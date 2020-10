Auta elektryczne, telematyka, car sharing. Tak zmienia się flota samochodowa

Rozwój elektromobilności, popularyzacja rozwiązań z zakresu ekonomii współdzielenia, czy coraz szersze możliwości telematyki, to niektóre z czynników, które determinują to, jak zmienia się flota samochodowa współczesnych przedsiębiorstw. Najnowszym trendom w tym zakresie przygląda się „Barometr Flotowy” autorstwa Arval Mobility Observatory.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy w polskich flotach przybywa aut elektrycznych?



Co zachęca przedsiębiorców do inwestowania w napędy alternatywne?

Do czego polskim firmom potrzebne są rozwiązania telematyczne?

Co odróżnia Polskę od innych badanych państw?



Nasze dane znajdują potwierdzenie w decyzjach zakupowych. Segment aut elektrycznych i hybrydowych wydaje się być odporny na kryzys wywołany pandemią. W ciągu pierwszych trzech kwartałów roku zarejestrowano 60% więcej takich aut niż w analogicznym okresie 2019 r., mimo, że branża motoryzacyjna notuje spadki – mówi Radosław Kitala, Consultant & Arval Mobility Observatory Manager w Arval Service Lease Polska.

Rośnie grupa firm, które z pełną świadomością wybierają bardziej elastyczną i wygodniejszą mobilność opartą na wynajmie – mówi Robert Antczak, Dyrektor Generalny Arval Service Lease Polska. – To jeden z wielkich flotowych trendów, których w tegorocznym „Barometrze” opisano kilka. Ze szczególną uwagą warto obserwować zmiany napędzane pro-ekologicznym podejściem do biznesu. Auta hybrydowe czy elektryczne dawno pożegnały niszę – to najbardziej przyszłościowy segment rynku. Bardzo interesujący jest także zwrot w kierunku alternatywnych środków mobilności, takich jak rowery czy carsharing – dodaje.

Jak podaje „Barometr Flotowy”, auta elektryczne jeżdżą obecnie w 3% firmowych flot samochodowych. Na przestrzeni kolejnych trzech lat ich udział ma wzrosnąć do 18%. Z kolei z napędów alternatywnych korzysta dziś 30% firm, ale już za trzy lata mogą pojawić się w nawet co drugim przedsiębiorstwie. I wprawdzie takie rezultaty pozwalają się Polsce uplasować w pierwszej dziesiątce przebadanych krajów, to warto jednak podkreślić, że są to wyniki poniżej średniej.Z jakich powodów odpowiedzialni za flotę samochodową menedżerowie zamierzają sięgnąć po alternatywne napędy? Okazuje się, że najczęściej chodzi im o ograniczanie emisji zanieczyszczeń (26% odpowiedzi w przypadku osobówek i 16% w przypadku samochodów dostawczych). Na kolejnych pozycjach wskazywane są: redukcja kosztów paliwa (19%) oraz zminimalizowanie kosztów utrzymania floty samochodowej (odpowiednio 13% i 14% dla aut dostawczych).To, co odróżnia Polskę od innych badanych państw, to wyraźnie mniejsze znaczenie zachęt podatkowych do zakupu aut z napędami alternatywnymi. Gdy w naszym kraju tę korzyść w przypadku aut osobowych wskazywało zaledwie 13% ankietowanych, gdzie indziej średnio było to 27%.Chociaż pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na wiele trendów w mobilności, eksperci Arval przewidują, że wkrótce dominujący wcześniej trend zapewnienia mobilności jako usługi, powróci na dobre. Na popularności znów będą zyskiwać nowe formy przemieszczania się. Z badania wynika, że połowa firm w Polsce wdrożyła już alternatywne rozwiązania mobilne dla pracowników. W pozostałych krajach ten odsetek jest jeszcze wyższy (średnio 61%).Trzy rozwiązania, które najczęściej wybierają przedsiębiorstwa, to komunikacja publiczna (24%), wspólne dojazdy pracowników jednym środkiem transportu (20%) i korporacyjny system car sharingu (18%). Co piąta firma w Polsce rozważa wprowadzenie w ciągu najbliższych trzech lat współdzielonych rowerów lub już ich używa.Kolejny aspekt, na który położyli nacisk autorzy raportu to rosnąca popularność rozwiązań telematycznych. Aż 37% polskich firm deklaruje wykorzystanie takich narzędzi w zarządzaniu firmową flotą samochodową. To wzrost o 10 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem. Ten wynik jest również wyraźnie wyższy niż średnia dla pozostałych krajów, gdzie wykorzystanie takiej technologii deklaruje 33% przedsiębiorstw.Dla firm mniejszych, zatrudniających do 100 pracowników, najważniejszym celem inwestycji w rozwiązania telematyczne jest poprawa bezpieczeństwa kierowców – wspomina o tym aż 42% ankietowanych. W przypadku dużych polskich firm, zatrudniających więcej niż 100 pracowników, o bezpieczeństwie wspomina zaledwie 28% szefów flot, a najważniejszym celem wdrożenia elektronicznego nadzoru jest według nich ograniczenie kosztów. Deklaruje to aż 47% badanych, w porównaniu z 37% w mniejszych firmach.