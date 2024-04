Pęknięta szyba w samochodzie - ile kosztuje mandat, naprawa i ubezpieczenie?

Uszkodzenie szyby w samochodzie jest zdarzeniem dość częstym. Jego konsekwencje mogą być dla kierowcy dość kosztowne. Za jazdę z pęknięta szybą można dostać mandat, a nawet stracić dowód rejestracyjny. Wymiana szyby może kosztować nawet ponad 1000 zł. Zdaniem ekspertów z TUZ Ubezpieczenia dobrym pomysłem jest ubezpieczenie szyb w ramach polisy OC lub AC.

Najwięcej szkód związanych z pękniętymi szybami notujemy wiosną i latem, z kulminacją w lipcu. Początkowo może na to wpływać pozimowe zanieczyszczenie dróg materiałem wysypywanym w celu poprawy trakcji. Wiosną działają siły przyrody, która budzi się po zimie i w okresie przejściowym powodem szkód mogą być nisko latające ptaki, wichury miotające części drzew czy inne przedmioty lub nagłe lokalne opady gradu. Latem ruch pojazdów jest duży, wyjazdy wakacyjne w różne miejsca, także poza asfaltowe trasy, zwiększają ryzyko uszkodzenia szyby – mówi Mariusz Szczebelski Kierownik Biura Likwidacji Szkód Komunikacyjnych TUZ Ubezpieczenia.

Uszkodzona przednia szyba w przypadku policyjnej kontroli może być podstawą do wystawienia mandatu w wysokości do 500 zł. Dodatkowo kierowca może stracić dowód rejestracyjny do czasu usunięcia usterki.

Nawet 1000 zł za wymianę szyby

Ubezpieczyciel zapłaci za uszkodzoną szybę, nie stracisz zniżek za AC

Koszt takiego zabezpieczenia stanowi często niewielką część kwoty ubezpieczenia. Przykładowo składka za AC dla 54-letniego bezszkodowego kierowcy Skody Octavia o wartości 50 000 zł z Warszawy wynosi ok 1000 zł, a składka za szyby to w tym przypadku dodatkowo 105 zł. Biorąc pod uwagę koszt ewentualnej wymiany lub naprawy oraz prawnych skutków jazdy z taką usterką, zakup ubezpieczenia wydaje się rozsądnym wyjściem. Szczególnie jeśli korzystając z odszkodowania za uszkodzoną szybę nie tracimy zniżek OC i AC za bezszkodową jazdę – dodaje Marek Kaleta, Kierownik Zespołu Ubezpieczeń Komunikacyjnych TUZ Ubezpieczenia.

Szyby są jednym z najbardziej delikatnych i narażonych na uszkodzenia elementów samochodu. Według danych TUZ Ubezpieczenia aż 30 proc. wszystkich zgłoszonych ubezpieczycielowi szkód w ubiegłym roku związanych było właśnie z uszkodzeniem szyb. Jak podaje TUZ Ubezpieczenia, aż 85 proc. szkód „szybowych” powodują kamienie często wyrzucane przez koła innych aut. Pozostałe 15 proc. uszkodzeń to skutki aktów wandalizmu, działania sił natury czy losowych, nieszczęśliwych zdarzeń.O ile uszkodzenie bocznej czy tylnej szyby często nie stanowi dużego zagrożenia, sytuacja w przypadku defektu przedniej szyby wygląda już zupełnie inaczej. Nawet niewielkie pęknięcie, szczególnie po lewej stronie, w strefie kierowcy, może przyczynić się do pogorszenia widoczności. To z kolei może wydłużyć czas reakcji kierującego, co stanowi realne zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się w pojeździe, ale także dla innych uczestników ruchu.Zgodnie z artykułem 66 ustawy „Prawo o ruchu drogowym” stan pojazdu musi zapewniać jego bezpieczną eksploatację. Uszkodzona przednia szyba w przypadku policyjnej kontroli może być podstawą do wystawienia mandatu w wysokości do 500 zł. Dodatkowo kierowca może stracić dowód rejestracyjny do czasu usunięcia usterki.Przednia szyba może wymagać naprawy nawet po pozornie „błahym” uderzeniu małego kamienia. Nie każdy odprysk czy pęknięcie kwalifikuje ją od razu do wymiany. Naprawa w wielu przypadkach jest możliwa, jednak nie zawsze jest opłacalna. Nie przyniesie także efektu w przypadku większych uszkodzeń. Kiedy wymiana jest konieczna? Specjaliści zalecają ją najczęściej, gdy pęknięcie/uszkodzenie/odprysk znajduje się maksymalnie 10 cm od krawędzi szyby, jest na linii wzroku kierowcy lub gdy ma więcej niż 2 cm.O ile sama cena usługi wymiany szyby jest z reguły stała i zawiera się w średniej kwocie poniżej 300 zł, o tyle koszt samej szyby może stanowić dużo większy wydatek. Co prawda, koszt szyby o prostej konstrukcji może zamknąć się w 300-500 zł, jednak w przypadku aut wyposażonych w czujnik deszczu czy warstwę akustyczną trzeba przygotować się na wydatek nawet ponad 1000 zł.Towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają dodatkowe ubezpieczenie szyb w ramach polisy OC lub AC. Taki produkt zapewnia wypłatę odszkodowania za pęknięcie lub zniszczenie szyby spowodowane przez najpopularniejsze, wymienione wcześniej czynniki. Składka jest uzależniona od rodzaju polisy, do której dołączane jest ubezpieczenie oraz wieku pojazdu.Do najważniejszych kryteriów, o których warto pamiętać kupując ubezpieczenie szyb należy suma ubezpieczenia, czyli kwota, do jakiej ubezpieczyciel pokrywa szkody. W przypadku większości aut osobowych 5 tys. zł z pewnością wystarczy, by przeprowadzić naprawę od A do Z. Kolejnym czynnikiem decydującym o zakupie ubezpieczenia jest to, że zgłoszenie wymiany lub naprawy szyby nie powoduje utraty zniżek na OC lub AC. W przypadku posiadania Autocasco w wersji All Risk i zgłoszenia szkody z AC ochrona szyb jest oczywiście w zakresie, choć szkoda obciąża wtedy historię ubezpieczenia. Przy uruchomieniu opcji Autoszyby szkoda nie wpływa na historię z AC.