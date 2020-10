Opony całoroczne. Są plusy, nie brakuje minusów

Sezonowa wymiana opon stała się wśród polskich kierowców właściwie standardem. Jest jednak i grupa, która stawia na opony całoroczne. Czy jest to faktycznie dobre rozwiązanie, czy raczej zastosowanie znajduje tu powiedzenie, że coś, co jest do wszystkiego, jest do niczego? Odpowiedzi na to pytanie udziela Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego.

ZALETY opon całorocznych:

pozwalają być przygotowanym na nagłe zmiany temperatury czy nieprzewidziane opady;

brak konieczności sezonowej wymiany.

WADY opon całorocznych:

gorsze osiągi w warunkach typowo letnich i typowo zimowych;

szybsze zużycie bieżnika;

gorsza przyczepność przy dynamicznej jeździe lub dużych prędkościach na autostradach.

– Kierowcy często podkreślają, że opony całoroczne to oszczędność pieniędzy na sezonowej przekładce opon. To prawda, ale to tylko jedna strona medalu. Po pierwsze wizyta u mechanika przy wymianie opon pozwala zdiagnozować usterki w kołach czy w zawieszeniu – to bardzo ważne, bo podczas jazdy opony narażone są na liczne uszkodzenia. Po drugie zaoszczędzone pieniądze wydamy szybciej na… kolejny komplet opon. Dlaczego? Jedną z wad ogumienia całorocznego jest to, że szybciej się zużywa – jeździmy na nim cały rok, a latem przy wyższych temperaturach szybciej się ścierają, bo mają bardziej miękką mieszankę niż letnie. Choć oczywiście nie tak miękką, jak zimowe – zwraca uwagę Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

– Oczywiście, nie wszyscy jeżdżą autostradami latem na wakacje czy zimą na ferie, więc dla pewnej grupy kierowców jest to dobry produkt. Jeśli ktoś porusza się głównie po mieście, mniejszym samochodem, jeździ spokojnie – to przy przebiegach poniżej 10 tys. kilometrów rocznie warto rozważyć kupno kompletu całorocznego, ale tylko renomowanej marki. Taki kierowca musi jednak pamiętać, że to nie będą opony zapewniające znakomitą przyczepność w każdych warunkach – dodaje Sarnecki.

Opony się nie psują

