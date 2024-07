Ceny OC i AC w II kw. 2024 w górę

Ceny polis OC i AC rosną w całym kraju - wynika z analizy przeprowadzonej przez CUK Ubezpieczenia. W II kwartale podwyżki widoczne były w każdym regionie. Zdaniem ekspertów kierowców czekają kolejne wzrosty cen tych ubezpieczeń.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaka jest średnia cena polisy OC w II kwartale 2024?

O ile wzrosły ceny AC?

Czy Polacy chętnie kupują polisy assistance?



Ceny polis OC i AC rosną w całym kraju

Średnia cena dodatkowej ochrony auta w minionym kwartale kosztowała kierowców średnio 1067 zł.

Branża ubezpieczeniowa reaguje proporcjonalnie do wydarzeń gospodarczych w kraju i na świecie. Utrzymuje się przewidywany trend wzrostu cen ubezpieczeń nie tylko w obszarze polis komunikacyjnych. Podwyżki zmieniają zachowania zakupowe klientów, którzy coraz więcej czasu poświęcają na porównywanie i wybór najkorzystniejszych stawek. Poznając oferty z całego rynku można sporo zaoszczędzić – mówi Marcin Dyliński, Członek Zarządu ds. Marketingu i E-Commerce w CUK Ubezpieczenia.

Kierowcy chętnie kupują krótkoterminowe assistance

Dodatkowe wsparcie assistance Polacy najczęściej kupują latem przy okazji wakacyjnych wyjazdów, wzrost sprzedaży widać także w okolicy długich weekendów. Okresy urlopowe powinny mobilizować kierowców do weryfikacji posiadanych polis. Aktualne OC w pakiecie z dodatkami AC i assistance to przede wszystkim mniejsze nerwy w przypadku awarii czy szkody oraz gwarancja zabezpieczenia likwidacji i oszczędności przy wysokich cenach części i serwisowania - dodaje Marcin Dyliński, Członek Zarządu ds. Marketingu i E-Commerce w CUK Ubezpieczenia.

Choć koszty ubezpieczeń komunikacyjnych rosną, kierowcy nie rezygnują z dodatkowych polis AC. A te przydają się szczególnie w okresie wakacyjnym, zapewniając pomoc w przypadku awarii samochodu lub wypadku. Średnia cena polisy OC komunikacyjnego w drugim kwartale 2024 wyniosła 637 zł. To o 17 proc. więcej niż w tym samym okresie rok temu i prawie 10 proc więcej niż w pierwszym kwartale 2024 roku. Ceny obowiązkowej polisy OC wzrosły w każdym województwie. Bez zmian w porównaniu do pierwszego kwartału tego roku pozostała również czołówka województw, w których stawki były najwyższe. W województwie dolnośląskim było to 782 zł, czyli o 10 proc więcej niż minionym kwartale. Kierowcy w województwie pomorskim płacili średnio 728 zł, czyli o 62 zł więcej niż trzy miesiące wcześniej. Stawkę zamyka województwo zachodniopomorskie ze średnią ceny polisy OC 688 zł i droższą o blisko 8 proc. niż na początku roku.Podwyżkom nie oparły się również ubezpieczenia AutoCasco. Średnia cena dodatkowej ochrony auta w minionym kwartale kosztowała kierowców średnio 1067 zł będąc wyższą o 4 proc. niż w pierwszym kwartale 2024. Ciekawostką może być fakt, że niektórych regionach ceny w tej grupie ubezpieczeń spadły. Najwyższy spadek odnotowano w województwie lubelskim blisko 9 proc. r/r.Od lipca wzrastają również kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na zapominalskich nałoży karę nawet 8600 zł za brak obowiązkowej polisy.Mimo podwyżek cen drugi kwartał przyniósł spore ożywienie w obszarze ubezpieczeń pomocowych. Cieplejsze miesiące, długie weekendy oraz rozpoczynające się wakacje zachęciły kierowców do sięgania po krótkoterminowe polisy assistance. Według danych ekspertów CUK Ubezpieczenia sprzedaż krótkoterminowych polis w systemie stand alone wzrosła o 200 proc. w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Oferowane produkty są dostępne na 7,14,30 lub 365 dni. Posiadają również atrakcyjne zakresy ubezpieczenia i nie mają limitu wieku pojazdu. Na rynku są produkty, które zabezpieczają holowanie auta w Polsce i Europie nawet do 2000 km. Gwarantują też pojazd zastępczy do 21 dni po wypadku.