Lexus RZ po liftingu: większy zasięg, szybsze ładowanie i lepsze prowadzenie

Nowy Lexus RZ, który zadebiutuje na rynku europejskim pod koniec 2025 roku, to zmodernizowany elektryczny SUV oferujący więcej mocy, wydajniejszy napęd i innowacyjny układ kierowniczy steer-by-wire. Model wyróżnia się poprawioną sztywnością nadwozia, zoptymalizowanym zawieszeniem oraz nowym akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 77 kWh, co przekłada się na większy zasięg i szybsze ładowanie. Wersja F SPORT oferuje aż 408 KM i przyspieszenie 0–100 km/h w 4,4 sekundy, a wszystkie wersje wyposażono w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i multimediów.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zmiany technologiczne wprowadzono w nowym Lexusie RZ na rok 2025, w tym nowy napęd i układ kierowniczy steer-by-wire.

Jak poprawiono zasięg i szybkość ładowania dzięki nowemu akumulatorowi litowo-jonowemu i ładowarce pokładowej 22 kW.

Czym wyróżnia się sportowa wersja RZ 550e F SPORT – moc 408 KM, przyspieszenie 0–100 km/h w 4,4 s oraz system Interactive Manual Drive.

Jakie udogodnienia i systemy bezpieczeństwa oferują nowe wersje wyposażenia, w tym multimedialny system Lexus Link i pakiet Lexus Safety System +3.

Cele modernizacji i rozwój technologii

Udoskonalony układ jezdny

Technologia steer-by-wire

Nowy napęd elektryczny i akumulator

Nowy napęd elektryczny i akumulator Lexus RZ wyposażony w napęd DIRECT4 dynamicznie rozdziela moment obrotowy między osiami, co przekłada się na stabilność i precyzję prowadzenia nawet na wymagających trasach

MODEL RZ 350e FWD RZ 500e AWD RZ 550e AWD Moc maksymalna (KM/kW) 224/165 381/280 408/300 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 7,5 4,6 4,4 Prędkość maksymalna (km/h) 160 180 180 Zasięg (WLTP, km) 558 (koła 18”)

508 (koła 20”) 500 (koła 18”)

456 (koła 20”) 450

Wnętrze i komfort akustyczny

Udoskonalony układ jezdny Nowy Lexus RZ oferuje większą moc i zasięg dzięki udoskonalonemu napędowi elektrycznemu oraz akumulatorowi o pojemności 77 kWh, zapewniając sprawność zarówno w mieście, jak i poza nim.

Wersja sportowa RZ 550e F SPORT

Dostępne wersje i wyposażenie

cyfrowe lusterko wsteczne

wyświetlacz przezierny HUD

wielokolorowe oświetlenie ambientowe

tapicerkę Ultrasuede

panoramiczny dach z niebieskiego szkła z możliwością przyciemniania

Prace nad nowym RZ skupiały się na trzech głównych celach:oraz. Marka, jako część koncernu Toyota, odpowiada za rozwój technologii elektrycznych i układów jezdnych, co znalazło odzwierciedlenie w nowym RZ.Nowy RZ cechuje się zwiększoną sztywnością nadwozia, zwłaszcza w przednim pasie, dzięki zastosowaniu grubszych paneli i mocniejszych spawów oraz dodatkowej rozpórce tylnej. Zawieszenie opiera się na kolumnach MacPhersona z przodu i podwójnych wahaczach z tyłu, które zostały dostrojone pod kątem balansu między komfortem a stabilnością. Zoptymalizowano również tuleje i dolne wahacze, co przekłada się na szybszą reakcję układu kierowniczego i lepszą efektywność energetyczną.Napęd na cztery kołazostał rozszerzony o szerszy zakres dynamicznego rozdziału momentu obrotowego między osiami, dostosowując się do stylu jazdy i warunków drogowych. System umożliwia m.in. rozkład momentu od 60:40 do 0:100 podczas ruszania i przyspieszania oraz od 80:20 do 0:100 w zakrętach. Wersjemogą opcjonalnie korzystać z systemu, który poprawia stabilność i komfort prowadzenia.Nowy Lexus RZ jest pierwszym modelem marki wyposażonym w układ kierowniczy, eliminujący mechaniczne połączenie między kierownicą a kołami. Sygnały sterujące są przekazywane elektrycznie, co pozwala na szybszą i bardziej przewidywalną reakcję układu. Kierownica ma nowy, kompaktowy kształt bez górnej i dolnej części, co poprawia widoczność i zwiększa przestrzeń dla kierowcy. System jest wyposażony w redundancję i awaryjne zasilanie, zapewniając bezpieczeństwo działania.jest standardem w wersjii opcjonalnie dostępny wW nowym RZ zastosowano litowo-jonowy akumulator o pojemności, który dzięki zmienionej konstrukcji ogniw i zwiększonej liczbie modułów pozwala na większą moc i zasięg. Akumulator jest umieszczony pod podłogą między osiami, co wpływa na niskie położenie środka ciężkości. System chłodzenia akumulatora współpracuje z klimatyzacją pojazdu i wykorzystuje chłodzenie wodne lub czynniki chłodnicze w zależności od warunków, co ogranicza degradację ogniw i poprawia wydajność podczas szybkiego ładowania czy intensywnej eksploatacji.Gama nowego Lexusa RZ składa się z trzech wersji elektrycznego napędu o różnych mocach i osiągach. Szczegółowe dane techniczne w poniższej tabeli dotyczą samochodów przed homologacją.Nowy Lexus RZ ładuje się szybciej niż poprzednik. To efekt zastosowania nowego akumulatora oraz ładowarki pokładowej o mocy, zamiast stosowanej do tej pory ładowarki. Tym samym zmodernizowany SUV jest już przygotowany do korzystania z publicznej infrastruktury ładowania prądem zmiennym o wyższej mocy.Lexus RZ ma poprawione parametry ładowania przy niższych temperaturach. Zastosowano nowy system podgrzewania akumulatora przed ładowaniem, który podnosi temperaturę ogniw przed rozpoczęciem procesu uzupełniania energii. Lexus szacuje, że przy temperaturzenaładowanie baterii od 10% do 80% zajmuje. Funkcję podgrzewania akumulatora kierowca może uruchomić manualnie z poziomu systemu multimedialnego lub automatycznie, jeśli stacja ładowania została dodana do trasy w systemie nawigacji lub ustawiona jako cel podróży. Możliwe jest też ustawienie podgrzewania na określoną godzinę.Poprawiono skuteczność działania grzałki baterii poprzez zmianę położenia wymiennika ciepła i nagrzewnicy płynu chłodzącego, co dodatkowo skraca czas ładowania w zimowych warunkach.Udoskonalone osiecharakteryzują się mniejszymi stratami mechanicznymi, wyższą mocą silników oraz lepszą kulturą pracy. Zastosowano m.in. łożyska kulkowe, trójwałowe przekładnie, układ smarowania bez mechanicznej pompy oraz półprzewodniki z węglika krzemu w przetwornicach. Konstrukcja silników została zmodyfikowana, aby zwiększyć moment obrotowy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii.Dzięki tym zmianom– według szacunków wersja przednionapędowa na 18-calowych kołach może przejechać nawet oniż poprzednik.Wnętrze nowego RZ zostało dodatkowo wyciszone poprzez zastosowanie nowych materiałów tłumiących dźwięki i drgania, m.in. klejów tłumiących drgania w podłodze, żywicznych osłon pod przednią listwą oraz materiałów pochłaniających dźwięki pod elementami dekoracyjnymi i w tylnej klapie. Zredukowano hałas także w przestrzeni bagażowej i wokół siedzeń. Roleta bagażnika ma dodatkową warstwę filcu, a mocowania układu napędowego zostały wyposażone w lepsze tłumienie drgań.W wyższych wersjach zastosowano tapicerkęz laserowo nanoszonym wzorem falujących linii, wykonaną w 30% z surowców roślinnych. Oświetlenie ambientowe oferuje, wykorzystując trzy źródła światła LED do tworzenia nakładających się wzorów na panelach drzwi.W gamie pojawiła się nowa, usportowiona wersjaz mocąi przyspieszeniem. Model ten wyposażono w napęd na cztery kołaoraz system, umożliwiający wirtualną zmianę biegów za pomocą manetek przy kierownicy. System symuluje moment zmiany przełożeń, dźwięki silnika i siły przeciążenia, co ma na celu zwiększenie zaangażowania kierowcy.Wersjaposiada dodatkowe usztywnienia nadwozia, przestrojone zawieszenie z większą siłą tłumienia amortyzatorów i sztywnością sprężyn oraz system VDIM. Nadwozie wyróżniają elementy poprawiające aerodynamikę i chłodzenie, takie jak. Model porusza się na, a wnętrze utrzymane jest w czarno-szarej kolorystyce z tapicerką Ultrasuede i sportowymi detalami.Nowy Lexus RZ oferowany będzie w trzech poziomach wyposażenia:oraz. Wszystkie wersje mają standardowo system multimedialny, podgrzewane i elektrycznie regulowane fotele oraz pakiet systemów bezpieczeństwa. Wersjeoferują dodatkowe udogodnienia, takie jak:Nawigacja została wyposażona w funkcjęNowy Lexus RZ stanowi przykład kontynuacji rozwoju technologii elektrycznych w gamie Lexusa, kładąc nacisk na poprawę efektywności napędu, właściwości jezdnych oraz komfortu użytkowania, bez stosowania tradycyjnych rozwiązań mechanicznych w układzie kierowniczym. Model ten wpisuje się w strategię marki, która do 2026 roku planuje wprowadzić kolejne elektryczne modele.