu. Oczywiście ręczne polerowanie całego auta będzie pracą czasochłonną i będzie sporym wyzwaniem, dlatego korektę lakieru całej karoserii lepiej zostawić profesjonalistom. Drobnymi rysami warto zająć się samemu. Będzie to znacznie tańsze, a efekt będzie widoczny od razu.W tym celu należy nałożyć na zarysowanie kilka kropel pasty lekkościernej do polerowania (np. typu AIO) za pomocą zwilżonego pada polerskiego i wypolerować kolistymi ruchami element krzyżowo – pionowo oraz poziomo. Po wypracowaniu pasty zetrzyj jej nadmiar czystą ściereczką z mikrofibry. W przypadku większych zarysowań i uszkodzeń lakierniczych lepiej odstawić pojazd do specjalisty, który dokładnie się tym zajmie.Po naprawieniu wszelkich ubytków lakierniczych warto zastanowić się i rozważyć zabezpieczenie nadwozia folią ochronną PPF, powłoką polimerową, kwarcową lub ceramiczną, lub najbardziej powszechnym woskowaniem lakieru. Dzięki temu oszczędzimy sobie w przyszłości dodatkowych rys, odbarwień, odprysków czy korozji, a przy okazji sprawimy, że auto będzie się bardziej błyszczeć.