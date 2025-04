Ceny OC w I kw. 2025 nawet 500 zł droższe niż przed rokiem

Średnia cena ubezpieczenia OC w I kwartale 2025 była wyższa o 19,7% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku - wynika z raportu Rankomat.pl. Najbardziej wzrosły stawki OC dla 19-latków - o ponad 500 zł. W porównaniu kwartał do kwartału widać jednak stabilizację cen.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmieniały się stawki OC od 2015 roku?

Gdzie kierowcy płacili najwięcej za OC w I kw. 2025?

Kto płacił najwięcej za OC?



Jaka była średnia cena OC w I kwartale 2025 roku?

Ubezpieczyciele badają rynek i szukają optymalnej strategii cenowej. W dalszej perspektywie spodziewamy się kolejnych wzrostów. Sprzyja temu sytuacja rynkowa, w której ubezpieczyciele wypłacają więcej odszkodowań, a także rosną koszty obsługi ubezpieczeń oraz likwidacji szkód. Wkrótce średnia składka przekroczy 700 zł, a najlepszym sposobem, żeby zapłacić mniej, będzie porównywanie ofert wszystkich ubezpieczycieli. - mówi Bartosz Niewiadomski, prezes zarządu rankomat.pl.

Średnia cena ubezpieczenia OC od 2023 roku W pierwszym kwartale tego roku kierowcy za obowiązkową polisę komunikacyjną musieli zapłacić 118 zł więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Na Pomorzu już ponad 800 zł

Gdzie płaciliśmy najwięcej za OC w I kw. 2025? Najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województw: pomorskiego (810 zł), mazowieckiego (757 zł) i dolnośląskiego (756 zł).

Kto płacił najwięcej?

Najwyższe i najniższe ceny OC w I kw. 2025 W dalszym ciągu za OC najwięcej płacą najmłodsi kierowcy – 19-latkowie płacili średnio 2619 zł.

Średnia cena OC dla 19-latków wzrosła o ponad 500 zł. Ten wzrost o 25,6% powoduje, że najmłodsi kierowcy są grupą, która najbardziej odczuwa podwyżki cen obowiązkowej polisy komunikacyjnej. Różnica w cenie polisy między nimi, a 61-latkami wynosi ponad 2 tys. zł. Na szczęście porównując ceny, mają szansę zaoszczędzić nawet ponad 2700 zł, a dzięki naszemu programowi wspierającemu młodych kierowców otrzymają kolejnych 300 zł zniżki. – mówi Łukasz Wyrzykowski CMO rankomat.pl.

Średnia cena OC w I kwartale 2025 była wyższa o 19,7% niż w 2024 roku. W województwach i miastach wojewódzkich wzrosty wyniosły od kilkunastu do prawie 25%. Patrząc jednak na ceny obowiązkowych polis komunikacyjnych z perspektywy następujących po sobie kwartałów, widać tymczasową stabilizację. W porównaniu do ostatnich 3 miesięcy 2024 roku, w pierwszych 3 miesiącach 2025 roku odnotowano obniżkę o 0,9%. To pierwszy spadek od 7 kwartałów.Średnie ceny OC rosły dynamicznie w latach 2015–2017. W tym okresie największy poziom osiągnęły podwyżki w I kwartale 2017 roku (+57,5% w porównaniu do I kw. 2016 r.). Przeciętna składka OC zaczęła obniżać się dopiero pod koniec 2017 roku, jej cena spadała w ujęciu kwartalnym do 2023 roku, potem znów regularnie rosła do końca 2024 roku. W I kwartale 2025 r. średnia cena obowiązkowego ubezpieczenia samochodu wyniosła 688 złotych i była o 19,7% wyższa niż w I kwartale 2024 r. Jednak ostatnie 3 miesiące przyniosły nieznaczny spadek na poziomie -0,9% w porównaniu do czwartego kwartału 2024 roku. Można uznać to za chwilową stabilizację ceny.Najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województw: pomorskiego (810 zł), mazowieckiego (757 zł) i dolnośląskiego (756 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z województw: podkarpackiego (568 zł), świętokrzyskiego (591 zł) i opolskiego (591 zł). Ceny ubezpieczenia OC były wyższe niż przed rokiem we wszystkich województwach. Podwyżki w poszczególnych regionach wyniosły od 168% (woj. podlaskie) do 21,4% (woj. śląskie).Jeszcze większe wzrosty miały miejsce w miastach wojewódzkich. Najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z Gdańska (961 zł), Wrocławia (931 zł) i Szczecina (874 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z Opola (651 zł), Katowic (690 zł) i Rzeszowa (700 zł). Ceny ubezpieczenia OC były wyższe niż przed rokiem we wszystkich miastach wojewódzkich. Podwyżki wyniosły od 18,9% we Wrocławiu do 24,6% w Gorzowie Wielkopolskim.W dalszym ciągu za OC najwięcej płacą najmłodsi kierowcy – 19-latkowie płacili średnio 2619 zł. Największe zniżki otrzymują zaś 61-latkowie (578 zł). Najtańsze w ubezpieczeniu były samochody marki Skoda (659 zł), natomiast najdroższe były BMW (877 zł). Panny i kawalerowie płacili 877 zł, a osoby pozostające w związku małżeńskim 634 zł.