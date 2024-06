Opony motocyklowe: o czym pamiętać?

Sezon motocyklowy ruszył pełną parą. Dla właścicieli jednośladów oznacza on przysłowiowy wiatr we włosach i pogoń za przygodą. Nie powinni jednak przy tym zapominać o kluczowym dla nich i innych użytkowników drogi bezpieczeństwie. Jego wyrazem jest m.in. dbałość o stan techniczny pojazdu i jego ogumienie. Przyczepność opon motocyklowych to kwestia życia i zdrowia.

Motocyklowe TOP 5 od PZPO

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Sezon motocyklowy w pełni Rynek opon motocyklowych pęka w szwach od różnorodności

Po pierwsze „primo”

Jeśli chcemy poprawiać fabrykę i np. dodać nakedowi trochę scramblerowej duszy, to pogadajmy o tym ze sprzedawcą lub z profesjonalnym serwisem opon motocyklowych. Może się okazać, że pewne zmiany nie przyniosą korzyści – np. bez dodatkowej ingerencji w zawieszenie, albo będą niemożliwe z uwagi na błotniki. W poprawianiu fabryki trzeba uwzględniać też parametry homologacyjne maszyny, w tym indeksy opon. – podkreśla Piotr Sarnecki, dyrektor Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Po drugie „primo”: ciśnienie

Po trzecie:

Używane opony mogą być kuszącą alternatywą ze względu na niższą cenę. Należy jednak pamiętać, że mogą one kryć niebezpieczne, niewidoczne gołym okiem uszkodzenia, prowadzące do poważnych awarii i wypadków – zauważa Piotr Sarnecki z PZPO.

Po czwarte:

Po piąte:

Niestety, nawet najlepsze i wymarzone opony mogą zostać źle dobrane lub zniszczone przy montażu przez niefachowy warsztat. Jeśli do tego dodamy ryzyko nieprawidłowego montażu zawieszenia tylnego czy przeniesienia napędu, brak umiejętności sprawdzenia łożysk w kołach czy działania układu hamulcowego w serwisie, który nie posiada właściwych umiejętności w obszarze serwisu powierzonego motocykla, może to doprowadzić do usterki bądź nawet wypadku. Patrzę na to zarówno jako aktywny motocyklista, jak i ekspert prowadzący szkolenia techniczne w obszarze techniki motoryzacyjnej – wskazuje Rafał Kosiński z Akademii Praktycznych Umiejętności, która współpracuje przy szkoleniach z obsługi opon motocyklowych.

Użytkowanie opon – o czym pamiętać?

Rynek opon motocyklowych pęka w szwach od różnorodności. Od dualowych, sportowo- turystycznych i hypersportowych, przez klasyczne, aż po te dedykowane chopperom, skuterom off-roadowi i wszystkie segmenty pośrednie między nimi. Każdy typ motocykla i upodobania jeźdźców mają swoje specyficzne potrzeby i wymaga dopasowanych opon. Szczegółowe informacje na temat rozwiązań technologicznych stosowanych w różnych typach jednośladów znajdziesz bez problemu u producentów. Ale jakie są podstawowe zasady, których należy się trzymać, by wybrać opony zapewniające bezpieczeństwo?Pęknięta opona może podnieść ciśnienie każdemu i przerwać spotkanie z wiatrem we włosach. Często dość brutalnie. Więc zanim wdrożymy radę z internetu „zmniejsz ciśnienie w kołach, to zwiększysz przyczepność” – pamiętajmy, że takie rzeczy są bezpieczne tylko w zawodniczych oponach torowych. Cała reszta musi mieć ciśnienie wskazane przez producenta motocykla – bo zarówno zawieszenie, jak i rozmiar opon zostały z tym parametrem skorelowane.Nie oszczędzaj na swoim własnym bezpieczeństwie. Tańsze opony mogą być interesującą opcją, ale są tańsze dlatego, że są wykonane z gorszej jakości materiałów, z użyciem starszych technologii i nie oferują takiego poziomu bezpieczeństwa jak opony renomowanych marek. Pamiętaj, że opony to jedyny element motocykla, który ma bezpośredni kontakt z drogą, dlatego ich jakość ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Przyczepność zaczyna się i kończy na oponach.Regularnie sprawdzaj stan opon i dbaj o ich prawidłowe użytkowanie. Kontroluj ciśnienie, sprawdzaj bieżnik i nie dopuszczaj do uszkodzeń mechanicznych. Wymieniaj opony na nowe, gdy bieżnik się zużyje lub gdy pojawią się na nich jakiekolwiek uszkodzenia.Skorzystaj z fachowej pomocy. Jeśli nie masz pewności, jakie opony wybrać, jaki jest ich stan odwiedź doświadczonego mechanika lub doradcę w sklepie motocyklowym. Pomogą Ci dobrać opony do Twojego motocykla, stylu jazdy i potrzeb.Nowe opony nie wymagają mycia rozpuszczalnikami – warstwa zabezpieczająca zetrze się podczas pierwszych kilometrów jazdy. Pamiętaj, aby przez pierwsze 100-200 km ostrożnie pokonywać zakręty, stopniowo zwiększając wychylenie. Pozwoli to na dotarcie opon do maszyny i jeźdźca, zapewniając optymalną przyczepność i bezpieczeństwo.Dokładne wyważenie kół jest niezbędnym elementem bezpiecznych osiągów współczesnych motocykli. Zapewnia stabilność i radość z jazdy, eliminując drgania generowane przez niewyważone koła. Warto wyważanie powierzyć profesjonalistom.Uszkodzenia opon – takie, jak pęknięcia, naderwania, ubytki i uszkodzenia boków – kwalifikują je do natychmiastowej wymiany. Łatanie opon po przebiciu to też tylko tymczasowa opcja żeby dojechać do warsztatu i wymienić oponę. Chyba, że serwis ma odpowiednie tabele naprawcze i profesjonalne materiały oraz warunki do jej wykonania, a także daje gwarancję na swoją usługę.