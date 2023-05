Coraz więcej elektrycznych samochodów użytkowych

Na koniec kwietnia 2023 roku w Polsce po polskich drogach jeździło 73 695 samochodów osobowych z napędem elektrycznym i 3924 samochodów dostawczych i ciężarowych - tak pokazuje Licznik Elektromobilności, uruchomiony przez PZPM i PSPA. Funkcjonowało 2768 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Przeczytaj także: 67 127 osobowych samochodów elektrycznych na koniec marca 2023

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile osobowych samochodów elektrycznych jeździło po polskich drogach na koniec kwietnia 2023?

Ile jeździ w Polsce elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych?

Ile na koniec kwietnia było stacji ładowania?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Licznik Elektromobilności - kwiecień 2023 Na koniec kwietnia w Polsce było zarejestrowane łącznie 40 926 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Ostatnie miesiące pokazują, że w Polsce hybrydy plug-in cieszą się zainteresowaniem porównywalnym do samochodów bateryjnych. Zapewne jednym z powodów tego zainteresowania jest fakt, że sieć ładowania jest wciąż niewystarczająca do potrzeb. Bardzo dobry rezultat rejestracji samochodów ciężarowych i przede wszystkim dostawczych wiąże się z tym, że wiele firm użytkujących floty tych pojazdów posiada własne stacje ładowania zlokalizowane w bazach. Ponadto, z uwagi na fakt, że coraz więcej miast decyduje się na zamykanie centrów dla samochodów innych niż zeroemisyjne, należy się spodziewać, że liczba elektrycznych pojazdów dostawczych będzie rosła bardzo dynamicznie. Można też przypuszczać, że gdyby producenci nadal nie doświadczali problemów z dostawami półprzewodników, liczba samochodów dostarczanych na rynek byłaby znacznie większa, bo obecnie popyt na te samochody znacznie przewyższa możliwości produkcyjne - mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM.

Warto odnotować, że w kwietniu padł rekord pod względem liczby nowo zarejestrowanych samochodów elektrycznych o DMC powyżej 3,5 t. Na polskie drogi trafiło ponad 30 takich pojazdów. Taki wynik cieszy, zwłaszcza biorąc pod uwagę brak dostępności w naszym kraju subsydiów adresowanych do nabywców samochodów kategorii N2 oraz N3. Oprócz wdrożenia dofinansowania, elektryfikacja tego sektora na skalę masową wymaga wprowadzenia szeregu zmian regulacyjnych, w tym m.in. zwolnienia eHDV z opłat za przejazdy po drogach krajowych, czy usprawnienia procesu przyłączania do sieci elektroenergetycznej ultraszybkich stacji ładowania. W kontekście szybko postępującej transformacji sektora transportu w UE obowiązywanie kompleksowego systemu wsparcia stanowi kluczowy warunek wzmocnienia konkurencyjności polskich przewoźników oraz utrzymania ich wiodącej pozycji w europejskiej branży TSL. Dla przypomnienia - mówimy tu o branży, dzięki której w Polsce znajduje zatrudnienie niemal milion osób, a jej udział w PKB wynosi prawie 6% - mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Przeczytaj także: 70 263 samochodów elektrycznych na koniec lutego 2023

Z Licznika Elektromobilności wynika, że w Polsce na koniec kwietnia zarejestrowano łącznie 40 926 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV).Po polskich drogach jeździło 73 695 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Flota w pełni elektrycznych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła 37 027 szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 36 668 szt. Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 3 924 szt., z czego BEV stanowiły ponad 99%. Stale rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec kwietnia składała się z 17 097 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 541 305 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 865 szt.Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym , rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec kwietnia 2023 r. w Polsce funkcjonowało 2768 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5440 punktów). 31% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 69% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W kwietniu uruchomiono 69 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (135 punktów).