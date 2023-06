Ceny OC w I poł. 2023 roku o 4,2% niższe r/r

W I połowie 2023 roku ceny OC były o 4,2% niższe niż w I połowie ubiegłego roku - wynika z raportu RanKING przygotowanego przez rankomat.pl.

Jaka była średnia cena ubezpieczenia OC w I półroczu br.?

Średnia cena polis w I półroczu 2023 r. wyniosła 502 zł. Była przez to niższa o 22 zł (4,2%) w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy zeszłego roku.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy średnia składka OC wzrosła o 5,3% w porównaniu do I kwartału 2023 r. Jest to pierwsza wyraźna podwyżka średniej ceny obowiązkowego ubezpieczenia od 2017 r. Pierwszy kwartał bieżącego roku mógł więc być ostatnim okresem, w którym właściciele samochodów cieszyli się niskimi cenami polis – komentuje Tomasz Masajło, Prezes Zarządu rankomat.pl

W ciągu ostatnich trzech miesięcy średnia składka OC wzrosła o 5,3% w porównaniu do I kwartału 2023 r.

Najdrożej na Pomorzu i Mazowszu

Najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województw: pomorskiego (597 zł), mazowieckiego (557 zł) i dolnośląskiego (550 zł).

Kto płacił najwięcej?

W I półroczu ubiegłego roku średnia cena była niższa w stosunku do analogicznego okresu roku 2021 o prawie 15%. Była to największa obniżka cen w ciągu 6 lat. Ostatnie analizy pokazują jednak, że spadki wyhamowały, a w zależności od perspektywy czasu, widoczne są nawet wzrosty cen. Nic dziwnego – rentowność rynku OC wg danych KNF jest minimalna.W raporcie RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych eksperci multiporównywarki rankomat.pl podsumowują, jak kształtowały się średnie składki OC w minionym półroczu i sprawdzają, w których regionach Polski kierowcy mogli liczyć na najkorzystniejsze oferty ubezpieczycieli.Średnia cena polis w I półroczu 2023 r. wyniosła 502 zł. Była przez to niższa o 22 zł (4,2%) w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy zeszłego roku. W II kwartale bieżącego roku odnotowano jednak podwyżkę w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2023 r. Średnia cena OC w drugim kwartale wyniosła 516 zł i była wyższa o 26 zł niż we wcześniejszym okresie.Wzrost cen ubezpieczenia OC nie jest zaskoczeniem. Jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego, rentowność rynku OC spadła do minimalnego poziomu. To efekt trwającego od kilku lat cyklu obniżek cen obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Tymczasem inflacja coraz mocniej daje znać o sobie ubezpieczycielom. Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że średnia wartość szkody (czyli kwota, jaką towarzystwa płacą z tytułu OC za naprawę uszkodzonych samochodów) wzrosła w ciągu roku o 15 proc.Najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województw: pomorskiego (597 zł), mazowieckiego (557 zł) i dolnośląskiego (550 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z województw: podkarpackiego (426 zł), opolskiego (434 zł) i świętokrzyskiego (443 zł). Ceny ubezpieczenia OC były niższe niż przed rokiem we wszystkich województwach. Obniżki wyniosły od -7,5% (woj. kujawsko-pomorskie) do -1,6% (woj. podkarpackie i opolskie).Jeśli jednak porównać I kwartał 2023 roku do II kwartału tego roku, to w całym kraju ceny polis wzrosły. Najwyższą podwyżkę odnotowano w województwie zachodniopomorskim (7,2%), a najniższą w kujawsko-pomorskim (2,5%).Najdroższym miastem wojewódzkim był Gdańsk. Tutaj za polisę kierowcy płacili średnio 698 zł. Na drugim biegunie znalazło się Opole, gdzie płacono 476 zł. W dalszym ciągu za OC najwięcej płacą najmłodsi kierowcy – 18-latkowie płacili średnio 1935 zł. Największe zniżki otrzymują zaś 61-latkowie (432 zł). Najtańsze w ubezpieczeniu były samochody marki Fiat (476 zł), najdroższe BMW (610 zł).