Dobre opony, czyli jakie?

Kiedy bieżnik w dotychczasowych oponach jest mniejszy niż dopuszczony na wskaźniku zużycia – nadchodzi czas na kupno nowych opon. Nie oszukujmy się, wybór opon to poważna decyzja. Nie podejmujcie jej pochopnie. Warto dokładnie sprawdzić testy i parametry, etykiety i producenta. Opony to jedyny element samochodu, który ma bezpośredni kontakt z nawierzchnią drogi. Od ich jakości zależy bezpieczeństwo i komfort jazdy, a także długość hamowania i zużycie paliwa. To właśnie dlatego wybór odpowiednich opon jest niezwykle ważny.

Złej jakości i źle dobrane opony mogą wydłużyć drogę hamowania nawet o kilkanaście metrów, co w krytycznej sytuacji może mieć tragiczne konsekwencje – tłumaczy Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Jak wybrać nowe opony?

Użyte technologie w zależności od segmentu cenowego opon – najwięcej i najlepsze są w segmencie opon premium, nieco mniej w oponach medium – czyli klasy średniej, podstawowe parametry bezpieczeństwa w zamian za niższą cenę są w oponach budżetowych. Natomiast jedynie czarny kolor i cena to atuty opon niskiej jakości produkowanych na dalekim wschodzie. Testy i badania pokazują, że marka i renoma producenta ma znaczenie – bo przekłada się na przyczepność opon i nasze bezpieczeństwo.

Rozmiar opony: musi odpowiadać rozmiarowi felg i specyfikacji danego samochodu. Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu lub na boku opony.

Indeks prędkości i nośności: te parametry określają maksymalną prędkość i dopuszczalne obciążenie, z jakim może pracować opona. Należy je dobrać do parametrów danego samochodu i stylu jazdy.

Rodzaj bieżnika: opony zimowe, letnie i całoroczne mają różne wzory i mieszanki bieżnika, które są przystosowane do różnych warunków pogodowych.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze opon?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze opon?

robimy przebiegi roczne powyżej 10 tys. km

jeździmy nie tylko po mieście, ale też od czasu do czasu w trasy

mamy auto o mocy powyżej 150 KM i masie większej niż klasa kompakt

jeździmy dynamicznie

Dobrej jakości opony skracają drogę hamowania Na mokrej nawierzchni różnica w drodze hamowania między oponami nowymi a zużytymi może wynosić nawet kilkanaście metrów.

Nie warto kusić się na opony niskich osiągów, od nieznanych producentów – bo często nie tylko partie, ale konkretne zestawy nie trzymają jednolitych standardów. W czasie badań okazało się, że mają np. niejednakową głębokość bieżnika zarówno poprzecznie, jak i wzdłużnie – co już jest objawem dużych braków technologicznych. Przekłada się to wszystko na słabą przyczepność opon i tylko złudne bezpieczeństwo kierujących. Z reguły do pierwszego awaryjnego hamowania – podkreśla Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Gwarancja od daty zakupu

Pamiętajcie, że opony to nie jedzenie, które ma wyznaczony termin przydatności do spożycia! Opony nie tracą swoich właściwości od momentu ich produkcji – a wyprodukowane nawet kilka lat temu są pełnowartościowym produktem i zachowują wszystkie swoje właściwości oraz jakość. Dzięki specjalnym dodatkom przeciwstarzeniowym ogumienie nie zużywa się w magazynie w fabryce czy hurtowni, a jedynie podczas eksploatacji – wyjaśnia Piotr Sarnecki.

Zasada 3P

Na pewno nie używane!

Wyeksploatowane: co oznacza, że ich bieżnik jest zużyty i nie zapewnia odpowiedniej przyczepności.

Uszkodzone: mogą mieć pęknięcia, wybrzuszenia lub inne uszkodzenia, które mogą doprowadzić do rozszczelnienia opony podczas jazdy.

Niewłaściwie przechowywane: niewłaściwe przechowywanie opon może negatywnie wpłynąć na ich właściwości.

Używanych gum po prostu nie zakłada się dla własnego bezpieczeństwa. Opony mają zbyt delikatną, łatwą do zniszczenia strukturę wewnętrzną. Nie znamy historii takiego ogumienia – czy było niefachowo naprawiane lub czy poprzedni właściciel dbał o prawidłowy poziom ciśnienia w kole. Opona używana może być wewnętrznie bardzo zniszczona – po kolizji drogowej z uszkodzoną osnową, a nawet zniszczonym stalowym opasaniem – i tego w żaden sposób poza fabryką nie będziemy mogli sprawdzić. Używany zderzak, wahacz czy inne elementy dopuszczone prawem mogą być dostępne na rynku części używanych, bo bierzemy ten element w rękę i od razu widać jego stan. Opony zaś mają delikatną i łatwą do zniszczenia strukturę wewnętrzną, której nie jesteśmy w stanie ocenić wzrokiem – mówi Piotr Sarnecki.

Opona – niepozorna bohaterka bezpieczeństwa

Drogę hamowania – dobrej jakości opony skracają drogę hamowania, co może uratować życie w krytycznej sytuacji. Na mokrej nawierzchni różnica w drodze hamowania między oponami nowymi a zużytymi może wynosić nawet kilkanaście metrów!

Stabilność jazdy – odpowiednia konstrukcja opon zapewnia stabilność podczas jazdy, nawet na śliskiej nawierzchni. Przy gwałtownym manewrze lub poślizgu opony o wysokich parametrach mogą uratować przed wypadkiem.

Zużycie paliwa – opony o niskich oporach toczenia zmniejszają zużycie paliwa, co przekłada się na oszczędność pieniędzy. W skali roku różnica w zużyciu paliwa może sięgnąć nawet kilkadziesiąt litrów!

– opony o niskich oporach toczenia zmniejszają zużycie paliwa, co przekłada się na oszczędność pieniędzy. W skali roku różnica w zużyciu paliwa może sięgnąć nawet kilkadziesiąt litrów! Komfort jazdy – opony o niskim poziomie hałasu zapewniają komfortową jazdę bez irytującego huku. Długi dystans pokonany na cichych oponach to mniejsze zmęczenie i większy komfort dla podróżujących.

Pamiętaj: Dbanie o prawidłowy stan opon to inwestycja w bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich.

Regularnie sprawdzaj ciśnienie i stan opon, a w razie potrzeby wymień je na nowe.

Wybierając opony, kieruj się nie tylko ceną, ale przede wszystkim jakością i parametrami.

Opony to często niedoceniany element bezpieczeństwa. Kierowcy skupiają się na stanie technicznym samochodu, hamulcach czy układzie kierowniczym, zapominając, że to właśnie opony odpowiadają za przyczepność do nawierzchni oraz przeniesienie całej mocy silnika czy hamulców na jezdnię.Przy wyborze nowych opon należy wziąć pod uwagę kilka czynników:Zacznijmy najpierw od typu ogumienia. Nadchodzi wiosna, więc mamy do wyboru opony letnie lub całoroczne. Jeśli:- to opony całoroczne nie są dla nas. Albo zbyt szybko je zużyjemy, albo nie będziemy zadowoleni z ich przyczepności w środku lata. Wtedy wybierajmy porządne opony letnie.Najważniejsze jednak to, że przyczepność nawet najlepszych opon zimowych kończy się w temperaturach powyżej kilkunastu stopni C. Jeśli więc ktoś zamierza traktować na wpół zużyte zimówki jako opony całoroczne – to zdecydowanie odradzamy. Ich miękka mieszanka gumowa bieżnika powoduje, że już powyżej 20 stopni ich droga hamowania jest dłuższa od letnich odpowiedników o dwie długości samochodu. Trzeba również zwrócić uwagę na markę i model ogumienia. Dobry produkt od renomowanych producentów zapewnia większe bezpieczeństwo i komfort jazdy. Do podjęcia decyzji przydatne są testy realizowane przez instytuty lub media motoryzacyjne.Jak prawidłowo analizować testy opon? Przede wszystkim trzeba sprawdzić, przy jakiej temperaturze były realizowane. Warto też przeanalizować osiągi poszczególnych modeli i wytyczne producentów dotyczące użytkowania opon.Jeśli już musimy oszczędzić na oponach, to róbmy to rozsądnie. Pamiętajmy, że poniżej segmentu opon budżetowych są opony, które tylko wyglądają podobnie – natomiast ich przyczepność pozostawia wiele do życzenia. Dlatego są nazywane oponami niskich osiągów. Oczywiście opony budżetowe mają mniej zaawansowanych technologii niż opony klasy średniej i tym bardziej niż opony premium – dlatego są tańsze. Zapewniają jednak podstawowe bezpieczeństwo w określonych warunkach.Na oponie są także dodatkowe oznaczenia, w tym symbol E.C.E oznaczający homologację europejską, a w przypadku wariantów zimowych lub całorocznych – symbol alpejski (dla opon posiadających homologację zimową) oraz numer DOT, w którym zakodowane jest oznaczenie producenta, wytwórni oraz daty produkcji. Numer DOT służy producentom opon jedynie do identyfikacji modelu, fabryki i partii produkcyjnej. Data produkcji jest częścią tego kodu. Wprowadzenie kodu wymógł Departament Transportu w USA (stąd skrót DOT – ang. Department of Transportation) po to, by istniało oznaczenie umożliwiające identyfikację opony do reklamacji. Nadawanie więc dacie produkcji jakiegokolwiek innego znaczenia czy ważności jest po prostu pomyłką – bo opony nie starzeją się, gdy leżą na półce tylko w czasie eksploatacji. A najbardziej w czasie eksploatacji ze zbyt małym ciśnieniem.Sprawdzanie daty produkcji opon właściwie niczemu nie służy, bo najlepsi producenci opon udzielają gwarancji na opony osobowe od daty ich zakupu, a nie produkcji. Dlatego dokładnie zabezpiecz dowód zakupu opon – aby w razie potrzeby mieć możliwość reklamacji.By udowodnić, że opony magazynowane w hurtowni kilka lat nie są gorsze od świeżo wyprodukowanych, PZPO przeprowadził testy porównawcze na torze. Sprawdzano opony tego samego producenta, tego samego modelu i rozmiaru oraz z identycznym składem mieszanki bieżnika. Jeden komplet wyprodukowany w 2018, drugi 2020 na tym samym samochodzie. Test udowodnił, że kilkuletnie opony hamują tak samo dobrze jak te z ostatniej partii. Co więcej, żeby podnieść poprzeczkę nasz kierowca rajdowy przetestował opony z 2020 i 2017 również o identycznym składzie tego samego producenta. Wynik tych prób także pokazał, że nawet 3 letnia opona zachowuje swoje osiągi, kiedy jest profesjonalnie magazynowana. A tylko takie magazyny mają fabryki opon i hurtownie. Warto więc kupować opony z pewnego, oficjalnego kanału sprzedaży – online lub tradycyjnego. Testy są dostępne na www.oponymajamoc.pl.Zakup odpowiedniego ogumienia to jeden z filarów zasady 3P, czyli Porządne opony, Profesjonalny serwis, Prawidłowe ciśnienie. W tym celu Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego wprowadził system oceny zakładów wulkanizacji na podstawie niezależnego audytu ich wyposażenia oraz kwalifikacji personelu. Warsztaty spełniające wysokie standardy legitymują się Certyfikatem Oponiarskim PZPO, który w praktyce oznacza, że wymiana gum bądź ich naprawa wiąże się z gwarancją wysokiej jakości.3P to także właściwe ciśnienie w ogumieniu w trakcie jego eksploatacji. Niestety część kierowców o tym zapomina. Jak potwierdzają badania, aż 58 proc. kierowców zbyt rzadko sprawdza ciśnienie w oponach . Jeśli nie sprawdzamy ciśnienia, to opony starczą nam na 3 razy krócej! Zbyt niskie ciśnienie w oponach powoduje nawet dwukrotny wzrost temperatury warstw wewnętrznych – a to już prosta droga do rozerwania opon w czasie jazdy. Zbyt mała ilość powietrza sprawia, że bieżnik nie przylega właściwie do nawierzchni, co z kolei przekłada się na dłuższą drogę hamowania – ubytek o 0,5 bara wydłuża drogę hamowania nawet o 4 metry. Niedostateczne ciśnienie to również szybsze zużycie bieżnika. W przypadku niedopompowania o wspomniane 0,5 bara to nawet o 1/3 oraz większe opory toczenia, co przekłada się także na większy hałas o 3dB (w praktyce dwa razy głośniejsze). Brak powietrza w oponie to również zwiększone o 5 proc. zużycie paliwa.Kupowanie używanych opon jest bardzo niebezpieczne. Nigdy nie mamy pewności, w jakich warunkach były one eksploatowane i jakie mają ukryte wady. Używane opony mogą być:Opony, choć często niedoceniane, odgrywają kluczową rolę w bezpieczeństwie i komforcie jazdy. To jedyny element samochodu, który łączy go z drogą, a ich stan ma bezpośredni wpływ na: